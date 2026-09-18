Μουσική 18.09.2026

ΗΘΕ 2026: Το εντυπωσιακό φινάλε από τον Θοδωρή Φέρρη και η συγκινητική αφιέρωση στον Γιώργο Μαζωνάκη

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Ο Θοδωρής Φέρρης «έκλεισε» την ΗΘΕ 2026 στην Πλατεία Νερού με το πιο εντυπωσιακό φινάλε και ξεσήκωσε το κοινό
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 ολοκληρώθηκε με την εμφάνιση του Θοδωρή Φέρρη στην Πλατεία Νερού.
  • Ο Θοδωρής Φέρρης πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό closing act, με το κοινό να τραγουδά και να χορεύει μαζί του.
  • Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς ήταν το αφιέρωμα του Φέρρη στον Γιώργο Μαζωνάκη με δύο αγαπημένες επιτυχίες.
  • Η εμφάνιση του Φέρρη έδωσε ένα δυνατό φινάλε στην ΗΘΕ 2026, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 έφτασε στο τέλος της με τον πιο δυνατό τρόπο, καθώς ο Θοδωρής Φέρρης ανέβηκε στη σκηνή της Πλατείας Νερού για το μεγάλο closing act της βραδιάς. Και αν υπήρχε ένας τρόπος να κλείσει αυτή η συναυλιακή νύχτα, ήταν ακριβώς αυτός: με χιλιάδες ανθρώπους να τραγουδούν, να χορεύουν και να ζουν κάθε στιγμή σαν να βρίσκονται στις κερκίδες ενός τεράστιου γηπέδου.

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Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

Από τα πρώτα λεπτά της εμφάνισής του, η ατμόσφαιρα άλλαξε και η Πλατεία Νερού έγινε ένα τεράστιο sing-along. Ο Θοδωρής Φέρρης πήρε το μικρόφωνο και το κοινό ανέλαβε αμέσως το δικό του μέρος, με τις φωνές να ενώνονται και τον ρυθμό να περνάει από τη σκηνή σε κάθε γωνιά του χώρου. Ήταν από εκείνες τις εμφανίσεις όπου δεν υπάρχει πραγματικά κανείς που να μένει απλός θεατής.

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Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς ήταν και το μουσικό αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη, τον οποίο ο Θοδωρής Φέρρης τίμησε επί σκηνής τραγουδώντας τα «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» και «Παιδί της νύχτας». Οι δύο αγαπημένες επιτυχίες έδωσαν μια διαφορετική, συγκινητική νότα στο closing act, με το κοινό να ακολουθεί τους στίχους και να συμμετέχει δυνατά σε αυτή την ιδιαίτερη στιγμή.

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Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

Και κάπως έτσι, η ΗΘΕ 2026 έφτασε στο φινάλε της με τον κόσμο να τραγουδά δυνατά, να χορεύει και να απολαμβάνει μέχρι το τελευταίο λεπτό μια βραδιά γεμάτη διαφορετικές μουσικές στιγμές. Ο Φέρρης έφερε στη σκηνή τον δικό του λαϊκό παλμό και απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί οι live εμφανίσεις του έχουν αποκτήσει τόσο μεγάλη δυναμική, με το φετινό του summer tour να περιλαμβάνει sold out εμφανίσεις και συναυλίες σε γήπεδα και θέατρα σε όλη την Ελλάδα.

Αν υπήρχε μία εικόνα που θα μπορούσε να συνοψίσει την εμφάνιση του Θοδωρή Φέρρη, αυτή θα ήταν ολόκληρη η Πλατεία Νερού να τραγουδά σαν μία φωνή. Χέρια στον αέρα, χορός, κινητά που κατέγραφαν τις αγαπημένες στιγμές και ένα κοινό που γνώριζε κάθε στίχο δημιούργησαν την αίσθηση ενός τεράστιου live party.

Το πιο ωραίο, όμως, ήταν πως η βραδιά δεν έμοιαζε να τελειώνει. Αντίθετα, ο Φέρρης κατάφερε να κρατήσει την ένταση μέχρι το τελευταίο λεπτό και να δώσει στην ΗΘΕ 2026 το closing act που της ταίριαζε. Η Πλατεία Νερού είχε πλέον γίνει ένα μεγάλο γήπεδο και ο κόσμος τραγουδούσε μαζί του σαν να ήταν όλοι μέρος του ίδιου show.

Το τέλειο φινάλε για την ΗΘΕ 2026

Με τον Θοδωρή Φέρρη να ολοκληρώνει τη βραδιά, η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 αποχαιρέτησε το καλοκαίρι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, διαφορετικά vibes, χορό και φυσικά πολλή θετική ενέργεια έκλεισε με ένα live που άφησε τον κόσμο με διάθεση για… encore.

Και ίσως αυτό να ήταν το πιο ωραίο καλωσόρισμα στο φθινόπωρο: μια τελευταία μεγάλη συναυλιακή βραδιά, με την Πλατεία Νερού να τραγουδά μέχρι τέλους και τον Θοδωρή Φέρρη να βάζει την τελεία σε ένα από τα πιο δυνατά μουσικά βράδια της σεζόν.

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ΗΘΕ 2026 Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 Θοδωρής Φέρρης
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