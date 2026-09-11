Cinema 11.09.2026

«Nobody Wants This»: Έρχεται η 3η σεζόν – Πότε κάνει πρεμιέρα στο Netflix

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το Netflix έδωσε μια πρώτη γεύση από την πολυαναμενόμενη επιστροφή του «Nobody Wants This», αποκαλύπτοντας την ημερομηνία πρεμιέρας
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η 3η σεζόν της σειράς "Nobody Wants This" θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 22 Οκτωβρίου.
  • Η δημιουργός Erin Foster θα εμφανιστεί ως guest star στη νέα σεζόν.
  • Οι Sarah Silverman και Andrew Rannells θα συμμετάσχουν σε επαναλαμβανόμενους ρόλους.
  • Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες εικόνες από τα νέα επεισόδια.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του «Nobody Wants This» στο Netflix ξεκίνησε, καθώς η 3η σεζόν της σειράς έχει πλέον ημερομηνία πρεμιέρας. Στις 22 Οκτωβρίου, οι αγαπημένοι σου χαρακτήρες επιστρέφουν στην οθόνη, όμως αυτή τη φορά η νέα σεζόν φέρνει μαζί της και ενδιαφέρουσες προσθήκες στο καστ. Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες εικόνες από τα επόμενα επεισόδια, αποκαλύπτοντας παράλληλα πως η δημιουργός Erin Foster θα εμφανιστεί και μπροστά από την κάμερα, ενώ οι Sarah Silverman και Andrew Rannells θα συμμετάσχουν σε επαναλαμβανόμενους ρόλους.

httpswww.instagram.comnetflix
httpswww.instagram.comnetflix

Αν η χημεία των πρωταγωνιστών και η ιδιαίτερη δυναμική της σειράς σε είχαν κερδίσει, η επιστροφή του «Nobody Wants This» έχει ήδη αρκετούς λόγους για να σε κάνει να περιμένεις με ενδιαφέρον την πρεμιέρα. Το Netflix ανακοίνωσε πως η 3η σεζόν του «Nobody Wants This» θα κυκλοφορήσει στις 22 Οκτωβρίου, δίνοντας έτσι στους θεατές μια σαφή ημερομηνία για την πολυαναμενόμενη επιστροφή της σειράς.

Διάβασε επίσης: Netflix: Τι αλλάζει για πρώτη φορά στις ταινίες του – Η μεγάλη απόφαση για το box office

Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από τις πρώτες εικόνες της νέας σεζόν, οι οποίες λειτουργούν ως μια μικρή, αλλά αρκετά δελεαστική, γεύση όσων πρόκειται να ακολουθήσουν. Χωρίς να αποκαλύπτονται λεπτομέρειες για την πλοκή, το υλικό αυτό αρκεί για να ενισχύσει την προσμονή γύρω από τη σειρά και να επαναφέρει στο προσκήνιο τους χαρακτήρες που έχουν αγαπηθεί από το κοινό. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αποκαλύψεις αφορά την ίδια τη δημιουργό της σειράς, Erin Foster, η οποία δεν θα περιοριστεί στον ρόλο της πίσω από την κάμερα. Όπως έγινε γνωστό, θα συμμετάσχει και ως guest star στην 3η σεζόν του «Nobody Wants This». Οι νέες προσθήκες, όμως, δεν σταματούν εκεί. Η Sarah Silverman και ο Andrew Rannells θα συμμετάσχουν στην 3η σεζόν του «Nobody Wants This» σε επαναλαμβανόμενους ρόλους.

 

Φυσικά, η 3η σεζόν δεν θα ήταν ίδια χωρίς το βασικό καστ που έχει συνδεθεί με τη σειρά. Στην επιστροφή του «Nobody Wants This» συμμετέχουν οι Kristen Bell, Adam Brody, Justin Lupe, Timothy Simons, Jackie Tohn και Tovah Feldshuh. Η παρουσία τους διατηρεί τον βασικό πυρήνα της σειράς και εξασφαλίζει τη συνέχεια της δυναμικής που έχει αγαπήσει το κοινό. Οι Kristen Bell και Adam Brody παραμένουν στο επίκεντρο, ενώ οι υπόλοιποι ηθοποιοί συμπληρώνουν ένα σύνολο χαρακτήρων που έχουν συμβάλει σημαντικά στην ταυτότητα της παραγωγής.

 

Οι πρώτες εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα το Netflix δεν αποκαλύπτουν την πλοκή της 3ης σεζόν, αλλά προσφέρουν μια πρώτη ματιά στην ατμόσφαιρα της επιστροφής. Για μια σειρά όπως το «Nobody Wants This», η οποία έχει επενδύσει σημαντικά στους χαρακτήρες και στις μεταξύ τους σχέσεις, ακόμη και ένα μικρό δείγμα από το νέο υλικό αρκεί για να προκαλέσει συζητήσεις.

