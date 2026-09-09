Μουσική 09.09.2026

Σε ηλικία 54 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης

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Βαρύ πένθος στον καλλιτεχνικό κόσμο από την αιφνίδια απώλεια του αγαπημένου τραγουδιστή σε ηλικία 54 ετών
Μαρία Χατζηγιάννη

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στον ελληνικό καλλιτεχνικό κόσμο και στον χώρο της μουσικής, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ποζάρει δίπλα στην πισίνα, αφήνοντας για λίγο το μικρόφωνο για ένα πιο χαλαρό post.
https://www.instagram.com/georgemazonakis/

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο γνωστός καλλιτέχνης υπέστη ανακοπή καρδιάς και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν, εξέπνευσε.

Το χρονικό του ξαφνικού θανάτου

Σύμφωνα με το protothema.gr, η κληση στο ΕΚΑΒ έγινε από την ιδιωτική κλινική Stem Cell στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με τα όσα είπαν από το ιατρείο στο τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ άτομο είχε υποστεί ανακοπή. Επί τόπου, στις 4.26′ έσπευσε διασώστης του ΕΚΑΒ με μηχανή που ξεκίνησε αμέσως ΚΑΡΠΑ.

Σε ελάχιστα λεπτά παρελήφθη από ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο Ελπίς, το οποίο ήταν το πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο. Στα Επείγοντα συνεχίστηκε η διαδικασία της ΚΑΡΠΑ, αλλά οι προσπάθειες απέβησαν άκαρπες. Οι γιατροί, διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο 54χρονος τραγουδιστής είχε μεταβεί στην ιδιωτική κλινική Stem Cell του κ. Ηλία Θεοδωρόπουλου, στην οδό Καρνεάδου 11, προκειμένου να υποβληθεί σε προγραμματισμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Μόλις του έβαλαν τον φλεβοκαθετήρα, υπέστη ανακοπή.

Γιώργος Μαζωνάκης
https://www.instagram.com/georgemazonakis/

Ο Γιώργος Μαζωνάκης υπήρξε μια από τις πιο εμβληματικές, ιδιαίτερες και αγαπητές φωνές της ελληνικής ποπ και λαϊκής σκηνής, με μια πορεία δεκαετιών γεμάτη τεράστιες επιτυχίες, φανατικό κοινό και αμέτρητα sold-out σχήματα στις μεγαλύτερες αθηναίες πίστες. Η ξαφνική απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στη ελληνική μουσική βιομηχανία, η οποία θρηνεί τον αιφνίδιο θάνατο ενός αγαπημένου καλλιτέχνη.

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑ
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