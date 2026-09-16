Μουσική 16.09.2026

«Έδωσε στο φευγιό του μάθημα»: Το συγκινητικό αντίο του Γιάννη Χαρούλη στον Γιώργο Μαζωνάκη

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Ο Γιάννης Χαρούλης μίλησε με συγκίνηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη και το «μάθημα ζωής» που πήρε από εκείνον
Ειρήνη Στόφυλα

Ο Γιάννης Χαρούλης μίλησε με βαθιά συγκίνηση για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, κατά τη διάρκεια πρόσφατης συναυλίας του. Ο δημοφιλής τραγουδιστής εξέφρασε τη θλίψη του για την αποχώρηση του συναδέλφου του, περιγράφοντάς τον ως έναν άνθρωπο «ιδιαίτερο», «αληθινό» και «ελεύθερο σαν παιδί».

Έλληνες καλλιτέχνες και μουσικοί που επηρέασαν την παγκόσμια μουσική σκηνή.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Γιάννης Χαρούλης αναφέρθηκε ιδιαίτερα σε ένα απόσπασμα από τις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις του Γιώργου Μαζωνάκη. Συγκεκριμένα, θυμήθηκε τα λόγια του εκλιπόντος καλλιτέχνη προς το κοινό: «σας ευχαριστώ και δεν το έχω σαν δεδομένο. Δεν είναι τίποτα δεδομένο». Αυτή η φράση, όπως αποκάλυψε ο Χαρούλης, αποτέλεσε ένα σημαντικό μάθημα για εκείνον, ένα «μάθημα ζωής» που κράτησε από τον Μαζωνάκη στο «φευγιό του».

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«Έδωσε στο φευγιό του ένα μάθημα», δήλωσε ο Χαρούλης, εκφράζοντας παράλληλα τη λύπη του με το «κρίμα, κρίμα». Με αυτά τα λόγια, ευχήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη «καλό ταξίδι» και «καλό παράδεισο», εισπράττοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

https://www.instagram.com/giannisharoulis/
https://www.instagram.com/giannisharoulis/

Η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη έχει συγκλονίσει τον καλλιτεχνικό κόσμο και το κοινό. Ο τραγουδιστής, ο οποίος είχε αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στην ελληνική μουσική σκηνή, αντιμετώπιζε εδώ και καιρό σοβαρά προβλήματα υγείας. Η είδηση του θανάτου του έφερε θλίψη σε πολλούς, ενώ οι συνάδελφοί του εξέφρασαν δημόσια την αγάπη και τον σεβασμό τους.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης κάθεται σε πολυθρόνα, θυμίζοντας την εμφάνισή του στα «Νούμερα» της ΕΡΤ.
https://www.instagram.com/georgemazonakis

Ο Γιάννης Χαρούλης, γνωστός για την ευαισθησία και την εκφραστικότητά του, επέλεξε να τιμήσει τη μνήμη του Μαζωνάκη με αυτόν τον τρόπο, επιλέγοντας να μοιραστεί ένα μήνυμα που αποπνέει σεβασμό και αναγνώριση της αξίας της ζωής και της στιγμής.

Η αναφορά του Χαρούλη στο «μάθημα» που πήρε από τον Μαζωνάκη υπογραμμίζει τη σημασία του να εκτιμά κανείς όσα έχει και να μην θεωρεί τίποτα ως δεδομένο, μια συμβουλή που παραμένει διαχρονική και επίκαιρη.

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Γιάννης Χαρούλης ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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