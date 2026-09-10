Billie Eilish: Από τα Όσκαρ στην υποκριτική – Το «The Bell Jar» της Sarah Polley

Με μια ματιά Η Billie Eilish πρωταγωνιστεί στην κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος «The Bell Jar» της Sylvia Plath.

Υποδύεται την Esther Greenwood, μια φιλόδοξη συγγραφέα που αντιμετωπίζει κοινωνικές πιέσεις και προσωπικές δυσκολίες.

Τη σκηνοθεσία και το σενάριο υπογράφει η βραβευμένη με Όσκαρ Sarah Polley.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Carey Mulligan και Danielle Deadwyler, ενώ η παραγωγή έχει ολοκληρωθεί. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε περίπτωση που είχες συνδέσει το όνομα της Billie Eilish αποκλειστικά με τη μουσική, τα δύο Όσκαρ και εκείνη τη χαρακτηριστική, σκοτεινή αισθητική που την έκανε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες καλλιτέχνιδες της γενιάς της, ήρθε η στιγμή να τη δεις με εντελώς διαφορετικό μάτι. Η Billie Eilish κάνει το μεγάλο πέρασμα στη μεγάλη οθόνη, αναλαμβάνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολυαναμενόμενη κινηματογραφική μεταφορά του «The Bell Jar», του μοναδικού μυθιστορήματος της Sylvia Plath. Και αν ο τίτλος από μόνος του σου δημιουργεί την αίσθηση ότι πρόκειται για μια συνηθισμένη μεταφορά ενός κλασικού βιβλίου, το εντυπωσιακό καστ και η παρουσία της Sarah Polley στη σκηνοθεσία και στο σενάριο δείχνουν πως εδώ μιλάμε για ένα project με πολύ μεγαλύτερες φιλοδοξίες.

Η Eilish θα υποδυθεί την Esther Greenwood, τη νεαρή επίδοξη συγγραφέα που βρίσκεται αντιμέτωπη με τις πιέσεις της κοινωνίας, τις προσδοκίες που συνοδεύουν τη γυναικεία ταυτότητα της εποχής και μια ολοένα πιο δύσκολη προσωπική πραγματικότητα. Δίπλα της θα συναντήσεις ονόματα όπως η Carey Mulligan και η Danielle Deadwyler, ενώ η παραγωγή έχει ήδη ολοκληρωθεί, γεγονός που κάνει την αναμονή για την πρώτη προβολή ακόμη πιο ενδιαφέρουσα.

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Η Billie Eilish γίνεται Esther Greenwood

Στην καρδιά της νέας ταινίας βρίσκεται η Esther Greenwood, η ηρωίδα που δημιούργησε η Sylvia Plath στο «The Bell Jar», ένα μυθιστόρημα που κυκλοφόρησε το 1963 και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα της αμερικανικής λογοτεχνίας του 20ού αιώνα. Η Esther είναι μια νεαρή γυναίκα με όνειρο να γίνει συγγραφέας. Η ζωή της φαίνεται να ανοίγει μπροστά της όταν κερδίζει μια θέση σε ένα καλοκαιρινό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης σε περιοδικό της Νέας Υόρκης. Εκεί, όμως, πίσω από τη λάμψη της πόλης και τις ευκαιρίες που μοιάζουν ιδανικές, αρχίζει να έρχεται αντιμέτωπη με μια σειρά από προσωπικές και κοινωνικές πιέσεις.

Η ιστορία της δεν αφορά μόνο την επαγγελματική της πορεία. Η Esther δυσκολεύεται να διαχειριστεί τις προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί γύρω της, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία αντιλαμβάνεται τη θέση μιας γυναίκας στη δεκαετία του 1950. Και κάπου εδώ βρίσκεται ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της επιλογής της Billie Eilish για τον ρόλο. Η τραγουδίστρια έχει ήδη χτίσει μια δημόσια εικόνα που συνδέεται με την εσωτερικότητα, την ευαισθησία και την έντονη συναισθηματική έκφραση. Τώρα καλείται να μεταφέρει όλα αυτά τα στοιχεία σε έναν απαιτητικό δραματικό χαρακτήρα, σε έναν ρόλο που απαιτεί πολύ περισσότερα από μια απλή κινηματογραφική εμφάνιση.

Η Sarah Polley πίσω από την κάμερα

Τη σκηνοθεσία της ταινίας έχει αναλάβει η Sarah Polley, η οποία γράφει επίσης το σενάριο. Αν γνωρίζεις τη δουλειά της, τότε ξέρεις πως η επιλογή της συγκεκριμένης δημιουργού δεν είναι καθόλου τυχαία. Η Polley έχει ήδη αποδείξει την ικανότητά της να χειρίζεται σύνθετες ιστορίες χαρακτήρων και ιδιαίτερα ευαίσθητα θέματα, ενώ η ταινία «Women Talking» της χάρισε και το Όσκαρ Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου. Στην περίπτωση της «The Bell Jar», η πρόκληση είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς η ιστορία της Sylvia Plath είναι στενά συνδεδεμένη με την ψυχολογική κατάσταση της ηρωίδας και με τον τρόπο που εκείνη βιώνει τον κόσμο γύρω της. Το γεγονός ότι η Sarah Polley έχει αναλάβει τόσο τη σκηνοθεσία όσο και το σενάριο σημαίνει πως έχει τον δημιουργικό έλεγχο και των δύο πιο κρίσιμων πλευρών της κινηματογραφικής μεταφοράς.

