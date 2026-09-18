Μουσικά Νέα 18.09.2026

Evi Koulkouvini: Η εμφάνιση στην ΗΘΕ 2026 που ανέβασε το κέφι στα ύψη

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Η Evi Koulkouvini έδωσε τον δικό της ρυθμό στην ΗΘΕ 2026 με μια δυναμική εμφάνιση γεμάτη μουσική, κίνηση και ενέργεια
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Evi Koulkouvini εντυπωσίασε με την εμφάνισή της στην ΗΘΕ 2026.
  • Η νεαρή τραγουδίστρια είχε έντονη σκηνική παρουσία και κέρδισε το κοινό.
  • Ερμήνευσε το "Να μας χωρίσουν" και το "Πουθενά" της Πέγκυς Ζήνα με δικό της ύφος.
  • Η εμφάνισή της χαρακτηρίστηκε από δυναμικούς ρυθμούς, κίνηση και θετική ενέργεια.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Evi Koulkouvini ανέβηκε στη σκηνή της ΗΘΕ 2026 και από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα κατάφερε να τραβήξει όλα τα βλέμματα πάνω της. Με έντονη σκηνική παρουσία, ανεβασμένη διάθεση και έναν ρυθμό που δεν άφησε το κοινό αμέτοχο, η νεαρή τραγουδίστρια έδωσε τη δική της ξεχωριστή νότα στη μεγάλη μουσική γιορτή.

Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης
Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

Η εμφάνισή της είχε όλα όσα χρειάζονται για να κρατήσουν την ενέργεια ψηλά: δυναμικές κινήσεις, χαμόγελο και φυσική άνεση πάνω στη σκηνή. Η Evi Koulkouvini κινήθηκε στον ρυθμό της μουσικής και δημιούργησε ένα κλίμα που γρήγορα πέρασε από τη σκηνή στο κοινό, με τους παρευρισκόμενους να ακολουθούν τη διάθεση και να τραγουδούν μαζί της.

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Το πρόγραμμα ξεκίνησε με το δικό της «Να μας χωρίσουν», ένα τραγούδι που της έδωσε την ευκαιρία να παρουσιάσει το προσωπικό της ύφος και τη δική της σκηνική ταυτότητα. Η ερμηνεία της είχε ένταση και νεανική ενέργεια, ενώ η παρουσία της έδειχνε πως αισθάνεται απόλυτα άνετα πάνω στη σκηνή της ΗΘΕ.

Mad.gr
Mad.gr

Στη συνέχεια, η Evi Koulkouvini πέρασε σε ένα τραγούδι που έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από το ελληνικό κοινό, το «Πουθενά» της Πέγκυς Ζήνα. Με τη δική της προσέγγιση, έδωσε μια διαφορετική πνοή στο γνωστό κομμάτι, κρατώντας παράλληλα το συναίσθημα και τη δυναμική του.

Mad.gr
Mad.gr

Από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, η εμφάνισή της κινήθηκε σε γρήγορους ρυθμούς, με την Evi να αξιοποιεί τη σκηνή και να επικοινωνεί συνεχώς με το κοινό. Το αποτέλεσμα ήταν ένα live γεμάτο κίνηση, μουσική και θετική ενέργεια, αφήνοντας μια όμορφη εικόνα από τη φετινή ΗΘΕ 2026.

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Evi Koulkouvini ΗΘΕ 2026 Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026
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