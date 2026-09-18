Ο FY απογείωσε τη σκηνή της ΗΘΕ 2026 και ξεσήκωσε την Πλατεία Νερού με το urban vibe του

Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 από την Amita Motion είναι εδώ και ο FY μόλις ολοκλήρωσε την εμφάνισή του στην Πλατεία Νερού, αφήνοντας πίσω του ένα από τα πιο δυνατά urban moments της βραδιάς. Από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε στη σκηνή, το κοινό μπήκε στον ρυθμό του, με τις φωνές και τον χορό να μην σταματούν.

Ο FY ανέβηκε στη σκηνή με το γνώριμο attitude του και παρουσίασε ένα live γεμάτο από μεγάλες του επιτυχίες, όπως τα κομμάτια «Nisi», «Bam», «Money dance», «De me theloun» και πολλά άλλα, που έχουν γίνει soundtrack για το κοινό του. Τα beats ανέβηκαν, τα κινητά σηκώθηκαν στον αέρα και η Πλατεία Νερού έγινε για λίγα λεπτά ένα τεράστιο sing-along, με τον κόσμο να ακολουθεί κάθε στίχο.

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Και κάπως έτσι, η ΗΘΕ 2026 απέκτησε ακόμη μία εμφάνιση που ταίριαξε απόλυτα στο urban mood της βραδιάς. Ο FY κράτησε την ενέργεια ψηλά μέχρι το τέλος και απέδειξε ξανά πως ξέρει να μεταφέρει τα τραγούδια του από τα ακουστικά στο live stage, εκεί όπου το κοινό γίνεται μέρος του show.

Η εμφάνιση του FY ήταν από εκείνες που δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Μόλις ακούστηκαν οι πρώτες νότες, το κοινό αναγνώρισε τα κομμάτια και άρχισε να τραγουδά μαζί του, δημιουργώντας αυτή την ιδιαίτερη σύνδεση που κάνει ένα μεγάλο live να ξεχωρίζει.

Η Πλατεία Νερού ήταν ήδη γεμάτη κόσμο για τη μεγάλη μουσική γιορτή της Amita Motion και ο FY πρόσθεσε στο πρόγραμμα τη δική του urban ταυτότητα. Η φετινή ΗΘΕ συνδυάζει διαφορετικά μουσικά styles και δημοφιλή ονόματα της ελληνικής σκηνής, με τους Ελένη Φουρέιρα, Akyllas, Evangelia, Anastasia και Ellize να έχουν ήδη ανακοινωθεί στο line up.

Για τον FY, πάντως, το ζητούμενο ήταν ξεκάθαρο: να κάνει το κοινό να τραγουδήσει και να χορέψει μαζί του. Και αυτό ακριβώς συνέβη, με το stage να γεμίζει ρυθμό και την Πλατεία Νερού να ακολουθεί κάθε αλλαγή του set.

Η εκρηκτική εμφάνιση του FY στην ΗΘΕ 2025

Η σημερινή εμφάνιση έχει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν θυμηθούμε τι είχε συμβεί στην ΗΘΕ 2025. Πέρυσι, ο FY είχε παρουσιάσει ένα γεμάτο act στην Πλατεία Νερού, με το «Money dance» να ξεσηκώνει το κοινό χάρη στη viral χορογραφία του.

Στο περσινό set ξεχώρισαν ακόμη το «Bam» και το «Δε με θέλουν», με χιλιάδες θεατές να τραγουδούν μαζί του. Το «Bam» ήταν μία από τις στιγμές που ένωσαν περισσότερο το κοινό με τον FY, επιβεβαιώνοντας πως οι εμφανίσεις του στην ΗΘΕ έχουν πλέον το δικό τους ξεχωριστό κεφάλαιο.

Έναν χρόνο μετά, ο FY επέστρεψε στην Πλατεία Νερού και απέδειξε ξανά πως το urban κοινό της ΗΘΕ ξέρει πολύ καλά τα τραγούδια του. Η βραδιά συνεχίζεται, όμως το δικό του live μόλις ολοκληρώθηκε και το sing-along του κοινού είναι ακόμη νωπό.

Κεντρική Εικόνα: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

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