John Legend – Pharrell Williams: Η απρόσμενη συνεργασία πίσω από τον νέο ήχο του «Muse»

Με μια ματιά Ο John Legend συνεργάζεται με τον Pharrell Williams για το νέο του άλμπουμ "Muse".

Το άλμπουμ, που κυκλοφορεί στις 23 Οκτωβρίου, περιγράφεται ως "Black James Bond aesthetic".

Η παραγωγή έγινε στο Παρίσι, με τον Pharrell να καθοδηγεί τη νέα μουσική κατεύθυνση.

Το "Muse" σηματοδοτεί μια ανανέωση στον ήχο του John Legend, με μοντέρνο ρυθμό και κινηματογραφική αισθητική. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο John Legend ετοιμάζεται να σε βάλει σε μια διαφορετική μουσική διάθεση και αυτή τη φορά έχει στο πλευρό του έναν από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς της σύγχρονης μουσικής, τον Pharrell Williams. Οι δύο καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους για το «Muse», το νέο άλμπουμ του Legend που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 23 Οκτωβρίου και ήδη δημιουργεί περιέργεια για τον ήχο που θα παρουσιάσει. Αν έχεις συνηθίσει τον John Legend μέσα από τις χαρακτηριστικές soul και R&B μελωδίες του, αυτή τη φορά φαίνεται πως θα χρειαστεί να περιμένεις κάτι αρκετά διαφορετικό, καθώς ο ίδιος περιγράφει το νέο project με μια φράση που δύσκολα περνά απαρατήρητη: «Black James Bond aesthetic».

Το «Muse» δημιουργήθηκε στο στούντιο του Pharrell Williams στο Παρίσι, μια πόλη που φαίνεται να έδωσε το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στη διαδικασία της δημιουργίας. Ο Pharrell δεν βρίσκεται απλώς πίσω από την παραγωγή του άλμπουμ, αλλά αποτελεί βασικό κομμάτι της νέας μουσικής κατεύθυνσης που επέλεξε ο John Legend. Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, κινείται γύρω από έναν σύγχρονο ρυθμό, ένα μοντέρνο backbeat και μια αισθητική που παραπέμπει περισσότερο σε κινηματογραφικό χαρακτήρα παρά σε ένα κλασικό soul album.

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Η περιγραφή «Black James Bond aesthetic» είναι ίσως ο πιο ενδιαφέρων τρόπος για να πάρεις μια πρώτη γεύση από αυτό που ετοιμάζει ο John Legend. Δεν πρόκειται απλώς για μια αναφορά σε έναν κινηματογραφικό ήρωα, αλλά για μια ολόκληρη ατμόσφαιρα που συνδυάζει κομψότητα, αυτοπεποίθηση, μυστήριο και έντονο ρυθμό. Με τον Pharrell Williams να έχει αναλάβει την παραγωγή, η συγκεκριμένη αισθητική φαίνεται πως μεταφέρεται και στη μουσική, δημιουργώντας ένα project που θέλει να ακούγεται μοντέρνο αλλά και διαχρονικό.

Για τον John Legend, το «Muse» έρχεται σε μια περίοδο όπου η καλλιτεχνική του ταυτότητα συνεχίζει να εξελίσσεται. Ο τραγουδιστής, τραγουδοποιός και παραγωγός έχει ήδη κατακτήσει μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας, καθώς είναι κάτοχος EGOT, έχοντας κερδίσει Emmy, Grammy, Oscar και Tony. Παρ’ όλα αυτά, η νέα του δουλειά δείχνει ότι δεν σκοπεύει να επαναπαυτεί σε μια δοκιμασμένη συνταγή.

Αντίθετα, το «Muse» μοιάζει να είναι ένα άλμπουμ που χτίστηκε πάνω στην ανάγκη για ανανέωση. Η παρουσία του Pharrell Williams είναι κομβική σε αυτή την προσπάθεια, αφού ο ίδιος έχει αφήσει το αποτύπωμά του σε μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές παραγωγές της σύγχρονης pop, hip-hop και R&B σκηνής. Παράλληλα, ως Louis Vuitton men’s creative director, έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια μια αισθητική που ξεπερνά τη μουσική και αγγίζει τη μόδα και την ευρύτερη pop κουλτούρα.

Και φυσικά, όσο πλησιάζει η 23η Οκτωβρίου, το ενδιαφέρον στρέφεται και στο tracklist του «Muse». Το πλήρες tracklist αναμένεται να δώσει ακόμη περισσότερες πληροφορίες για το πώς έχει διαμορφωθεί η νέα μουσική εποχή του John Legend και ποια τραγούδια θα αποτελέσουν τον πυρήνα του άλμπουμ.

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