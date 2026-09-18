Μουσικά Νέα 18.09.2026

Η εμφάνιση της Ellize στην ΗΘΕ 2026 που ανέβασε την ενέργεια στα ύψη

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Η Ellize ανέβηκε στη σκηνή της ΗΘΕ 2026 και ξεσήκωσε το κοινό με τα τραγούδια της και την ενέργειά της
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το Mad.gr παρακολούθησε τις πρόβες της Ημέρας Θετικής Ενέργειας 2026.
  • Η Ellize συμμετείχε στις πρόβες, ερμηνεύοντας τις επιτυχίες της.
  • Η καλλιτέχνιδα ξεχωρίζει για την αισθητική, την ενέργεια και τις pop/urban επιτυχίες της.
  • Η εμφάνιση της Ellize στην ΗΘΕ 2026 αναμένεται με μεγάλο ενθουσιασμό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ellize ανέβηκε στη σκηνή της ΗΘΕ 2026 και έφερε μαζί της ένα ξεχωριστό urban-pop vibe, παρουσιάζοντας ένα live γεμάτο ρυθμό και ενέργεια. Από την πρώτη στιγμή, η νεαρή καλλιτέχνιδα έδειξε τη διάθεσή της να επικοινωνήσει με το κοινό και να μεταφέρει τη δική της αισθητική στη σκηνή.

Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης
Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

Με έντονη σκηνική παρουσία και άνεση στις κινήσεις της, η Ellize κινήθηκε στον ρυθμό των τραγουδιών της και κράτησε σταθερά το ενδιαφέρον του κόσμου. Η εμφάνισή της συνδύασε διαφορετικές μουσικές αποχρώσεις, δημιουργώντας ένα live που είχε τόσο δυναμικές όσο και πιο μελωδικές στιγμές.

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Το πρόγραμμα ξεκίνησε με τον «Ηθοποιό», βάζοντας από νωρίς τον ρυθμό στη σκηνή. Ακολούθησε το «Lamborghini Weiss», με την Ellize να ανεβάζει ακόμη περισσότερο την ενέργεια και να δίνει στο live τον urban χαρακτήρα που τη χαρακτηρίζει.

Mad.gr
Mad.gr

Στη συνέχεια, η Ellize παρουσίασε το «Ίσως», αλλάζοντας ελαφρώς το κλίμα και αναδεικνύοντας μια πιο μελωδική πλευρά της εμφάνισής της. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με τον «Ξενύχτα», κρατώντας το κοινό σε ανεβασμένη διάθεση μέχρι το τέλος.

Mad.gr
Mad.gr
Mad.gr
Mad.gr

Με τέσσερα τραγούδια, διαφορετικές μουσικές στιγμές και μια εμφάνιση γεμάτη ενέργεια, η Ellize άφησε το δικό της στίγμα στην ΗΘΕ 2026, προσθέτοντας ακόμη ένα ξεχωριστό live στη φετινή διοργάνωση.

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ellize ΗΘΕ 2026 Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026
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