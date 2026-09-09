Μουσική 09.09.2026

Deep Purple: Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του SPLAT! η θρυλική μπάντα έρχεται να ξεσηκώσει την Αθήνα!

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Οι θρύλοι της rock επιστρέφουν στην Αθήνα στις 13 Οκτωβρίου, με τους Deep Purple να ανεβαίνουν στη σκηνή του Telekom Center Athens
Mad.gr

Οι Deep Purple επιστρέφουν στην Ελλάδα στις 13 Οκτωβρίου, στο Telekom Center Athens! Έχοντας μόλις κυκλοφορήσει το 24ο στούντιο άλμπουμ τους, SPLAT!, και έχοντας καθορίσει τον ήχο της rock για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, οι θρυλικοί Deep Purple συνεχίζουν να αποδεικνύουν ότι παραμένουν μία από τις πιο δημιουργικές, επιδραστικές και καταξιωμένες μπάντες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Special guest στη μοναδική αθηναϊκή τους εμφάνιση θα είναι οι ανερχόμενοι Jayler (UK), δημιουργώντας μια εκρηκτική μουσική σύμπραξη που ενώνει το παρελθόν και το μέλλον της ροκ.

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Λίγες μπάντες στην ιστορία έχουν καταφέρει να χτίσουν ένα τόσο δυναμικό και διαχρονικό μουσικό legacy όπως οι Deep Purple. Με περισσότερες από πέντε δεκαετίες επιτυχιών, αμέτρητα sold-out shows και την εισαγωγή τους στο Rock & Roll Hall of Fame, συγκαταλέγονται ανάμεσα στα πιο επιδραστικά και καταξιωμένα συγκροτήματα όλων των εποχών. Ο απαράμιλλος μουσικός τους κατάλογος – από το “Smoke on the Water” έως το “Highway Star” – συνεχίζει να εμπνέει νέες γενιές μουσικών, ενώ οι live εμφανίσεις τους επιβεβαιώνουν τον ρόλο τους ως pioneers της hard rock.

Και ενώ το συγκρότημα συνεχίζει την παγκόσμια περιοδεία του, μια ιστορική στιγμή ήρθε να προσθέσει ακόμη μία σελίδα στο θρυλικό story των DP: ο Ritchie Blackmore, ιδρυτικό μέλος και κιθαρίστας της μπάντας, επέστρεψε πρόσφατα στη σκηνή μαζί τους για πρώτη φορά μετά από 33 χρόνια, συμμετέχοντας στο τέλος του σετ και παίζοντας το εμβληματικό “Smoke on the Water”. Η πολυαναμενόμενη επανένωση πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ, λίγο πριν η περιοδεία των Deep Purple περάσει στην Ευρώπη και, στις 13 Οκτωβρίου, από την Αθήνα και το Telekom Center Athens.

deep purple athens (2)

Η μουσική των Deep Purple παραμένει ζωντανή, επίκαιρη και επιδραστική. Το classic τραγούδι τους “Child in Time” (1970) χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα, σε ανανεωμένη εκδοχή, στο trailer της νέας σεζόν της blockbuster σειράς Stranger Things, συστήνοντας ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια της ροκ σε εκατομμύρια νέους ακροατές και αναζωπυρώνοντας το διεθνές ενδιαφέρον για το μοναδικό τους ήχο.

Σε συνδυασμό με την επιτυχία του άλμπουμ τους =1 (2024) & την πρόσφατη κυκλοφορία του Splat!, οι Deep Purple αποδεικνύουν ότι όχι μόνο παραμένουν δημιουργικά ενεργοί, αλλά συνεχίζουν να επαναπροσδιορίζουν τα όρια του είδους για κοινό σε όλο τον κόσμο.

deep purple athens (5)

Save the Date:

13 Οκτωβρίου 2026 – Deep Purple στην
Αθήνα (Telekom Center Athens)

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