Διάβασε επίσης: «Snoop»: Αυτό είναι το cast της νέας βιογραφικής ταινίας για τον Snoop Dogg

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

netflix Nobody Wants This
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Ένιωσα πολλή ντροπή»: Η Gwyneth Paltrow μιλάει ανοιχτά για τον Brad Pitt

«Ένιωσα πολλή ντροπή»: Η Gwyneth Paltrow μιλάει ανοιχτά για τον Brad Pitt

11.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

American Horror Story 13: Το νέο trailer μάς γύρισε στις πιο iconic στιγμές της σειράς – Δες το εδώ
Cinema

American Horror Story 13: Το νέο trailer μάς γύρισε στις πιο iconic στιγμές της σειράς – Δες το εδώ

11.09.2026
«Artificial»: Από το OpenAI στο Hollywood – Η απίστευτη ιστορία του Sam Altman γίνεται ταινία
Cinema

«Artificial»: Από το OpenAI στο Hollywood – Η απίστευτη ιστορία του Sam Altman γίνεται ταινία

11.09.2026
Ο Anthony Hopkins συναντά ξανά τον Timothy Woodward Jr. για το «2048»
Cinema

Ο Anthony Hopkins συναντά ξανά τον Timothy Woodward Jr. για το «2048»

11.09.2026
Παιδικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας: Δωρεάν εργαστήριο ακουστικής περιγραφής
Cinema

Παιδικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας: Δωρεάν εργαστήριο ακουστικής περιγραφής

11.09.2026
Netflix: Τι αλλάζει για πρώτη φορά στις ταινίες του – Η μεγάλη απόφαση για το box office
Cinema

Netflix: Τι αλλάζει για πρώτη φορά στις ταινίες του – Η μεγάλη απόφαση για το box office

10.09.2026
«Snoop»: Αυτό είναι το cast της νέας βιογραφικής ταινίας για τον Snoop Dogg
Cinema

«Snoop»: Αυτό είναι το cast της νέας βιογραφικής ταινίας για τον Snoop Dogg

10.09.2026
Ποιο είναι το ρεκόρ που έσπασε το «Avengers: Doomsday» πριν την πρεμιέρα – Πότε κυκλοφορεί
Cinema

Ποιο είναι το ρεκόρ που έσπασε το «Avengers: Doomsday» πριν την πρεμιέρα – Πότε κυκλοφορεί

10.09.2026
James Bond: Ο Steven Knight επιβεβαιώνει ότι ο νέος 007 έχει επιλεγεί
Cinema

James Bond: Ο Steven Knight επιβεβαιώνει ότι ο νέος 007 έχει επιλεγεί

10.09.2026
Tom Cruise: Κυκλοφόρησε το επίσημο και τελευταίο trailer του «Digger»
Cinema

Tom Cruise: Κυκλοφόρησε το επίσημο και τελευταίο trailer του «Digger»

10.09.2026
Πώς να ντύσεις τα βιβλία σου εύκολα και γρήγορα χωρίς να χάσεις την ψυχραιμία σου

Πώς να ντύσεις τα βιβλία σου εύκολα και γρήγορα χωρίς να χάσεις την ψυχραιμία σου

Lady Gaga: Η ρουτίνα μακιγιάζ του 1 λεπτού με μόλις 3 προϊόντα

Lady Gaga: Η ρουτίνα μακιγιάζ του 1 λεπτού με μόλις 3 προϊόντα

3 τροφές που βοηθούν στη λιγούρα και έχεις σίγουρα στην κουζίνα σου

3 τροφές που βοηθούν στη λιγούρα και έχεις σίγουρα στην κουζίνα σου

Τα 5 ζώδια που έχουν το πάνω χέρι το φθινόπωρο 2026

Τα 5 ζώδια που έχουν το πάνω χέρι το φθινόπωρο 2026

Back to school: Τα πιο γρήγορα χτενίσματα για να εντυπωσιάσεις από το πρώτο κουδούνι

Back to school: Τα πιο γρήγορα χτενίσματα για να εντυπωσιάσεις από το πρώτο κουδούνι

Αγιασμός, τσάντα και…κοπάνα: Εσύ ποιος τύπος μαθητή ήσουν όταν χτυπούσε το πρώτο κουδούνι;

Αγιασμός, τσάντα και…κοπάνα: Εσύ ποιος τύπος μαθητή ήσουν όταν χτυπούσε το πρώτο κουδούνι;

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

Επικίνδυνα κόλπα με το καλώδιο διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης

Επικίνδυνα κόλπα με το καλώδιο διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης

Θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο φοβούνται στο Μαξίμου

Θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο φοβούνται στο Μαξίμου

Το ποσοστό Σαμαρά θα κρίνει τις… δεύτερες εκλογές

Το ποσοστό Σαμαρά θα κρίνει τις… δεύτερες εκλογές