«Nobody Wants This»: Έρχεται η 3η σεζόν – Πότε κάνει πρεμιέρα στο Netflix

Με μια ματιά Η 3η σεζόν της σειράς "Nobody Wants This" θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 22 Οκτωβρίου.

Η δημιουργός Erin Foster θα εμφανιστεί ως guest star στη νέα σεζόν.

Οι Sarah Silverman και Andrew Rannells θα συμμετάσχουν σε επαναλαμβανόμενους ρόλους.

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες εικόνες από τα νέα επεισόδια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του «Nobody Wants This» στο Netflix ξεκίνησε, καθώς η 3η σεζόν της σειράς έχει πλέον ημερομηνία πρεμιέρας. Στις 22 Οκτωβρίου, οι αγαπημένοι σου χαρακτήρες επιστρέφουν στην οθόνη, όμως αυτή τη φορά η νέα σεζόν φέρνει μαζί της και ενδιαφέρουσες προσθήκες στο καστ. Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες εικόνες από τα επόμενα επεισόδια, αποκαλύπτοντας παράλληλα πως η δημιουργός Erin Foster θα εμφανιστεί και μπροστά από την κάμερα, ενώ οι Sarah Silverman και Andrew Rannells θα συμμετάσχουν σε επαναλαμβανόμενους ρόλους.

Αν η χημεία των πρωταγωνιστών και η ιδιαίτερη δυναμική της σειράς σε είχαν κερδίσει, η επιστροφή του «Nobody Wants This» έχει ήδη αρκετούς λόγους για να σε κάνει να περιμένεις με ενδιαφέρον την πρεμιέρα. Το Netflix ανακοίνωσε πως η 3η σεζόν του «Nobody Wants This» θα κυκλοφορήσει στις 22 Οκτωβρίου, δίνοντας έτσι στους θεατές μια σαφή ημερομηνία για την πολυαναμενόμενη επιστροφή της σειράς.

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Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από τις πρώτες εικόνες της νέας σεζόν, οι οποίες λειτουργούν ως μια μικρή, αλλά αρκετά δελεαστική, γεύση όσων πρόκειται να ακολουθήσουν. Χωρίς να αποκαλύπτονται λεπτομέρειες για την πλοκή, το υλικό αυτό αρκεί για να ενισχύσει την προσμονή γύρω από τη σειρά και να επαναφέρει στο προσκήνιο τους χαρακτήρες που έχουν αγαπηθεί από το κοινό. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αποκαλύψεις αφορά την ίδια τη δημιουργό της σειράς, Erin Foster, η οποία δεν θα περιοριστεί στον ρόλο της πίσω από την κάμερα. Όπως έγινε γνωστό, θα συμμετάσχει και ως guest star στην 3η σεζόν του «Nobody Wants This». Οι νέες προσθήκες, όμως, δεν σταματούν εκεί. Η Sarah Silverman και ο Andrew Rannells θα συμμετάσχουν στην 3η σεζόν του «Nobody Wants This» σε επαναλαμβανόμενους ρόλους.

Φυσικά, η 3η σεζόν δεν θα ήταν ίδια χωρίς το βασικό καστ που έχει συνδεθεί με τη σειρά. Στην επιστροφή του «Nobody Wants This» συμμετέχουν οι Kristen Bell, Adam Brody, Justin Lupe, Timothy Simons, Jackie Tohn και Tovah Feldshuh. Η παρουσία τους διατηρεί τον βασικό πυρήνα της σειράς και εξασφαλίζει τη συνέχεια της δυναμικής που έχει αγαπήσει το κοινό. Οι Kristen Bell και Adam Brody παραμένουν στο επίκεντρο, ενώ οι υπόλοιποι ηθοποιοί συμπληρώνουν ένα σύνολο χαρακτήρων που έχουν συμβάλει σημαντικά στην ταυτότητα της παραγωγής.

Οι πρώτες εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα το Netflix δεν αποκαλύπτουν την πλοκή της 3ης σεζόν, αλλά προσφέρουν μια πρώτη ματιά στην ατμόσφαιρα της επιστροφής. Για μια σειρά όπως το «Nobody Wants This», η οποία έχει επενδύσει σημαντικά στους χαρακτήρες και στις μεταξύ τους σχέσεις, ακόμη και ένα μικρό δείγμα από το νέο υλικό αρκεί για να προκαλέσει συζητήσεις.

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