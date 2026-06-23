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Corporate News 23.06.2026

Η Enerwave «δίνει ενέργεια» στο EKO Acropolis Rally 2026

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Το ΕΚΟ Acropolis Rally 2026 αποκτά ακόμη περισσότερη ενέργεια, με την Enerwave να δίνει δυναμικό «παρών» σε κάθε σημαντικό σημείο της διοργάνωσης
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η Enerwave χορηγεί το EKO Acropolis Rally 2026, που διεξάγεται 25-28 Ιουνίου.
  • Η Enerwave θα έχει περίπτερα στο Ελληνικό και το Λουτράκι με δράσεις για το κοινό.
  • Η εταιρεία στηρίζει την Υπερειδική Διαδρομή EKO Super Special Stage στο Ελληνικό.
  • Η Enerwave είναι νέα εταιρεία ενέργειας της HELLENiQ ENERGY, με μονάδες ΑΠΕ και φυσικό αέριο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το ΕΚΟ Acropolis Rally, ο κορυφαίος θεσμός του μηχανοκίνητου αθλητισμού, επιστρέφει στην Ελλάδα από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου! Η Enerwave συμμετέχει ως χορηγός στη φετινή διοργάνωση, δίνοντας ενέργεια στις συναρπαστικές διαδρομές και στηρίζοντας ενεργά τον θρυλικό αγώνα ράλι, που προβάλλει διεθνώς τη χώρα και προσελκύει το ενδιαφέρον εκατομμυρίων φίλων του σπορ σε όλο τον κόσμο.

Η παρουσία της Enerwave θα αναπτυχθεί τόσο στο Ελληνικό όσο και στο Λουτράκι, μέσα από ειδικά διαμορφωμένα περίπτερα που θα φιλοξενήσουν δράσεις και μοναδικές εμπειρίες για το κοινό. Η Enerwave στηρίζει την Υπερειδική Διαδρομή EKO Super Special Stage, η οποία θα διεξαχθεί στις 25 Ιουνίου στο The Ellinikon Sports Park στο Ελληνικό, καθώς και τον κυρίως αγώνα με τις αυθεντικές Ειδικές Διαδρομές του ΕΚΟ Acropolis Rally, που θα πραγματοποιηθεί από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου, με το ΕΚΟ Service Park να βρίσκεται στη Σχολή Μηχανικού στο Λουτράκι.

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Στο πλαίσιο της χορηγίας της, η Enerwave έχει ετοιμάσει πολλές εκπλήξεις, διαδραστικές ενέργειες και ξεχωριστές εμπειρίες για τους επισκέπτες, μεταφέροντας τον παλμό και την ενέργεια της διοργάνωσης. Επισκεφθείτε τα περίπτερά μας στο Ελληνικό και το Λουτράκι, ζήστε από κοντά τη μοναδική ατμόσφαιρα του ΕΚΟ Acropolis Rally 2026 και γίνετε μέρος της ξεχωριστής εμπειρίας.

Σχετικά με την Enerwave

Η Enerwave είναι η νέα, σύγχρονη εταιρεία ενέργειας της HELLENiQ ENERGY. Με όχημα την τεχνογνωσία και εμπειρία μας, όπως και τη δυναμική στήριξη της HELLENiQ ENERGY, η Enerwave επαναπροσδιορίζει την ενεργειακή εμπειρία, προσφέροντας καινοτόμες, βιώσιμες και εύκολα προσβάσιμες λύσεις με επίκεντρο τον άνθρωπο, για οικιακούς και επιχειρησιακούς πελάτες.

Με δύο ιδιόκτητες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής στη Θεσσαλονίκη και τη Θίσβη Βοιωτίας, ένα διαρκώς αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ισχυρή παρουσία στην αγορά φυσικού αερίου, η Enerwave συμβάλλει ουσιαστικά στην ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια της χώρας. Παράλληλα, φιλοδοξεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας, συμβάλλοντας σε ένα πιο βιώσιμο, αξιόπιστο και ανθρωποκεντρικό ενεργειακό μέλλον.

www.enerwave.gr

Επικοινωνία:

[email protected]

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Enerwave ΕΚΟ Acropolis Rally
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