Μουσική 18.09.2026

ΗΘΕ 2026: Η Marina Lamprou ανέβασε τον ρυθμό στην Πλατεία Νερού

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Η Marina Lamprou ανέβηκε στη σκηνή της ΗΘΕ 2026 και ξεσήκωσε το κοινό με τα τραγούδια της και πολλή θετική ενέργεια
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Marina Lamprou ανέβηκε στη σκηνή της ΗΘΕ 2026 στην Πλατεία Νερού με ρυθμό και ενέργεια.
  • Η τραγουδίστρια επικοινώνησε με το κοινό, δημιουργώντας ένα party ατμόσφαιρα.
  • Ερμήνευσε τραγούδια όπως «Μοιραία Σχέση» και «Ανατολή», κρατώντας το ενδιαφέρον του κοινού.
  • Η εμφάνισή της χαρακτηρίστηκε από κίνηση, χορό και θετική ενέργεια.
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Η Marina Lamprou ανέβηκε στη σκηνή της ΗΘΕ 2026 στην Πλατεία Νερού και έφερε μαζί της έναν αέρα γεμάτο ρυθμό, ενέργεια και φρέσκια διάθεση. Από τα πρώτα λεπτά της εμφάνισής της, η νεαρή τραγουδίστρια κινήθηκε με άνεση πάνω στη σκηνή, επικοινωνώντας συνεχώς με το κοινό και δίνοντας στη βραδιά έναν ακόμη πιο ανεβασμένο ρυθμό.

Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης
Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

Με το κλίμα στην Πλατεία Νερού να έχει ήδη αρχίσει να γίνεται όλο και πιο party, η Μαρίνα Λάμπρου μπήκε δυναμικά στο πρόγραμμα και κατάφερε να παρασύρει τον κόσμο στον δικό της ρυθμό. Ανάμεσα στα τραγούδια που ερμήνευσε ήταν η «Μοιραία Σχέση» και η «Ανατολή», δύο κομμάτια που έδωσαν διαφορετικές αποχρώσεις στο set της και κράτησαν το ενδιαφέρον του κοινού.

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Η σκηνική της παρουσία ήταν γεμάτη κίνηση, με τη Μαρίνα να τραγουδά, να χορεύει και να ακολουθεί τον ρυθμό των τραγουδιών, ενώ δεν έλειψαν και οι στιγμές που απευθύνθηκε στον κόσμο, δημιουργώντας μια πιο άμεση επικοινωνία μαζί του. Το κοινό ανταποκρίθηκε, τραγουδώντας μαζί της και ακολουθώντας τον παλμό της εμφάνισης.

Mad.gr
Mad.gr
Mad.gr
Mad.gr

Η «Μοιραία σχέση» και η «Ανατολή» ξεχώρισαν μέσα στο set, με τον κόσμο να συμμετέχει και την ενέργεια στη σκηνή να ανεβαίνει όσο περνούσε η ώρα. Η Marina Lamprou έδειξε έτσι τη δική της live πλευρά και πρόσθεσε ένα ακόμη νεανικό και γεμάτο ρυθμό στιγμιότυπο στη μεγάλη μουσική βραδιά.

Με τη φρέσκια παρουσία της, την κίνησή της πάνω στη σκηνή και το ανεβασμένο κλίμα που δημιούργησε, η Marina Lamprou έδωσε το δικό της στίγμα στην ΗΘΕ 2026. Μια εμφάνιση γεμάτη μουσική, θετική ενέργεια και στιγμές που έβαλαν ακόμη περισσότερο το κοινό στο mood της μεγάλης συναυλίας.

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Marina Lamprou ΗΘΕ 2026 Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026
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