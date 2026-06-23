Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 23.06.2026

Η Céline Dion επιστρέφει δυναμικά: Το νέο τραγούδι που φουντώνει τα σενάρια για μεγάλο comeback

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Με νέο γαλλόφωνο single και συνεχόμενα μουσικά teasers, η Céline Dion επανέρχεται στο προσκήνιο πιο δυναμικά από ποτέ
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Céline Dion κυκλοφορεί νέο γαλλόφωνο τραγούδι, «Pardon, Bonjour, Merci», στις 3 Ιουλίου.
  • Η τραγουδίστρια προετοιμάζει την επιστροφή της με νέα μουσική και επιλεγμένες εμφανίσεις μετά από απουσία.
  • Το νέο single ακολουθεί την προηγούμενη κυκλοφορία «Dansons» και σηματοδοτεί ανανέωση ήχου.
  • Ανακοινώθηκαν συναυλίες στο Παρίσι για το 2026 και 2027, με μεγάλη ζήτηση από το κοινό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Céline Dion φαίνεται πως διανύει μία από τις πιο ενδιαφέρουσες και πολυεπίπεδες περιόδους της καριέρας της, καθώς η επιστροφή της στη μουσική σκηνή δεν εξελίσσεται απλώς ως ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά ως μια σταδιακή, προσεκτικά χτισμένη πορεία που κρατά το παγκόσμιο κοινό σε συνεχή προσμονή. Μετά από χρόνια αποχής από τις μεγάλες περιοδείες και μια δύσκολη προσωπική διαδρομή που περιλάμβανε τη διάγνωση του Stiff Person Syndrome, η εμβληματική τραγουδίστρια δείχνει αποφασισμένη να επανασυνδεθεί με το κοινό της μέσα από νέα μουσική και επιλεγμένες εμφανίσεις που ήδη προκαλούν παγκόσμιο ενδιαφέρον.

https://www.instagram.com/celinedion/
https://www.instagram.com/celinedion/

Η πιο πρόσφατη ένδειξη αυτής της επιστροφής είναι το νέο της γαλλόφωνο single με τίτλο «Pardon, Bonjour, Merci», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου. Η Céline Dion το παρουσίασε μέσα από μια σειρά μυστηριωδών αναρτήσεων στα social media, δημιουργώντας ένα κύμα ενθουσιασμού αλλά και ερωτημάτων γύρω από το επόμενο βήμα της. Με φράσεις όπως «There is a line missing from this poem» και χειρόγραφες λέξεις που σταδιακά σχηματίζουν τον τίτλο του τραγουδιού, η ίδια επιλέγει να επικοινωνεί με το κοινό της μέσα από συμβολισμούς και μικρές αποκαλύψεις που ενισχύουν ακόμη περισσότερο την προσμονή.

Céline Dion: Το μεγάλο comeback στο Παρίσι 2027 – Οι ημερομηνίες για τις πολυαναμενόμενες συναυλίες

Η Céline Dion και η νέα μουσική εποχή που χτίζεται βήμα-βήμα

Το νέο τραγούδι «Pardon, Bonjour, Merci» αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης κυκλοφορίας της «Dansons», η οποία σηματοδότησε την πρώτη της μεγάλη επιστροφή στη δισκογραφία μετά από μια περίοδο απουσίας. Η συνεργασία της με καταξιωμένους Γάλλους δημιουργούς, όπως ο Jean-Jacques Goldman, αλλά και με σύγχρονους συνθέτες όπως οι Renaud Rebillaud και Ycare, δείχνει ότι η Céline Dion κινείται μεθοδικά προς μια ανανέωση του ήχου της, διατηρώντας όμως την καλλιτεχνική της ταυτότητα.

Το βίντεο του προηγούμενου single, που γυρίστηκε στο Παρίσι και απεικονίζει ζευγάρια να χορεύουν και να εκφράζουν συναισθήματα σε εμβληματικά σημεία της πόλης, συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές και επιβεβαίωσε ότι το κοινό παραμένει έντονα συνδεδεμένο με τη μουσική της.

Μια επιστροφή που ξεπερνά τη μουσική

Η παρουσία της Céline Dion τα τελευταία χρόνια δεν περιορίζεται μόνο σε στούντιο ηχογραφήσεις. Η εντυπωσιακή της εμφάνιση στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι το 2024, όπου ερμήνευσε το «Hymne à l’amour» της Edith Piaf από τον Πύργο του Άιφελ, αποτέλεσε μια από τις πιο εμβληματικές στιγμές της σύγχρονης pop κουλτούρας.

Παράλληλα, η ανακοίνωση της νέας residency στο Paris La Défense Arena για το 2026, η οποία έγινε ανάρπαστη σε λίγες μόνο ημέρες, δείχνει ότι η ζήτηση για τη ζωντανή της παρουσία παραμένει τεράστια. Οι πρόσθετες ημερομηνίες που ανακοινώθηκαν για το 2027 επιβεβαιώνουν ότι η επιστροφή της δεν είναι απλώς προσωρινή, αλλά μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου επανένταξης στη διεθνή μουσική σκηνή.

