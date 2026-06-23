Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards 23.06.2026

«Karaoke MADness by Kotsovolos»: Το Ηράκλειο γίνεται σκηνή φεστιβάλ με live μουσική, hosts και δώρα

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Το Σάββατο 27 Ιουνίου, από τις 17:00 - 20:00 το Ηράκλειο θα γεμίσει μουσική, karaoke και πολλές εκπλήξεις
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Το Ηράκλειο φιλοξενεί το "Karaoke MADness by Kotsovolos" στις 27 Ιουνίου, με live μουσική και δώρα.
  • Το event προσφέρει εμπειρίες φεστιβάλ, με karaoke, παιχνίδια και εκπλήξεις.
  • Οι hosts Athina Klimi και Γιάννης Χατζηγεωργίου θα παρουσιάσουν το event στο Ηράκλειο.
  • Οι συμμετέχοντες στο karaoke μπαίνουν σε κλήρωση για καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι στο Ηράκλειο αποκτά φέτος έναν διαφορετικό ρυθμό, καθώς η ενέργεια των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ μεταφέρεται έξω από τη σκηνή και βρίσκει νέο χώρο έκφρασης στο κατάστημα Κωτσόβολος στη Λεωφόρο Κνωσού 123. Εκεί, το Σάββατο 27 Ιουνίου, από τις 17:00 έως τις 20:00, η πόλη ετοιμάζεται να ζήσει ένα summer party που συνδυάζει μουσική, διασκέδαση και εμπειρίες που θυμίζουν μικρό φεστιβάλ μέσα στον αστικό ιστό.

Το συγκεκριμένο event δεν λειτουργεί απλώς ως μια ακόμα καλοκαιρινή δράση, αλλά ως μια ολοκληρωμένη εμπειρία ψυχαγωγίας που φέρνει το κοινό στο επίκεντρο. Η Κωτσόβολος δημιουργεί έναν χώρο όπου η μουσική συναντά την αλληλεπίδραση, τα παιχνίδια, τις εκπλήξεις και τις live στιγμές, διαμορφώνοντας μια ατμόσφαιρα που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα δεδομένα ενός καταστήματος.

Karaoke MADness by Kotsovolos: Ανέβα στη σκηνή της Κωτσόβολος και κέρδισε τις καλοκαιρινές διακοπές για σένα και την παρέα σου

Στην καρδιά της διοργάνωσης βρίσκεται το Karaoke MADness by Kotsovolos, μια εμπειρία που σε καλεί να ανέβεις στη σκηνή είτε μόνος είτε με την παρέα σου έως και 4 ατόμων. Εκεί, μπορείς να επιλέξεις τραγούδια από μια playlist γεμάτη Mad VMA hits, viral κομμάτια, party classics και καλοκαιρινά anthems, μετατρέποντας τη συμμετοχή σου σε μια προσωπική στιγμή έκφρασης και διασκέδασης.
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Το event στο Ηράκλειο αποκτά ακόμη μεγαλύτερη δυναμική χάρη στην παρουσία της Athina Klimi και του Γιάννη Χατζηγεωργίου, οι οποίοι θα βρίσκονται εκεί ως superhosts του #MadVMA26 από την ΔΕΗ. Μαζί με το κοινό, θα δίνουν ρυθμό, ενέργεια και διάθεση, ενισχύοντας την αίσθηση ότι κάθε εμφάνιση πάνω στη σκηνή είναι μέρος μιας μεγαλύτερης γιορτής που ανήκει σε όλους.

Παράλληλα, κάθε συμμετοχή στο karaoke μπαίνει αυτόματα στις μεγάλες κληρώσεις, με έπαθλο καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ για έως και τέσσερα άτομα, δίνοντας μια ακόμη πιο συναρπαστική διάσταση στη συμμετοχή του κοινού.

Στην Αθήνα, το καλοκαιρινό σκηνικό κορυφώνεται το Σάββατο 4 Ιουλίου, από τις 17:00 έως τις 20:00, στο Κατάστημα Κωτσόβολος στο The Mall Athens (Επίπεδο 0), όπου η ενέργεια των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ μετατρέπεται σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία διασκέδασης. Από τις 15:00 έως τις 19:00, το Mad Radio 106,2 θα εκπέμπει ζωντανά από τον χώρο του event με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου και την Κατερίνα Πεφτίτση, μεταφέροντας τον παλμό της διοργάνωσης σε πραγματικό χρόνο, ενώ τη σκηνή και την ατμόσφαιρα απογειώνουν οι Konnie Metaxa, Giorgos Davos και Upinthehype, σε ένα summer party που φέρνει τη μουσική, τους creators και το κοινό στο ίδιο σημείο δράσης.

Η συγκεκριμένη στάση στο Ηράκλειο δεν αποτελεί απλώς ένα event, αλλά μια στιγμή όπου η πόλη γίνεται μέρος ενός μεγαλύτερου μουσικού project που ξεκίνησε από τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ και συνεχίζει να ταξιδεύει, φέρνοντας τη μουσική εμπειρία πιο κοντά στον κόσμο και μετατρέποντας μια απλή ημέρα σε καλοκαιρινή ανάμνηση.

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

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MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ Ηράκλειο Κρήτη Κωτσόβολος
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