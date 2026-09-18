Η Ελένη Φουρέιρα έκανε το stage της ΗΘΕ 2026 δικό της και απέδειξε γιατί είναι η απόλυτη performer

Η Ελένη Φουρέιρα έκανε το stage της ΗΘΕ 2026 δικό της και απέδειξε ξανά γιατί θεωρείται μία από τις κορυφαίες performers

Με μια ματιά Η Ελένη Φουρέιρα μάγεψε το κοινό της ΗΘΕ 2026 με 35λεπτο performance, χορό και τραγούδι.

Ο Saske έκανε έκπληξη στη σκηνή, τραγουδώντας μαζί με τη Φουρέιρα τις επιτυχίες «10'» και «Parapano».

Η Φουρέιρα αφιέρωσε το τραγούδι «Alleluia» στον Γιώργο Μαζωνάκη, εκφράζοντας τη συγκίνησή της.

Η περσινή της εμφάνιση στην ΗΘΕ 2025, παρά τον πυρετό, ήταν επίσης αξιομνημόνευτη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ελένη Φουρέιρα μόλις κατέβηκε από τη σκηνή της ΗΘΕ 2026 και η Πλατεία Νερού είναι ακόμη στον ρυθμό της. Για περίπου 35 λεπτά, η pop star κράτησε το κοινό σε διαρκή κίνηση, με χορό, τραγούδι και ένα performance που δεν άφησε στιγμή να πέσει το mood. Από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε στη σκηνή, όλα τα βλέμματα στράφηκαν πάνω της και η αρένα μπήκε αμέσως σε full concert mode.

Η Ελένη Φουρέιρα έδωσε τον δικό της ρυθμό στη βραδιά, με τις χορογραφίες και την ενέργειά της να περνούν κατευθείαν από τη σκηνή στο κοινό. Χιλιάδες κόσμου τραγουδούσαν και χόρευαν μαζί της, ενώ τα κινητά είχαν φυσικά πάρει θέση στον αέρα για να καταγράψουν τις στιγμές. Για 35 λεπτά, η Πλατεία Νερού έμοιαζε να κινείται στον ίδιο ρυθμό και η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 απέκτησε ένα από τα πιο δυνατά pop moments της βραδιάς.

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Η performer ερμήνευσε πολλές επιτυχίες της, όπως τα αγαπημένα κομμάτια «Jackie O’», «Αριστούργημα», «Alleluia» και άλλα. Αμέσως μετά, ήρθε το plot twist που κανείς δεν περίμενε, καθώς ο Saske εμφανίστηκε απρόσμενα στη σκηνή και το κοινό κατάλαβε αμέσως τι επρόκειτο να ακολουθήσει. Οι δυο τους τραγούδησαν μαζί τα «10’» και «Parapano», με την Πλατεία Νερού να αντιδρά δυνατά στη συνάντησή τους και το live να αποκτά ξαφνικά ακόμη ένα highlight.

Μάλιστα, σε μια από τις πιο συναισθηματικά φορτισμένες στιγμές της βραδιάς, η Ελένη Φουρέιρα διέκοψε για λίγο τον ρυθμό του show για να στείλει το δικό της μήνυμα αγάπης. Με εμφανή τη συγκίνηση στο πρόσωπό της για τον αιφνίδιο και άδικο χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη, ανέφερε συγκινημένη τη φράση «Όσο ζω Μαζώ», αποδεικνύοντας πόσο πολύ σημάδεψε την ελληνική μουσική σκηνή ο αγαπημένος καλλιτέχνης, πριν του αφιερώσει το «Alleluia».

Η εμφάνιση της Ελένης Φουρέιρα στην ΗΘΕ 2025

Η φετινή εμφάνιση της Ελένης Φουρέιρα είχε και ένα μικρό deja vu, αφού η pop star είχε βρεθεί ξανά στη σκηνή της Ημέρας Θετικής Ενέργειας το 2025. Και τότε, η παρουσία της είχε δώσει έναν διαφορετικό ρυθμό στη βραδιά, με δυναμικό performance, χορογραφίες και αγαπημένες επιτυχίες της, ενώ το κοινό τραγουδούσε, χόρευε και χειροκροτούσε από την αρχή μέχρι το τέλος.

Υπάρχει όμως ένα στοιχείο που κάνει το περσινό performance ακόμα πιο αξιομνημόνευτο. Η Ελένη Φουρέιρα είχε εμφανιστεί στη σκηνή παρά το γεγονός ότι είχε πυρετό, χωρίς αυτό να την εμποδίσει να δώσει τον καλύτερό της εαυτό. Μάλιστα, μία ημέρα μετά τη συναυλία, η ίδια αποκάλυψε μέσα από ανάρτησή της στο Instagram: «Αν και άρρωστη χθες με πυρετό τα καταφέραμε και πραγματικά η θετική σας ενέργεια και η αγάπη σας μου έδωσε δύναμη και πέρασα μαγικά. Σας ευχαριστώ!».

Έναν χρόνο μετά, η Ελένη επέστρεψε στην ΗΘΕ 2026 και το σκηνικό επαναλήφθηκε με τον δικό του φετινό τρόπο. Αυτή τη φορά, μάλιστα το show της είχε και μια απρόσμενη συνάντηση με τον Saske, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή για να τραγουδήσουν μαζί. Από την περσινή εμφάνιση μέχρι τη φετινή, ένα πράγμα φαίνεται να παραμένει ίδιο: όταν η Ελένη Φουρέιρα παίρνει το μικρόφωνο, η Πλατεία Νερού ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει.

Κεντρική Εικόνα: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

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