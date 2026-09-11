Παιδικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας: Δωρεάν εργαστήριο ακουστικής περιγραφής

Ένα ξεχωριστό δωρεάν workshop για παιδιά 10-12 ετών διοργανώνει το Παιδικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας

Το Παιδικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας προσκαλεί παιδιά ηλικίας 10-12 ετών σε ένα ΔΩΡΕΑΝ εργαστήριο ακουστικής περιγραφής (audio description), το οποίο κάνει τις οπτικοακουστικές εμπειρίες προσβάσιμες σε άτομα με οπτική αναπηρία.

Το εργαστήριο είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε τα παιδιά να συνεργαστούν, να παρατηρήσουν τον κόσμο γύρω τους από μια διαφορετική οπτική και να ανοίξουν τη συζήτηση γύρω από τη συμπερίληψη, την προσβασιμότητα και τη δύναμη του να δημιουργούμε όλοι μαζί.

Και το καλύτερο; Η ταινία θα… αποκτήσει τις δικές τους φωνές! Στο τέλος του εργαστηρίου, τα παιδιά θα ηχογραφήσουν τη δική τους ακουστική περιγραφή μιας ταινίας από το πρόγραμμα του φετινού ATHICFF.

Και δεν σταματάμε εκεί! Η ταινία θα προβληθεί στο φεστιβάλ, με την ακουστική περιγραφή που δημιούργησαν τα ίδια τα παιδιά, τα οποία θα ανέβουν on stage για να παρουσιάσουν τη δουλειά τους στο κοινό.

Τι ακριβώς, όμως, είναι η ακουστική περιγραφή;

Μέσω ενός προσεκτικά επιμελημένου ακουστικού σχολιασμού, οι “αόρατες” πληροφορίες μιας εικόνας μετατρέπονται σε λόγο, επιτρέποντας στον θεατή να βιώσει πλήρως την εμπειρία θέασης.

Το προσβάσιμο σε όλους εργαστήριο υλοποιείται από ειδικευμένους εισηγητές στον τομέα της ακουστικής περιγραφής, με τεχνική υποστήριξη επαγγελματικού στούντιο και καθοδήγηση από άτομο με οπτική αναπηρία.

Το εργαστήριο αποτελείται από 4 υποχρεωτικές συναντήσεις των 2 ωρών, που θα γίνουν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.

Σαβ 03/10/26 | 14.00-16.00

Εισαγωγική συνάντηση – γνωριμία ομάδας, προβολή ταινίας μικρού μήκους και συζήτηση.

Κυρ 04/10/26 | 14.00-16.00

Αρχές ακουστικής περιγραφής – τι περιγράφουμε, πώς και γιατί.

Σαβ 10/10/26 | 14.00-16.00

Δημιουργία σεναρίου – συγγραφή περιγραφικού κειμένου από τα παιδιά.

Κυρ 11/10/26 | 14.00-17.00

Ηχογράφηση σε επαγγελματικό studio ηχογράφησης.

Κυρ 15/11/26 | 12:00 – 13:00

Παρουσίαση της ταινίας και της ηχογράφησης στο πλαίσιο ειδικής προβολής στον κινηματογράφο Δαναό.

Σχεδιασμός – Υλοποίηση: Μαρία Θρασυβουλίδη, Εύα Γκρίτζαλη

Συνεργάτης προσβασιμότητας: liminal

Περισσότερες πληροφορίες

Μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή μέχρι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στέλνοντας ένα mail στο [email protected] με θέμα «ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ Εργαστήριο Ακουστικής Περιγραφής 2026» μαζί με το όνομά σου, τηλέφωνο επικοινωνίας, ημερομηνία γέννησης και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σου!

Χορηγοί επικοινωνίας: Mad TV, Mad Radio, Mad.gr