«Heat 2»: Ο Stephen Graham μπαίνει στο sequel του θρυλικού «Heat»

Με μια ματιά Ο Stephen Graham εντάχθηκε στο καστ του «Heat 2», sequel και prequel του «Heat» (1995).

Ο Graham πιθανόν θα υποδυθεί νεότερη εκδοχή του Neil McCauley (Robert De Niro).

Το «Heat 2» βασίζεται σε βιβλίο των Michael Mann και Meg Gardiner, εξερευνώντας παρελθόν και μέλλον.

Το καστ περιλαμβάνει ήδη τους Leonardo DiCaprio, Christian Bale και Adam Driver. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το «Heat 2» αρχίζει να αποκτά όλο και πιο εντυπωσιακό cast και πλέον έχει στο πλευρό του και τον Stephen Graham. Ο Βρετανός ηθοποιός, που γνωρίσαμε πρόσφατα μέσα από τη μεγάλη επιτυχία του «Adolescence», έχει επιβεβαιωμένα συμφωνήσει να συμμετάσχει στη νέα ταινία του Michael Mann, η οποία αποτελεί συνέχεια αλλά και prequel του κλασικού «Heat» του 1995.

Η νέα προσθήκη γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα αν συνυπολογίσουμε τα ονόματα που έχουν ήδη συνδεθεί με το project. Εφόσον ολοκληρωθούν οι υπόλοιπες συμφωνίες, ο Graham θα βρεθεί στην ίδια ταινία με τους Leonardo DiCaprio, Christian Bale, Adam Driver, Jason Clarke και Odessa Young, δημιουργώντας ένα cast που από μόνο του αρκεί για να ανεβάσει κατακόρυφα το hype.

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Ο ρόλος του Graham δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημα, όμως οι πληροφορίες τον θέλουν να υποδύεται μια νεότερη εκδοχή του Neil McCauley, του θρυλικού ληστή που είχε ενσαρκώσει ο Robert De Niro στην πρώτη ταινία. Την ίδια στιγμή, ο Christian Bale φέρεται να αναλαμβάνει τον νεότερο Vincent Hanna, τον χαρακτήρα που είχε παίξει ο Al Pacino, ενώ ο Leonardo DiCaprio αναμένεται να υποδυθεί τον Chris Shiherlis, τον συνεργάτη του McCauley.

Το «Heat 2» βασίζεται στο ομώνυμο bestselling βιβλίο του Michael Mann και της Meg Gardiner, το οποίο κυκλοφόρησε το 2022. Η ιστορία δεν περιορίζεται σε μια απλή συνέχεια της πρώτης ταινίας, αλλά κινείται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, αποκαλύπτοντας περισσότερα για το παρελθόν των βασικών χαρακτήρων.

Έτσι, η ταινία αναμένεται να εξερευνήσει τα νεανικά χρόνια του McCauley και του Hanna, ενώ παράλληλα συνεχίζει την ιστορία του Shiherlis μετά τα γεγονότα της περίφημης ληστείας στο τέλος του «Heat». Το σενάριο υπογράφει ο ίδιος ο Michael Mann, μαζί με τη Meg Gardiner.

Ο Stephen Graham σε μία ακόμη μεγάλη παραγωγή

Για τον Stephen Graham, η συμμετοχή στο «Heat 2» έρχεται σε μια περίοδο που η καριέρα του βρίσκεται σε εξαιρετικά δυνατή φάση. Μετά την επιτυχία του «Adolescence», ο ηθοποιός συνεχίζει να συγκεντρώνει σημαντικά projects, ενώ έχει παρουσία και πίσω από την κάμερα μέσω της εταιρείας παραγωγής του, Matriarch Productions.

Το original «Heat» του 1995, με τους Robert De Niro και Al Pacino, θεωρείται πλέον μία από τις σημαντικότερες crime movies της εποχής του και έχει επηρεάσει ολόκληρες γενιές κινηματογραφιστών. Το sequel θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες, με τον Michael Mann να επιστρέφει στη σκηνοθεσία και την παραγωγή.

Με τον Stephen Graham να προστίθεται σε ένα τόσο δυνατό καστ, το «Heat 2» γίνεται ήδη ένα από τα projects που περιμένουν με μεγαλύτερη ανυπομονησία οι fans του κινηματογράφου. Και το γεγονός ότι θα ξαναδούμε τους εμβληματικούς χαρακτήρες του Mann σε νεότερες ηλικίες κάνει την επιστροφή στον κόσμο του «Heat» ακόμη πιο ενδιαφέρουσα.

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