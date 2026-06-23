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Corporate News 23.06.2026

Η Enerwave υλοποιεί για τρίτη χρονιά τη δράση Cinema Night

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Δωρεάν θερινές προβολές για τους πελάτες της Enerwave σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Mad.gr

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η Enerwave διοργανώνει τη δράση Cinema Night, προσφέροντας στους πελάτες της εντελώς δωρεάν προβολές θερινού κινηματογράφου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Η δράση υλοποιείται με το μήνυμα «Η Enerwave σε πάει θερινό σινεμά» και εντάσσεται στο πλαίσιο ενεργειών επιβράβευσης των πελατών της εταιρείας.

Η έναρξη της δράσης έχει οριστεί για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Οι προβολές θα πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού σε δύο σημεία: στο Cine Πολεμικό Μουσείο στην Αθήνα και στο Village Cinemas Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.

Enerwave_Cinema Night_photo

 

Οι κρατήσεις πραγματοποιούνται μέσω του myEnerwave app, με την συμμετοχή να περιλαμβάνει δωρεάν εισιτήριο, ποπ κορν, αναψυκτικό και ένα συμβολικό δώρο κατά την είσοδο.

Για πρώτη φορά φέτος, η δράση επεκτείνεται και στο ευρύ κοινό μέσω διαγωνισμών στα επίσημα social media της εταιρείας, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής και σε μη πελάτες.

Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η Enerwave συνεχίζει τις ενέργειες που ενισχύουν τη σχέση της με το κοινό, επιβραβεύοντας έμπρακτα τους πελάτες που την έχουν εμπιστευτεί.

Μάθετε περισσότερα εδώ: https://www.enerwave.gr/el/blog/draseis/dorean-therino-cinema-apo-tin-enerwave.

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Enerwave καλοκαίρι
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