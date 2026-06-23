Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 23.06.2026

Gracie Abrams: Από το νέο single «Look At My Life» στις μεγάλες συναυλίες του 2027 – Η απόλυτη εκτόξευση της pop star

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Η Gracie Abrams επιβεβαίωσε την κυκλοφορία του δεύτερου single από το πολυσυζητημένο «Daughter From Hell»
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Gracie Abrams κυκλοφορεί το νέο single «Look At My Life» την Πέμπτη.
  • Το single προέρχεται από το επερχόμενο άλμπουμ της «Daughter From Hell», που κυκλοφορεί 17 Ιουλίου.
  • Η τραγουδίστρια ανακοίνωσε την παγκόσμια περιοδεία της «The Look at My Life Tour».
  • Η περιοδεία περιλαμβάνει τρεις μεγάλες συναυλίες στο Παρίσι τον Απρίλιο του 2027.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Gracie Abrams συνεχίζει να επιβεβαιώνει ότι αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά ονόματα της νέας γενιάς της παγκόσμιας pop σκηνής. Η νεαρή τραγουδίστρια, που τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα εξαιρετικά πιστό κοινό σε Ευρώπη και Αμερική, επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο με μια ανακοίνωση που προκάλεσε ενθουσιασμό στους θαυμαστές της. Η καλλιτέχνιδα γνωστοποίησε πως το νέο της τραγούδι με τίτλο «Look At My Life» θα κυκλοφορήσει αυτή την Πέμπτη, αποτελώντας το δεύτερο επίσημο single από το επερχόμενο άλμπουμ της «Daughter From Hell».

https://www.instagram.com/gracieabrams/
https://www.instagram.com/gracieabrams/

Η είδηση έρχεται σε μια περίοδο όπου το ενδιαφέρον γύρω από το όνομά της βρίσκεται στα ύψη. Με κάθε νέα μουσική κυκλοφορία, η Gracie Abrams δείχνει πως αφήνει πίσω της τον τίτλο της ανερχόμενης τραγουδίστριας και μετατρέπεται σταδιακά σε μία από τις πιο επιδραστικές παρουσίες της σύγχρονης ποπ μουσικής.

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Το νέο single έρχεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την προσμονή για το τρίτο στούντιο άλμπουμ της τραγουδίστριας, «Daughter From Hell», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 17 Ιουλίου.

https://www.instagram.com/gracieabrams/
https://www.instagram.com/gracieabrams/

Η ανακοίνωση του «Look At My Life» φαίνεται πως αποτελεί μόνο την αρχή μιας περιόδου γεμάτης νέες κυκλοφορίες, εμφανίσεις και σημαντικά επαγγελματικά βήματα. Παράλληλα με το νέο άλμπουμ, η τραγουδίστρια ανακοίνωσε και τη νέα παγκόσμια περιοδεία της με τίτλο «The Look at My Life Tour». Η ευρωπαϊκή διαδρομή της περιοδείας περιλαμβάνει εμφανίσεις σε μερικές από τις σημαντικότερες πόλεις της ηπείρου, όπως το Λονδίνο, το Δουβλίνο, η Γλασκώβη, το Άμστερνταμ, το Βερολίνο, η Στοκχόλμη, το Μιλάνο, η Βαρκελώνη και η Αμβέρσα.

https://www.instagram.com/gracieabrams/
https://www.instagram.com/gracieabrams/

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι τρεις μεγάλες συναυλίες που θα πραγματοποιήσει στο Παρίσι. Η Gracie Abrams θα εμφανιστεί στην Accor Arena του Paris Bercy στις 8, 9 και 12 Απριλίου 2027, σε τρεις βραδιές που ήδη θεωρούνται από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς για το γαλλικό κοινό.

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Gracie Abrams ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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