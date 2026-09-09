Τα καυτά φιλιά του Γιάννη Σπαλιάρα με τη νέα του σύντροφο – Όσα αποκάλυψε για τη σχέση τους

Ο Γιάννης Σπαλιάρας είναι ξανά ερωτευμένος και τα τρυφερά φιλιά με τη 28χρονη σύντροφό του αποκαλύπτουν τη νέα του σχέση

Με μια ματιά Ο Γιάννης Σπαλιάρας βρήκε νέα σύντροφο μετά από δύσκολο χωρισμό.

Η νέα του σύντροφος είναι 28 ετών και ζει μακριά από την Ελλάδα.

Η γνωριμία τους έγινε τυχαία σε παραλία και περιγράφεται ως κεραυνοβόλος έρωτας.

Ο ηθοποιός πιστεύει πλέον στον κεραυνοβόλο έρωτα, κάτι που δεν πίστευε παλαιότερα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Γιάννης Σπαλιάρας άνοιξε την καρδιά του σε πρόσφατη συνέντευξή του, μιλώντας για τη νέα σελίδα που έχει γυρίσει στην προσωπική του ζωή. Μετά από την απογοήτευση ενός δύσκολου χωρισμού, ο ηθοποιός βρήκε τον έρωτα απροσδόκητα, με μια γυναίκα που ζει μακριά από την Ελλάδα. Η γνωριμία τους, όπως περιέγραψε, ήταν κεραυνοβόλος και τον έκανε να αλλάξει ριζικά την αντίληψή του για τις σχέσεις.

Η νέα σύντροφος του Γιάννη Σπαλιάρα είναι 28 ετών και η γνωριμία τους έγινε τυχαία σε μια παραλία της Αττικής. «Εκείνη πρώτη με κοίταξε, και πάθαμε σοκ και οι δυο», αποκάλυψε ο ηθοποιός, τονίζοντας ότι δεν είχε βιώσει ποτέ κάτι τόσο ξαφνικό. «Τώρα πιστεύω στον κεραυνοβόλο έρωτα. Παλαιότερα δεν πίστευα απόλυτα», πρόσθεσε, εκφράζοντας την έκπληξή του για το πώς η ζωή είναι απρόβλεπτη.

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Ο Σπαλιάρας εξήγησε ότι μετά τον χωρισμό του από την πρώην του, με την οποία συγκατοίκησε για τέσσερα χρόνια, περίμενε να παραμείνει μόνος για αρκετό καιρό. Η προηγούμενη σχέση του είχε διακοπεί το 2018, και η επόμενη σύντροφός του, η Αγγελική, μπήκε στη ζωή του το 2022. «Προετοιμαζόμουν λοιπόν για κάτι ανάλογο», δήλωσε, αναφερόμενος στην αναμονή του για μια νέα σχέση. Ωστόσο, η ζωή του επιφύλασσε μια ευχάριστη έκπληξη, καθώς «ο φτερωτός θεός τα πετάει τα βέλη χωρίς να ρωτάει».

Αναφερόμενος στον πρόσφατο χωρισμό του, ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος. «Πιο πολύ περνούσα τον χρόνο μου στο σπίτι. Δεν ήμουν σε φάση να βγαίνω έξω, όπως κάνουν πολλοί άντρες σε παρόμοια κατάσταση. Οπότε έτσι ήταν πιο επώδυνο», εξομολογήθηκε. Παρόλα αυτά, δήλωσε ότι αισθάνεται καλά εσωτερικά, γιατί «ήμουν σωστός και τίμιος μέχρι το τέλος».

Η νέα του σχέση, παρά την απόσταση, φαίνεται να του δίνει νέα ελπίδα και αισιοδοξία. Η τυχαία γνωριμία και η δυνατή έλξη που ένιωσαν αμφότεροι, του υπενθύμισαν ότι ο έρωτας μπορεί να χτυπήσει την πόρτα οποιαδήποτε στιγμή, αδιαφορώντας για τα σχέδια και τις προσδοκίες.

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