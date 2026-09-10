Cinema 10.09.2026

Ποιο είναι το ρεκόρ που έσπασε το «Avengers: Doomsday» πριν την πρεμιέρα – Πότε κυκλοφορεί

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Το «Avengers: Doomsday» έρχεται τον Δεκέμβριο και οι προπωλήσεις δείχνουν ήδη το τεράστιο hype γύρω από τη νέα ταινία
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το «Avengers: Doomsday» έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 50 εκατομμύρια δολάρια σε προπωλήσεις εισιτηρίων στις ΗΠΑ.
  • Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 18 Δεκεμβρίου.
  • Περισσότερο από το 70% των προπωλήσεων αφορά προβολές σε αίθουσες Infinity Vision.
  • Οι αίθουσες Infinity Vision προσφέρουν μεγαλύτερες, φωτεινότερες εικόνες και καθηλωτική εμπειρία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το «Avengers: Doomsday» δεν έχει φτάσει ακόμη στις κινηματογραφικές αίθουσες, αλλά φαίνεται πως το κοινό έχει ήδη αποφασίσει ότι θέλει να το δει στη μεγάλη οθόνη. Η νέα υπερπαραγωγή της Marvel έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 50 εκατομμύρια δολάρια σε προπωλήσεις εισιτηρίων στις ΗΠΑ, αρκετούς μήνες πριν από την πρεμιέρα της.

Κοντινό πλάνο γυναίκας με πλεξούδες και χρυσή πανοπλία με το λογότυπο Avengers: Doomsday.
Στιγμιότυπο από την ταινία Avengers: Doomsday

Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 18 Δεκεμβρίου, όμως το ενδιαφέρον για την επιστροφή των Avengers έχει ήδη αποτυπωθεί στα ταμεία. Τα στοιχεία ανακοίνωσε η Disney, επιβεβαιώνοντας πως το «Doomsday» είναι μία από τις πιο πολυαναμενόμενες κινηματογραφικές κυκλοφορίες της χρονιάς.

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Και υπάρχει ένα ακόμη στοιχείο που ξεχωρίζει: περισσότερο από το 70% των προπωλήσεων αφορά προβολές σε αίθουσες Infinity Vision. Με άλλα λόγια, αρκετοί fans δεν θέλουν απλώς να δουν τη νέα ταινία, αλλά να τη ζήσουν σε όσο το δυνατόν πιο εντυπωσιακό format.

Σκηνοθετικές καρέκλες σε στούντιο για το trailer του «Avengers: Doomsday» με τον τίτλο της ταινίας στο προσκήνιο.
https://www.instagram.com/avengers/

Οι αίθουσες Infinity Vision αποτελούν το νέο premium πρότυπο που παρουσίασε η Disney στο CinemaCon. Στόχος είναι να προσφέρουν μεγαλύτερες και φωτεινότερες εικόνες, αλλά και μια πιο καθηλωτική εμπειρία για το κοινό.

Ο Doctor Doom στέκεται μπροστά σε μια τοιχογραφία με θέμα τη μητρότητα, εν όψει του Doomsday.
https://www.instagram.com/avengers/

Το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο format φαίνεται ήδη από τις προπωλήσεις του «Avengers: Doomsday», καθώς η συντριπτική πλειονότητα των εισιτηρίων που έχουν προπωληθεί αφορά αυτές τις προβολές. Η Marvel, λοιπόν, δεν ποντάρει μόνο στο τεράστιο franchise των Avengers, αλλά και στην ανάγκη του κοινού για μια κινηματογραφική εμπειρία που αξίζει να τη δεις στην αίθουσα.

Γυναίκα πολεμίστρια από τη Wakanda με παραδοσιακή ενδυμασία και μάσκα αναπνοής.
Μια πολεμίστρια από τη Wakanda εμφανίζεται με εντυπωσιακό κεφαλόδεσμο και ειδική μάσκα.

Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν από τον Hugh Johnston, Chief Financial Officer της Walt Disney Company, στο συνέδριο Goldman Sachs Communacopia + Technology, σύμφωνα με το Variety. Μέχρι την πρεμιέρα του «Avengers: Doomsday», το ενδιαφέρον αναμένεται να συνεχίσει να ανεβαίνει — και τα πρώτα 50 εκατομμύρια δολάρια δείχνουν ότι οι fans έχουν ήδη μπει σε Avengers mode.

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Avengers: Doomsday ΤΑΙΝΙΑ
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