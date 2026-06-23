Ο Kareem Kalokoh επιστρέφει με το «PROFANWS» και νέο urban ήχο

Ο Kareem Kalokoh κυκλοφορεί το νέο του single «PROFANWS» από τη Minos EMI με δυναμικό hip hop και urban ήχο

Με μια ματιά Ο Kareem Kalokoh κυκλοφορεί το νέο του single «PROFANWS» με urban ήχο.

Το «PROFANWS» είναι η πρώτη του κυκλοφορία από τη Minos EMI, a Universal Music Company.

Το τραγούδι κινείται σε hybrid trap αισθητική και αποτελεί γεύση από επερχόμενο άλμπουμ.

Ο Kareem Kalokoh θεωρείται από τις ενδιαφέρουσες νέες φωνές της ελληνικής hip hop σκηνής. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Kareem Kalokoh παρουσιάζει το νέο του single «PROFANWS», το οποίο αποτελεί την πρώτη του κυκλοφορία από τη Minos EMI, a Universal Music Company!

Γεννημένος και μεγαλωμένος στην Αθήνα, ο Kareem Kalokoh αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες φωνές της εγχώριας hip hop σκηνής. Με επιρροές που συνδυάζουν τον σύγχρονο urban ήχο με προσωπικά βιώματα και αυθεντική έκφραση, ο Kareem διαμορφώνει τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα μέσα στην ελληνική μουσική βιομηχανία.

Κάνε Αυτό το Σκατό (feat. Kareem Kalokoh, Tony & Kid Young)

Το «PROFANWS» κινείται σε hybrid trap αισθητική, συνδυάζοντας δυναμικά beats, σύγχρονη παραγωγή και χαρακτηριστική ερμηνεία, ενώ αποτελεί μία πρώτη γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ του Kareem Kalokoh.

Το «PROFANWS» κυκλοφορεί τώρα σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα & τις streaming υπηρεσίες: https://kareemkalokoh.lnk.to/PROFANWS