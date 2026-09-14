Cinema 14.09.2026

Rosalía: Το νέο κινηματογραφικό της βήμα με την Alma Har’el

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Η Rosalía βρίσκεται σε συζητήσεις για να συμμετάσχει στη νέα ταινία της Alma Har'el, “Wet”, μαζί με Javier Bardem και Rebecca Ferguson
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Rosalía βρίσκεται σε συζητήσεις για να συμμετάσχει στο νέο οικογενειακό δράμα "Wet" της Alma Har'el.
  • Αν η συμφωνία ολοκληρωθεί, θα είναι η σημαντικότερη κινηματογραφική εμφάνιση της Rosalía μέχρι σήμερα.
  • Στο "Wet" συζητούν επίσης για ρόλους οι Javier Bardem, Rebecca Ferguson, Connor Storrie και Odessa A'zion.
  • Η Alma Har'el, γνωστή για το "Honey Boy", θα σκηνοθετήσει την ταινία που εστιάζει σε οικογενειακές σχέσεις.
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Η Rosalía ετοιμάζεται, όπως όλα δείχνουν, για το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα της, αυτή τη φορά στη μεγάλη οθόνη. Η Ισπανίδα superstar βρίσκεται σε συζητήσεις για να συμμετάσχει στο νέο οικογενειακό δράμα της Alma Har’el, με τίτλο “Wet”.

Η Rosalía χαμογελαστή με μαύρο φόρεμα κρατάει ένα βραβείο.
https://www.instagram.com/rosalia.vt/

Οι επαφές βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, όμως σύμφωνα με το Deadline, το κλίμα γύρω από την πιθανή συμφωνία είναι ιδιαίτερα θετικό. Αν τελικά η Rosalía ενταχθεί στο καστ, ο ρόλος θα αποτελέσει τη σημαντικότερη κινηματογραφική εμφάνιση που έχει κάνει μέχρι σήμερα.

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Και το project έχει ήδη συγκεντρώσει αρκετά δυνατά ονόματα. Οι Javier Bardem, Rebecca Ferguson, Connor Storrie και Odessa A’zion βρίσκονται επίσης σε προχωρημένες συζητήσεις για τους βασικούς ρόλους, δημιουργώντας ένα cast που σίγουρα τραβάει την προσοχή.

Europa Press Entertainment/Europa Press/Getty Images/ W Magazine
Europa Press Entertainment/Europa Press/Getty Images/ W Magazine

Ένα νέο κεφάλαιο για τη Rosalía

Η Rosalía έχει ήδη δοκιμάσει τις δυνάμεις της στην υποκριτική, όμως το “Wet” θα μπορούσε να αποτελέσει το μεγαλύτερο κινηματογραφικό της βήμα μέχρι σήμερα. Η συμμετοχή της σε ένα οικογενειακό δράμα με τόσο δυνατό καστ θα άνοιγε ακόμη περισσότερο τον δρόμο της από τη μουσική προς τον κινηματογράφο.

Η Rosalía τραγουδάει στο Άμστερνταμ με λευκό πέπλο και μικρόφωνο, κάτω από φωτισμό.
https://www.instagram.com/rosalia.vt/

Στην καρέκλα του σκηνοθέτη βρίσκεται η Alma Har’el, γνωστή για τη δουλειά της στο Honey Boy. Το “Wet” αναμένεται να επικεντρώνεται σε μια οικογένεια και τις σύνθετες σχέσεις ανάμεσα στα μέλη της, με την ιστορία να βρίσκεται ακόμη σε στάδιο ανάπτυξης.

Ένα cast γεμάτο μεγάλα ονόματα

Αν οι συμφωνίες ολοκληρωθούν, η Rosalía θα βρεθεί ανάμεσα σε σημαντικούς ηθοποιούς του Hollywood. Ο Javier Bardem αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα του cast, ενώ η Rebecca Ferguson έχει ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια μέσα από μεγάλες παραγωγές όπως τα Dune και Mission: Impossible.

Η Ισπανίδα καλλιτέχνιδα Rosalia, η οποία κυκλοφόρησε το νέο album με τίτλο Lux.
www.instagram.com/rosalia

Στο project συζητούν επίσης ο Connor Storrie, που έγινε γνωστός μέσα από το Heated Rivalry, και η Odessa A’zion, η οποία ξεχώρισε στην ταινία Marty Supreme. Αν όλα προχωρήσουν όπως αναμένεται, το “Wet” θα είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες κινηματογραφικές δουλειές που έρχονται.

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