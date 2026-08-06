Μουσική 06.08.2026

Νέο album στα σκαριά; Ο A$AP Rocky «πρόδωσε» τη Rihanna

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Ο A$AP Rocky αποκάλυψε ότι η Rihanna βρίσκεται στο στούντιο και ηχογραφεί νέα μουσική, αναζωπυρώνοντας τις ελπίδες για το πολυαναμενόμενο R9
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο A$AP Rocky αποκάλυψε ότι η Rihanna ηχογραφεί νέο υλικό στο στούντιο.
  • Η δήλωση του Rocky πυροδότησε ξανά τις συζητήσεις για το #R9 στα social media.
  • Η Rihanna είχε αφήσει να εννοηθεί παλαιότερα ότι πήγαινε στο στούντιο για ηχογραφήσεις.
  • Το τελευταίο album της Rihanna, "Anti", κυκλοφόρησε το 2016.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι fans της Rihanna περιμένουν εδώ και χρόνια το διάδοχο του ANTI και φαίνεται πως η αναμονή ίσως πλησιάζει στο τέλος της. Ο A$AP Rocky αποκάλυψε σε νέα συνέντευξή του ότι η superstar βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο στούντιο, ηχογραφώντας νέο υλικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο «The Jason Lee Show,» ο rapper διέψευσε με χιούμορ όσους πιστεύουν ότι η σχέση τους και η οικογένειά τους ευθύνονται για την απουσία της Rihanna από τη δισκογραφία. «Είναι στο στούντιο αυτή τη στιγμή. Δουλεύει, μαγειρεύει και κάνει μουσική…Θα μπλέξω τώρα γι’ αυτό», είπε γελώντας. Η ατάκα του ήταν αρκετή για να βάλει ξανά «φωτιά» στα social media, με το hashtag #R9 να επιστρέφει στις συζητήσεις των fans.

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Η αποκάλυψη του Rocky έρχεται λίγους μήνες μετά από ένα βίντεο που είχε δημοσιεύσει η ίδια η Rihanna στα social media. Σε ένα στιγμιότυπο από την καθημερινότητά της, η τραγουδίστρια είχε αναφέρει ότι μετά τις υποχρεώσεις της θα πήγαινε στο στούντιο για ηχογραφήσεις, ενώ στη συνέχεια θα ετοίμαζε και τη στολή του γιου της για το Mardi Gras. Από τότε, οι θαυμαστές της πιστεύουν πως το νέο άλμπουμ βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο παραγωγής.

Η τραγουδίστρια Rihanna, η οποία βρισκόταν στο σπίτι της στο Λος Άντζελες κατά τη διάρκεια πυροβολισμών.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η τελευταία ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά της Rihanna ήταν το ANTI, που κυκλοφόρησε το 2016 και γνώρισε τεράστια επιτυχία. Έκτοτε έχει κυκλοφορήσει μόνο μεμονωμένα τραγούδια, με πιο πρόσφατο το «Friend of Mine» για το soundtrack της ταινίας Smurfs το 2025.

Η Rihanna ποζάρει για το Instagram προωθώντας τα προϊόντα περιποίησης Fenty Beauty για τα 38α γενέθλιά της.
https://www.instagram.com/badgalriri/

Παράλληλα, η Rihanna επέστρεψε πρόσφατα και στη σκηνή, πραγματοποιώντας μια σπάνια live εμφάνιση τον Ιούλιο, όταν τραγούδησε τα «Run This Town» και «Bitch Better Have My Money» στην εκδήλωση του Jay-Z στο Yankee Stadium.

rihanna_rocky
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αν και δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ανακοίνωση για την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου R9, οι δηλώσεις του A$AP Rocky είναι η πιο ξεκάθαρη ένδειξη μέχρι σήμερα ότι η Rihanna δημιουργεί ξανά μουσική. Και αυτό ήταν αρκετό για να κάνει τους fans να μετρούν αντίστροφα.

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Asap Rocky RIHANNA
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