Γιώργος Μαζωνάκης: Τα ακυκλοφόρητα κομμάτια που δεν είδαν ποτέ το φως της δημοσιότητας

Ο Γιώργος Παυριανός και ο Πάνος Φαλάρας αποκαλύπτουν ανέκδοτα τραγούδια και άγνωστες στιγμές από τη συνεργασία τους με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Με μια ματιά Δύο στιχουργοί, ο Γιώργος Παυριανός και ο Πάνος Φαλάρας, αποκάλυψαν ακυκλοφόρητα τραγούδια για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Το ένα τραγούδι, με τίτλο «Ο Γιώργος Παυριανός και ο Πάνος Φαλάρας αποκαλύπτουν ανέκδοτα τραγούδια...», αφορά ανθεκτικότητα και λύτρωση.

Ο Πάνος Φαλάρας αποκάλυψε και το κομμάτι «Πλήρωσα», που μιλά για τα τιμήματα της ζωής και του έρωτα.

Οι δημιουργοί τόνισαν τον σεβασμό του Μαζωνάκη προς τους στιχουργούς και συνθέτες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια συγκινητική και άγνωστη πτυχή της ελληνικής δισκογραφίας ήρθε πρόσφατα στο φως, καθώς δύο σπουδαίοι στιχουργοί, ο Γιώργος Παυριανός και ο Πάνος Φαλάρας, αποκάλυψαν ακυκλοφόρητα τραγούδια που είχαν προοριστεί για τον δημοφιλή ερμηνευτή Γιώργο Μαζωνάκη, τα οποία όμως δεν ηχογραφήθηκαν ποτέ.

Ο Γιώργος Παυριανός δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook τους στίχους ενός τραγουδιού με τίτλο «Ο Γιώργος Παυριανός και ο Πάνος Φαλάρας αποκαλύπτουν ανέκδοτα τραγούδια και άγνωστες στιγμές από τη συνεργασία τους με τον Γιώργο Μαζωνάκη», γράφοντας χαρακτηριστικά στη λεζάντα: «Τραγούδι για τον Μαζωνάκη, αλλά δεν προλάβαμε…». Οι στίχοι αυτοί αποτυπώνουν μια εσωτερική διαδρομή ανθεκτικότητας και λύτρωσης μέσα από τις δυσκολίες της ζωής. Παράλληλα, ο Πάνος Φαλάρας, στενός συνεργάτης του καλλιτέχνη από το 1994, έφερε στο φως ένα ακόμη ακυκλοφόρητο κομμάτι με τίτλο «Πλήρωσα» σε μουσική Τάκη Μπουγά. Το συγκεκριμένο τραγούδι, που μιλά για τα τιμήματα της ζωής και του έρωτα, κουβαλάει μια ανατριχιαστική χροιά σε σχέση με τη διαδρομή του τραγουδιστή.

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Η σχέση του Γιώργου Μαζωνάκη με τους δημιουργούς του υπήρξε πάντα βαθιά και ουσιαστική. Από τις πρώτες του μεγάλες επιτυχίες όπως το «Παιδί της νύχτας» και το «Αλλάξανε τα πλάνα μου», μέχρι τις τολμηρές και πειραματικές του επιλογές, ο καλλιτέχνης απέδειξε πως διέθετε μια αυθεντική λαϊκή ταυτότητα συνδυασμένη με μια σύγχρονη ματιά. Όπως αναφέρουν συχνά οι συνεργάτες του, υπήρξε ένας από τους ελάχιστους στο χώρο που σεβόταν πραγματικά τους δημιουργούς, τους συνθέτες και τους στιχουργούς.

Ακολουθεί ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τους στίχους του τραγουδιού «Είδα τον Χριστό φαντάρο» του Γιώργου Παυριανού:

«Με όλα αυτά που πέρασα

και με όλα αυτά που είδα

απ΄την φωτιά επέζησα

κι από την καταιγίδα

γιατί μια μέρα Κυριακή

κλεισμένος σε μια φυλακή

Είδα τον Χριστό φαντάρο

και μου είπε πριν φουντάρω:

“Μη τα κάνεις όλα λίμπα

μόνο σκάσε και κολύμπα!”»

Αυτές οι αδημοσίευτες δημιουργίες παραμένουν πλέον ως μια μελαγχολική αλλά πολύτιμη παρακαταθήκη, υπενθυμίζοντας το σπάνιας αξίας καλλιτεχνικό αποτύπωμα του Γιώργου Μαζωνάκη στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή.

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