Backrooms 2: Όλα όσα γνωρίζουμε για τη συνέχεια της κινηματογραφικής επιτυχίας

Με μια ματιά Η ταινία "Backrooms" σημείωσε τεράστια επιτυχία, καθιστώντας τον Kane Parsons τον νεότερο σκηνοθέτη στο νούμερο ένα του παγκόσμιου box office.

Η συνέχεια της ταινίας, "Backrooms 2", έχει λάβει επίσημο πράσινο φως και ο Kane Parsons επιστρέφει στη σκηνοθεσία.

Το σίκουελ αναμένεται να εμβαθύνει στην αινιγματική εταιρεία A-Sync, τα πειράματα και την προέλευση των χώρων.

Ο χαρακτήρας του Phil, που υποδύεται ο Mark Duplass, πιθανόν να αναλάβει κεντρικό ρόλο στο "Backrooms 2". Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν παρακολούθησες την τεράστια πορεία της ταινίας «Backrooms» από την κυκλοφορία της και μετά, ξέρεις ήδη ότι έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Ο νεαρός σκηνοθέτης Kane Parsons κατάφερε να γράψει ιστορία, γινόμενος ο νεότερος δημιουργός με ταινία στο νούμερο ένα του παγκόσμιου box office, χαρίζοντας παράλληλα στην A24 το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία της.

Δεν αποτελεί λοιπόν καμία έκπληξη το γεγονός ότι η συνέχεια βρίσκεται ήδη επί τάπητος. Κατά τη διάρκεια της περιοδείας προώθησης της πρώτης ταινίας, ο δημιουργός είχε αφήσει να εννοηθεί ξεκάθαρα ότι το σύμπαν αυτό έχει πολλά ακόμα να δώσει, βάζοντας τις βάσεις για το επερχόμενο sequel.

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Επίσημο πράσινο φως για το Backrooms 2

Τα νέα για το «Backrooms 2» επιβεβαιώνουν ότι η παραγωγή προχωρά κανονικά, με τον Kane Parsons να επιστρέφει στη σκηνοθετική καρέκλα. Η εξέλιξη αυτή δεν πιάνει κανέναν εξ απροόπτου, δεδομένου ότι ο σκηνοθέτης είχε ξεκαθαρίσει πως ήθελε να ξαναμπεί στο κινηματογραφικό λαβύρινθο. Το σημαντικότερο νέο είναι ότι το sequel αποτελεί πλέον την απόλυτη προτεραιότητά του, βάζοντας σε προσωρινή αναμονή άλλα σχέδια που ετοιμούσε.

Αν και επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η παραγωγή μπορεί να ξεκινήσει σύντομα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να δούμε τη νέα ταινία στους κινηματογράφους τα επόμενα χρόνια.

Η ιστορία πίσω από την επιτυχία και το μέλλον του franchise

Ο Parsons έχτισε αυτό το μοναδικό concept επί χρόνια μέσα από τα mini video που ανέβαζε στο YouTube, μετατρέποντας μια δημοφιλή διαδικτυακή αστική leyenda σε κινηματογραφικό φαινόμενο. Η πρώτη ταινία άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς, ειδικά όσον αφορά την αινιγματική εταιρεία A-Sync, η δράση της οποίας κυριάρχησε στο φινάλε.

Το πιθανότερο σενάριο είναι το σίκουελ να εμβαθύνει στα κρυφά πειράματα της A-Sync, αποκαλύπτοντας την αληθινή φύση των οντοτήτων και την προέλευση αυτών των αλλόκοτων χώρων. Δεδομένου του τεράστιου βάθους που έχει η μυθολογία γύρω από τους χώρους αυτούς, δεν λείπουν και οι φήμες που θέλουν το πρότζεκτ να εξελίσσεται ακόμη και σε μορφή ανθολογίας.

Ποιοι επιστρέφουν και ποιοι αποχαιρετούν

Αν είδες την πρώτη ταινία, γνωρίζεις ήδη ότι η μοίρα του Clark ήταν τραγική, οπότε δεν πρόκειται να τον ξαναδείς στους διαδρόμους. Από την άλλη, ο χαρακτήρας της Mary, που ερμήνευσε η Renate Reinsve, κατάφερε να επιβιώσει, αν και το μέλλον της παραμένει αbέβαιο λόγω της εμπλοκής της A-Sync και της ανάγκης της εταιρείας να κρατήσει τα πάντα μυστικά.

Ταυτόχρονα, ο χαρακτήρας του Phil, τον οποίο υποδύθηκε ο Mark Duplass, φαίνεται πως ετοιμάζεται να πάρει τον κεντρικό ρόλο, καθώς η παρουσία του χτίστηκε προσεκτικά για να αποτελέσει τον πυρήνα των επόμενων κεφαλαίων. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο εφιάλτης των «Backrooms» μόλις άρχισε να ξετυλίγεται.

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