Carey Mulligan και Danielle Deadwyler στο πλευρό της Eilish

Και αν η παρουσία της Billie Eilish είναι αρκετή για να τραβήξει τα βλέμματα, το υπόλοιπο καστ έρχεται να προσθέσει ακόμη μεγαλύτερο βάρος στην παραγωγή. Η Carey Mulligan, δύο φορές υποψήφια για Όσκαρ, θα υποδυθεί τη μητέρα της Esther, Mrs. Greenwood. Πρόκειται για έναν ρόλο που μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντικός καθρέφτης της σχέσης της Esther με τις οικογενειακές και κοινωνικές προσδοκίες που την περιβάλλουν. Στον ρόλο της Dr. Nolan, της ψυχιάτρου της Esther, θα εμφανιστεί η Danielle Deadwyler, γνωστή από το «P-Valley» αλλά και από τις κινηματογραφικές της ερμηνείες.

Το καστ συμπληρώνουν ο Ike Barinholtz ως Lenny, ένας πλούσιος ραδιοφωνικός παρουσιαστής της Νέας Υόρκης, ο Connor Storrie ως Marco, το ραντεβού που εξελίσσεται σε εφιάλτη για την Esther, και ο Dylan Hawco ως Buddy Willard, ο πρώτος σύντροφος της ηρωίδας. Παράλληλα, στην ταινία θα εμφανιστούν η Lily Taylor ως Jay Cee, η εκδότρια του περιοδικού Ladies’ Day όπου εργάζεται η Esther, η Ella Beatty ως Joan, παλιά φίλη της Esther, και η Maggie Kuntz ως Doreen, μία από τις συναδέλφους της και στενή φίλη της στη Νέα Υόρκη. Με άλλα λόγια, δεν έχεις μπροστά σου μια ταινία που στηρίζεται αποκλειστικά στο όνομα της Billie Eilish. Το καστ είναι αρκετά δυνατό ώστε να δημιουργεί από μόνο του υψηλές προσδοκίες.

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Τι κάνει τόσο σημαντικό το «The Bell Jar»;

Για να καταλάβεις γιατί η συγκεκριμένη μεταφορά έχει προκαλέσει τόσο ενδιαφέρον, αξίζει να σταθείς λίγο περισσότερο στο ίδιο το βιβλίο. Το «The Bell Jar» είναι το μοναδικό μυθιστόρημα που έγραψε η Sylvia Plath και κυκλοφόρησε το 1963. Η ιστορία έχει έντονα αυτοβιογραφικά στοιχεία και ακολουθεί την Esther καθώς προσπαθεί να βρει τη θέση της σε έναν κόσμο που μοιάζει να έχει ήδη αποφασίσει τι πρέπει να είναι μια γυναίκα, τι πρέπει να θέλει και ποια ζωή πρέπει να επιλέξει. Η αντιπαράθεση ανάμεσα στις προσωπικές φιλοδοξίες και στις κοινωνικές προσδοκίες βρίσκεται στον πυρήνα του έργου.

Η Esther θέλει να γράψει. Θέλει να δημιουργήσει. Θέλει να έχει επιλογές. Την ίδια στιγμή, όμως, αισθάνεται πως κάθε δρόμος που ανοίγεται μπροστά της συνοδεύεται από νέους περιορισμούς. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους το βιβλίο εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις δεκαετίες μετά την πρώτη του έκδοση. Η Sylvia Plath πέθανε από αυτοκτονία έναν μήνα μετά την κυκλοφορία του βιβλίου στο Ηνωμένο Βασίλειο, γεγονός που έχει επηρεάσει αναπόφευκτα τον τρόπο με τον οποίο το έργο της διαβάζεται και ερμηνεύεται μέχρι σήμερα.

Η πρώτη κινηματογραφική μεταφορά δεν ήταν χθες

Αν σου φαίνεται πως το «The Bell Jar» είναι ένα ολοκαίνουργιο κινηματογραφικό project, υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια που αξίζει να γνωρίζεις. Το μυθιστόρημα είχε μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη ήδη το 1979. Από τότε, υπήρξαν αρκετές προσπάθειες να επιστρέψει η ιστορία στο σινεμά, όμως τα σχέδια δεν προχώρησαν. Σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, το project είχε συνδεθεί με διάφορα ονόματα, χωρίς τελικά να οδηγηθεί στην παραγωγή μιας νέας κινηματογραφικής εκδοχής. Τώρα, όμως, η κατάσταση είναι διαφορετική.

Πότε θα δεις το «The Bell Jar»;

Εδώ βρίσκεται προς το παρόν το μεγάλο ερωτηματικό. Παρότι η παραγωγή της ταινίας έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας. Η ταινία ανήκει στη Focus Features και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στο πότε θα αποφασιστεί η κινηματογραφική της έξοδος και πότε θα μπορέσεις να δεις τη Billie Eilish στον ρόλο της Esther Greenwood. Μέχρι τότε, το μόνο σίγουρο είναι πως η «The Bell Jar» έχει ήδη συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία που μπορούν να κάνουν μια λογοτεχνική μεταφορά να ξεχωρίσει: ένα εμβληματικό μυθιστόρημα, μια σκηνοθέτρια με σημαντικές διακρίσεις, ένα δυνατό καστ και μια πρωταγωνίστρια που επιχειρεί να συστήσει τον εαυτό της στο κοινό από την αρχή.

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