Το μέλλον της Céline Dion και τα επόμενα βήματα

Καθώς η Céline Dion συνεχίζει να μοιράζεται μικρά αλλά σημαντικά μουσικά δείγματα μέσα από τα social media και τις νέες της κυκλοφορίες, το ερώτημα που κυριαρχεί είναι αν όλα αυτά αποτελούν το προοίμιο ενός νέου ολοκληρωμένου άλμπουμ.

Η στρατηγική της, γεμάτη από teasers, συμβολικές αναρτήσεις και επιλεγμένες εμφανίσεις, δημιουργεί ένα κλίμα προσμονής που σπάνια συναντάται στη σύγχρονη μουσική βιομηχανία. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η Céline Dion επιστρέφει με τρόπο που δεν αφήνει τίποτα στην τύχη, κρατώντας το κοινό της σε συνεχή εγρήγορση και μετατρέποντας κάθε της κίνηση σε παγκόσμιο γεγονός.

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Celine Dion ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Gracie Abrams: Από το νέο single «Look At My Life» στις μεγάλες συναυλίες του 2027 – Η απόλυτη εκτόξευση της pop star

Gracie Abrams: Από το νέο single «Look At My Life» στις μεγάλες συναυλίες του 2027 – Η απόλυτη εκτόξευση της pop star

23.06.2026
Επόμενο
Zendaya και Tom Holland ξανά μαζί στο κόκκινο χαλί – Η επανένωση που «έκλεψε» την παράσταση

Zendaya και Tom Holland ξανά μαζί στο κόκκινο χαλί – Η επανένωση που «έκλεψε» την παράσταση

23.06.2026

Δες επίσης

Gracie Abrams: Από το νέο single «Look At My Life» στις μεγάλες συναυλίες του 2027 – Η απόλυτη εκτόξευση της pop star
Μουσικά Νέα

Gracie Abrams: Από το νέο single «Look At My Life» στις μεγάλες συναυλίες του 2027 – Η απόλυτη εκτόξευση της pop star

23.06.2026
Ο Kareem Kalokoh επιστρέφει με το «PROFANWS» και νέο urban ήχο
Μουσικά Νέα

Ο Kareem Kalokoh επιστρέφει με το «PROFANWS» και νέο urban ήχο

23.06.2026
«Νύχτα εκτός ρυθμού»: Το εκρηκτικό live με Ήβη Αδάμου στον ΑΝΤ1 το Σάββατο 27 Ιουνίου
TV

«Νύχτα εκτός ρυθμού»: Το εκρηκτικό live με Ήβη Αδάμου στον ΑΝΤ1 το Σάββατο 27 Ιουνίου

23.06.2026
«Karaoke MADness by Kotsovolos»: Το Ηράκλειο γίνεται σκηνή φεστιβάλ με live μουσική, hosts και δώρα
Mad Events

«Karaoke MADness by Kotsovolos»: Το Ηράκλειο γίνεται σκηνή φεστιβάλ με live μουσική, hosts και δώρα

23.06.2026
Το μεγάλο comeback της Hilary Duff: Η περιοδεία που ξεκίνησε με λάμψη και sold out vibes
Μουσικά Νέα

Το μεγάλο comeback της Hilary Duff: Η περιοδεία που ξεκίνησε με λάμψη και sold out vibes

23.06.2026
Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ
Mad Events

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

23.06.2026
Όσα αποκάλυψε η Athena Manoukian στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ για τα νέα της τραγούδια
Mad Events

Όσα αποκάλυψε η Athena Manoukian στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ για τα νέα της τραγούδια

23.06.2026
Κωνσταντίνος Αργυρός: Η φιλανθρωπική συναυλία για τον 17χρονο Μάνο – Μαζί του ο Δήμος Αναστασιάδης
Μουσικά Νέα

Κωνσταντίνος Αργυρός: Η φιλανθρωπική συναυλία για τον 17χρονο Μάνο – Μαζί του ο Δήμος Αναστασιάδης

23.06.2026
Η Έλενα Παπαρίζου στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η viral απάντηση για το «τραγούδι σε πρώην»
Mad Events

Η Έλενα Παπαρίζου στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η viral απάντηση για το «τραγούδι σε πρώην»

23.06.2026
Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Η Εβδομάδα των Media: Οι Πειρατές, τα Ροζ Κανάλια και μια Τηλεοπτική Σκακιέρα που Παίρνει Φωτιά!

Η Εβδομάδα των Media: Οι Πειρατές, τα Ροζ Κανάλια και μια Τηλεοπτική Σκακιέρα που Παίρνει Φωτιά!

Στις έντυπες “Τυπολογίες” την Κυριακή με το “Παρόν”: Νέο “πακέτο” για την TV

Στις έντυπες “Τυπολογίες” την Κυριακή με το “Παρόν”: Νέο “πακέτο” για την TV

ΑΙΧΜΕΣ: Πρώτα κάλπες και μετά λουκέτο!

ΑΙΧΜΕΣ: Πρώτα κάλπες και μετά λουκέτο!

Όλα τα σενάρια για τον Μητσοτάκη

Όλα τα σενάρια για τον Μητσοτάκη

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Οι Ψηφιακές Πολεοδομίες και οι αναλογικές παθογένειες του κράτους

Οι Ψηφιακές Πολεοδομίες και οι αναλογικές παθογένειες του κράτους