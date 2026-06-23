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Cinema 23.06.2026

Ice Cube και Nia Long επιστρέφουν με το «Are They Gone Yet?» – Η επανένωση που περίμενες

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Η Skydance Sports ετοιμάζει το νέο κεφάλαιο του «Are We There Yet?», φέρνοντας ξανά μαζί τον Ice Cube και τη Nia Long
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ice Cube και Nia Long επανενώνονται για την τρίτη ταινία του franchise «Are We There Yet;».
  • Η νέα ταινία, με τίτλο «Are They Gone Yet;», βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης.
  • Ο Ice Cube θα υποδυθεί τον Nick, ο οποίος γίνεται παππούς, ενώ η Nia Long επιστρέφει ως Suzanne.
  • Το franchise ξεκίνησε το 2005 και γνώρισε επιτυχία με τις δύο προηγούμενες ταινίες.
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Η επιστροφή ενός από τα πιο αγαπημένα κινηματογραφικά ζευγάρια της σύγχρονης οικογενειακής κωμωδίας γίνεται πραγματικότητα, καθώς ο Ice Cube και η Nia Long ετοιμάζονται να επανενωθούν για την τρίτη ταινία του επιτυχημένου franchise «Are We There Yet?», με τίτλο «Are They Gone Yet?». Η νέα παραγωγή βρίσκεται ήδη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, έχοντας περάσει υπό την ομπρέλα της Skydance Sports, ενώ η είδηση της επανένωσης των δύο πρωταγωνιστών έχει ήδη προκαλέσει ενθουσιασμό στους fans που παρακολουθούν την πορεία της σειράς εδώ και δύο δεκαετίες.

https://www.instagram.com/icecube/
https://www.instagram.com/icecube/
https://www.instagram.com/iamnialong/
https://www.instagram.com/iamnialong/

Η ανακοίνωση έγινε στις 22 Ιουνίου 2026 και επιβεβαιώνει πως το franchise δεν έχει τελειώσει, αλλά αντίθετα ετοιμάζεται να εξελιχθεί σε μια νέα φάση, όπου οι χαρακτήρες επιστρέφουν πιο ώριμοι και αντιμέτωποι με εντελώς διαφορετικές προκλήσεις από εκείνες που γνώρισε το κοινό στις προηγούμενες ταινίες.

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Στο επίκεντρο της νέας ταινίας βρίσκεται ο Nick, τον οποίο υποδύεται ο Ice Cube, ο οποίος καλείται αυτή τη φορά να αντιμετωπίσει μια απρόσμενη αλλά απολύτως φυσική εξέλιξη της ζωής: τον ρόλο του παππού. Αυτή η νέα συνθήκη ανοίγει τον δρόμο για μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας, όπου το χιούμορ συνδυάζεται με πιο ώριμες οικογενειακές δυναμικές και συναισθηματικές στιγμές. Η Nia Long επιστρέφει στον ρόλο της Suzanne, συνεχίζοντας τη δυναμική που είχε καθορίσει την επιτυχία του franchise από την πρώτη κιόλας ταινία. Η επανένωση του κινηματογραφικού ζευγαριού δημιουργεί υψηλές προσδοκίες για το πώς θα εξελιχθεί η σχέση τους σε αυτό το νέο στάδιο της ζωής τους.

Το franchise ξεκίνησε το 2005 με την ταινία «Are We There Yet?», η οποία γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία, φτάνοντας τα 97 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Η ιστορία του Nick και της Suzanne, γεμάτη από αναπάντεχα γεγονότα και οικογενειακές προκλήσεις, κατάφερε να κερδίσει το κοινό χάρη στον συνδυασμό κωμωδίας και συναισθηματικής εξέλιξης.

Η συνέχεια ήρθε το 2007 με το «Are We Done Yet?», όπου οι χαρακτήρες βρίσκονται πλέον σε γάμο και προσπαθούν να προσαρμοστούν στη νέα τους ζωή, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις προκλήσεις της καθημερινότητας. Και αυτή η ταινία σημείωσε σημαντική επιτυχία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του franchise. Η νέα ταινία «Are They Gone Yet?» επιστρέφει ξανά στη μεγάλη οθόνη, με παραγωγή από τις Broken Road και CubeVision, ενώ παραγωγούς αναλαμβάνουν οι Ice Cube, Todd Garner και Jeff Kwatinetz. Στην ομάδα των executive producers συμμετέχουν επίσης οι Ben Hurwitz και Lauren Gennawey.

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