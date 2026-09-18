«Day and Night»: Η Carly Rae Jepsen επιστρέφει με νέο άλμπουμ που επαναπροσδιορίζει την pop

Με μια ματιά Η Carly Rae Jepsen κυκλοφόρησε το όγδοο studio album της, "Day and Night", ένα διπλό project με 24 τραγούδια.

Το άλμπουμ εξερευνά δύο διαφορετικές ηχητικές κατευθύνσεις, συνδυάζοντας φωτεινή pop με πειραματικά στοιχεία.

Το πρώτο single, "On wires", σηματοδοτεί μια νέα, πιο σκοτεινή και πειραματική μουσική προσέγγιση για την καλλιτέχνιδα.

Η κυκλοφορία συμπίπτει με προσωπικές και επαγγελματικές εξελίξεις, όπως η μητρότητα και η ετοιμασία μουσικής για το Broadway. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Πόσες φορές έχεις νιώσει ότι η αγαπημένη σου καλλιτέχνης σου προσφέρει ακριβώς αυτό που χρειαζόσουν τη στιγμή που δεν το περιμένεις; Η Carly Rae Jepsen απέδειξε για άλλη μια φορά πως η δημιουργικότητά της δεν γνωρίζει όρια, επιστρέφοντας στη δισκογραφία με το «Day and Night», το όγδοο studio album της που αποτελεί ένα εντυπωσιακό διπλό project. Με 24 ολοκαίνουργια τραγούδια και συνολική διάρκεια που ξεπερνά τα 100 λεπτά, η Καναδή pop star -που γνωρίσαμε το 2012 με το σαρωτικό «Call me maybe» το οποίο παρέμεινε για εννέα εβδομάδες στο No. 1 του Billboard Hot 100- αποφάσισε να μην συμβιβαστεί ανάμεσα σε δύο διαφορετικές μουσικές κατευθύνσεις, αλλά να τις χωρέσει και τις δύο στην ίδια κυκλοφορία.

Σε συνέντευξή της στο Billboard News εξήγησε πως πάντα ήθελε να δημιουργήσει έναν διπλό δίσκο, και η στιγμή αυτή ήταν η ιδανική. Αυτή η μουσική επιστροφή, που διαδέχεται το «The Loveliest Time» του 2023, έρχεται σε μια εξαιρετικά δραστήρια περίοδο για την ίδια, καθώς τον περασμένο Μάρτιο καλωσόρισε στον κόσμο τον γιο της Ilya με τον σύζυγό της Cole Marsden Greif-Neill, ενώ παράλληλα ετοιμάζει τη μουσική για τη Broadway μεταφορά της ταινίας «10 Things I Hate About You» μαζί με τον Ethan Gruska.

Διάβασε επίσης: «Let’s Get Married»: Η Miley Cyrus ντύνεται νύφη και αναστατώνει ξανά τη μουσική βιομηχανία

Η απόφαση να δημιουργήσει ένα άλμπουμ χωρισμένο στα δύο προήλθε από την επιθυμία της να εξερευνήσει δύο διαφορετικές ηχητικές παλέτες χωρίς να περιοριστεί. Το αποτέλεσμα είναι ένα πλούσιο tracklist 24 τραγουδιών που προσφέρει στο κοινό μια ολοκληρωμένη εμπειρία, κινούμενη ανάμεσα στη φωτεινή pop και σε πιο σκοτεινά, πειραματικά μονοπάτια.

«On wires»: Η σκοτεινή έκπληξη του πρώτου single

Το πρώτο single του άλμπουμ με τίτλο «On wires», το οποίο συνέγραψε μαζί με τους Nate Cyphert και Kyle Shearer, συστήνει στο κοινό ένα εντελώς νέο μουσικό είδος για την ίδια. Η Jepsen δήλωσε ενθουσιασμένη που κατάφερε να δοκιμάσει κάτι τόσο διαφορετικό μετά από τόσα χρόνια στην αιχμή της μουσικής βιομηχανίας, κάνοντας το ηχητικό αυτό πείραμα δικό της.

Μια δημιουργική περίοδος γεμάτη σταθμούς

Η κυκλοφορία του δίσκου συμπίπτει με μια σειρά από σημαντικές στιγμές στην καριέρα και την προσωπική της ζωή. Παράλληλα με τον ρόλο της ως μητέρα, η ίδια επεκτείνει τις δραστηριότητές της στο θέατρο με το «10 Things I Hate About You», ενώ πρόσφατα γιόρτασε και τη 10η επέτειο του εμβληματικού άλμπουμ «EMOTION» με μια ειδική επανέκδοση που περιλάμβανε νέα τραγούδια όπως τα «More», «Guardian angel», «Back of my heart» και «Lost in devotion».

Διάβασε επίσης: