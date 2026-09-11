Cinema 11.09.2026

Ο Anthony Hopkins συναντά ξανά τον Timothy Woodward Jr. για το «2048»

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Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός ενώνει ξανά τις δυνάμεις του με τον σκηνοθέτη Timothy Woodward Jr. για ένα σκοτεινό, υπόγειο δυστοπικό θρίλερ
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Anthony Hopkins θα πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία επιστημονικής φαντασίας «2048» του σκηνοθέτη Timothy Woodward Jr.
  • Η ταινία διαδραματίζεται σε ένα δυστοπικό μέλλον όπου η ανθρωπότητα ζει υπόγεια, ελεγχόμενη από αυταρχικό καθεστώς.
  • Ο Hopkins θα υποδυθεί τον Bryant, τον ευφυή και αδίστακτο αρχιτέκτονα του συστήματος ελέγχου.
  • Η ιστορία εξερευνά θέματα ελευθερίας, ελέγχου και την αναζήτηση της αλήθειας.
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Νέα δυναμική συνεργασία ετοιμάζουν ο βραβευμένος με Όσκαρ Anthony Hopkins και ο σκηνοθέτης Timothy Woodward Jr., καθώς ο κορυφαίος ηθοποιός πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία επιστημονικής φαντασίας με τίτλο «2048». Οι δύο δημιουργοί είχαν συναντηθεί πρόσφατα ξανά στο πλαίσιο του post-production για το sci-fi horror φιλμ «Eyes In The Trees», ανανεώνοντας τώρα το ραντεβού τους για ένα φιλόδοξο κινηματογραφικό εγχείρημα.

Ο Anthony Hopkins με κόκκινο φάκελο στα χέρια του, σε μια σκηνή που αποκαλύπτει μια άγνωστη πλευρά του.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η πλοκή του «2048» μας μεταφέρει σε ένα δυστοπικό μέλλον, όπου η Γη πεθαίνει και τα τελευταία απομεινάρια του ανθρώπινου γένους έχουν αναγκαστεί να ζουν κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Εκεί, μια τεράστια υπόγεια κοινωνία διοικείται από τη «Συλλογικότητα», ένα αμείλικτο και αυταρχικό καθεστώς που ελέγχει κάθε πτυχή της καθημερινότητας και έχει διαγράψει κάθε μνήμη από την εποχή της επιφάνειας.

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Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ο Γουέσλι, ένας απλός εργαζόμενος του οποίου η ζωή αλλάζει ρίζα όταν έρχεται σε επαφή με μια παράνομη αντιστασιακή οργάνωση. Στην προσπάθειά του να ανακαλύψει την αλήθεια, έρχεται αντιμέτωπος με τον Bryant, τον οποίο ερμηνεύει ο Anthony Hopkins, τον ευφυή, ψυχρό και αδίστακτο αρχιτέκτονα του συστήματος που διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο μέσω της παρακολούθησης και της ψυχολογικής τρομοκρατίας.

Ο Anthony Hopkins ποζάρει σε εκδήλωση του AFI Fest, αποκαλύπτοντας μια άγνωστη πτυχή της ζωής του.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μιλώντας για την απόφασή του να συμμετάσχει στο πρότζεκτ, ο σπουδαίος ηθοποιός τόνισε χαρακτηριστικά: «Έχοντας πρόσφατα συνεργαστεί με τον Timothy Woodward Jr. ως σκηνοθέτη, σκέφτηκα ότι θα είχε ενδιαφέρον να βρούμε ένα ακόμη σενάριο για να γυρίσουμε. Συζητήθηκαν για λίγο διάφορες προτάσεις και ιδέες και ξαφνικά, μέσα από αυτές τις συζητήσεις, προέκυψε το σενάριο του «2048». Η ιστορία είναι σύνθετη και συναρπαστική: αγγίζει τις μυστηριώδεις αντιφάσεις που κρύβονται μέσα στην ανθρώπινη φύση, την ικανότητά μας τόσο για εξαιρετικά δημιουργικά επιτεύγματα και συμπόνια όσο και για το τρομερό μυστήριο της σκληρότητας. Ο Bryant είναι ένας εξίσου σύνθετος χαρακτήρας, ευφυής, συγκρατημένος και τρομακτικός μέσα στην απόλυτη βεβαιότητα με την οποία αντιλαμβάνεται τον κόσμο. Ανυπομονώ πραγματικά να συνεργαστώ ξανά με τον Timothy και να ζωντανέψουμε αυτή την ιστορία».

Ο Anthony Hopkins με κοστούμι και γυαλιά ηλίου κάνει νεύμα με τον αντίχειρα, αποκαλύπτοντας μια άγνωστη πλευρά του.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Από την πλευρά του, ο σκηνοθέτης Timothy Woodward Jr. εξέφρασε τον απόλυτο ενθουσιασμό του για τη νέα τους σύμπραξη: «Το να συνεργάζομαι ξανά με Anthony Hopkins τον είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Είναι πραγματικά ένας από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς της εποχής μας. Προσδίδει τόσο μεγάλο βάθος, ευφυΐα και μια ήρεμη ένταση σε κάθε ρόλο, στοιχεία που τον καθιστούν ιδανικό για τον Μπράιαντ. Στον πυρήνα του, το “2048” είναι μια ιστορία για την ελευθερία, τον έλεγχο και τον αγώνα ενός ανθρώπου να ανακαλύψει την αλήθεια».

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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2048 Anthony Hopkins Timothy Woodward Jr.
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