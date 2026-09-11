American Horror Story 13: Το νέο trailer μάς γύρισε στις πιο iconic στιγμές της σειράς – Δες το εδώ

Με μια ματιά Η 13η σεζόν του American Horror Story επιστρέφει με τους Jessica Lange, Sarah Paulson και Evan Peters.

Οι ηθοποιοί θα υποδυθούν πολλαπλούς iconic χαρακτήρες από προηγούμενες σεζόν.

Χαρακτήρες από διαφορετικές σεζόν θα συναντηθούν στο ίδιο σύμπαν.

Η νέα σεζόν κάνει πρεμιέρα στις 24 Σεπτεμβρίου σε FX και Hulu. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το «American Horror Story» επιστρέφει για 13η σεζόν και αυτή τη φορά έχει έναν πολύ δυνατό λόγο για να το βάλεις ξανά στη watchlist σου. Το νέο trailer της σειράς του Ryan Murphy αποκαλύπτει την επιστροφή τριών αγαπημένων πρωταγωνιστών, με τις Jessica Lange, Sarah Paulson και Evan Peters να ξαναμπαίνουν στον κόσμο του «AHS» και να φέρνουν μαζί τους μερικούς από τους πιο iconic χαρακτήρες της σειράς.

Η νέα σεζόν φαίνεται πως θα παίξει περισσότερο από ποτέ με την ιστορία του ίδιου του «American Horror Story». Η Jessica Lange επιστρέφει σε τέσσερις διαφορετικούς ρόλους που έχει υποδυθεί στο παρελθόν, ενώ ο Evan Peters θα εμφανιστεί ως πέντε διαφορετικοί χαρακτήρες και η Sarah Paulson ως έξι. Και αν αυτό δεν είναι αρκετό, το trailer αφήνει να εννοηθεί πως οι χαρακτήρες από διαφορετικές σεζόν θα συναντηθούν με τρόπους που δεν έχουμε ξαναδεί.

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Στο cast επιστρέφουν ακόμη η Angela Bassett, ξανά στον ρόλο της Marie Laveau από το «Apocalypse», η Emma Roberts ως Madison Montgomery και η Jamie Brewer ως Adelaide Langdon από το «Murder House». Παράλληλα, η 13η σεζόν υποδέχεται και νέα πρόσωπα, ανάμεσά τους οι Paul Anthony Kelly, John Waters, Avantika Vandanapu, Joey Pollari και Alex Consani.

Από την πρώτη σεζόν του «Murder House» το 2011, η σειρά έχει κάνει σήμα κατατεθέν της τις διαφορετικές ιστορίες και τους χαρακτήρες που επιστρέφουν από season σε season. Η 13η σεζόν φαίνεται πως πηγαίνει αυτή την ιδέα ένα βήμα παρακάτω, φέρνοντας πρόσωπα από διαφορετικές εποχές της σειράς στο ίδιο σύμπαν.

Ο Ryan Murphy έχει ήδη αποκαλύψει ότι σε ορισμένες σκηνές η κατάσταση γίνεται αρκετά περίπλοκη, αφού κάποιοι ηθοποιοί υποδύονται περισσότερους από έναν χαρακτήρες από διαφορετικές σεζόν. Μάλιστα, ο Evan Peters έχει βρεθεί ακόμη και να παίζει δύο διαφορετικούς χαρακτήρες και να συνομιλεί… με τον εαυτό του.

Η 13η σεζόν του «American Horror Story» κάνει πρεμιέρα στις 24 Σεπτεμβρίου σε FX και Hulu, ενώ το νέο trailer δίνει ήδη μια πρώτη γεύση από την πιο ιδιαίτερη επιστροφή της σειράς μέχρι σήμερα.

Με τόσους γνώριμους χαρακτήρες να επιστρέφουν και τον Ryan Murphy να ξαναγράφει τους κανόνες του δικού του horror universe, το μόνο σίγουρο είναι πως το «AHS» ετοιμάζεται να μας κάνει να κοιτάμε ξανά πίσω από κάθε πόρτα.

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