Μουσικά Νέα 16.09.2026

Ellize: Sneak peek από την προετοιμασία για την ΗΘΕ 2026

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Λίγο πριν την Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026, η Ellize βρέθηκε στις πρόβες και το Mad.gr εξασφάλισε αποκλειστικά στιγμιότυπα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το Mad.gr παρακολούθησε τις πρόβες της Ημέρας Θετικής Ενέργειας 2026.
  • Η Ellize συμμετείχε στις πρόβες, ερμηνεύοντας τις επιτυχίες της.
  • Η καλλιτέχνιδα ξεχωρίζει για την αισθητική, την ενέργεια και τις pop/urban επιτυχίες της.
  • Η εμφάνιση της Ellize στην ΗΘΕ 2026 αναμένεται με μεγάλο ενθουσιασμό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Mad.gr βρέθηκε στις πρόβες της Ημέρας Θετικής Ενέργειας 2026 από την Amita Motion και μεταφέρει αποκλειστικά στιγμιότυπα, κλίμα και παλμό. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που ανέβηκαν στη σκηνή για τις πρόβες ενόψει της μεγάλης γιορτής της μουσικής και της θετικής ενέργειας, ήταν μία από τις πιο δυναμικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής: η Ellize.

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Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

Η Ellize έχει καταφέρει να ξεχωρίσει για τη μοναδική της αισθητική, τη φρέσκια ενέργεια και τις pop/urban επιτυχίες της που κερδίζουν αμέσως τις εντυπώσεις. Η φετινή της χρονιά, μάλιστα, είναι γεμάτη ορόσημα, καθώς, μεταξύ άλλων, θυμίζουμε ότι βρέθηκε στη σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ στο πλευρό του FY, χαρίζοντας στο κοινό ένα ξεχωριστό act που συζητήθηκε όσο λίγα.

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Κατά τη διάρκεια της πρόβας της, η Ellize έδωσε μια πρώτη γεύση από όσα θα δούμε στη μεγάλη σκηνή, ερμηνεύοντας με τεράστιο κέφι και χορευτική διάθεση τα τραγούδια της που έχουν αγαπηθεί από το νεανικό κοινό και παίζουν ασταμάτητα στα ψηφιακά streaming platforms.

Ο τρόπος που κινείται και ερμηνεύει πάνω στη σκηνή αποδεικνύει πως η Ellize ξέρει ακριβώς πώς να μαγνητίζει τα βλέμματα και να μεταδίδει θετική ενέργεια. Με αστείρευτο πάθος, σκηνική παρουσία και pop δυναμισμό, χτίζει σταθερά μια πορεία που ξεχωρίζει στη μουσική βιομηχανία.

Η εμφάνισή της στη φετινή Ημέρα Θετικής Ενέργειας αναμένεται με τεράστιο ενθουσιασμό, καθώς το line-up συνδυάζει τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής μουσικής. Η Ellize θα είναι εκεί, έτοιμη να βάλει «φωτιά» στη σκηνή και να αποδείξει γιατί δικαίως θεωρείται ένα από τα πιο hot πρόσωπα της γενιάς της.

Κεντρική Εικόνα: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

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