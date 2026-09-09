«Όχι γιατί»: Μπορείς να μαντέψεις ποια άκουσε πρώτη το νέο τραγούδι της Άννας Βίσση;

Η Άννα Βίσση μοιράστηκε ένα cute TikTok με τη σκυλίτσα της Fine και της τραγούδησε το νέο της single «Όχι, γιατί»

Με μια ματιά Η Άννα Βίσση μοιράστηκε βίντεο στο TikTok με τη σκυλίτσα της, Fine.

Η Fine άκουσε πρώτη στίχους από το νέο τραγούδι της Άννας Βίσση, «Όχι, Γιατί».

Το βίντεο δείχνει ένα αυθόρμητο backstage στιγμιότυπο πριν τη νέα μουσική κυκλοφορία.

Το νέο τραγούδι «Όχι, γιατί» αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα, ενώ η συναυλία στο ΟΑΚΑ πλησιάζει. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Άννα Βίσση ξέρει πώς να τραβά την προσοχή στα social media, αυτή τη φορά όμως δεν το έκανε μόνη της. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μοιράστηκε ένα από τα πιο cute στιγμιότυπα με τη σκυλίτσα της, Fine, η οποία είχε την τύχη να ακούσει πρώτη λίγους στίχους από το ολοκαίνουριο τραγούδι της.

Σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok, η Άννα Βίσση εμφανίζεται ιδιαίτερα χαμογελαστή, κρατώντας τη Fine στην αγκαλιά της. Μέσα στο χαλαρό κλίμα της στιγμής, αποφασίζει να της παρουσιάσει ένα μικρό… αποκλειστικό preview από το νέο της single «Όχι, Γιατί», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα.

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Και κάπως έτσι, η Fine έγινε η πιο VIP ακροάτρια της ημέρας! Η τραγουδίστρια της μιλά γλυκά, της κάνει κομπλιμέντα και στη συνέχεια ξεκινά να τραγουδά μερικούς από τους στίχους του νέου κομματιού, χαρίζοντας στους followers της ένα αυθόρμητο backstage στιγμιότυπο λίγο πριν από τη νέα μουσική της κυκλοφορία.

«Είσαι πολύ όμορφη, μα πάρα πολύ όμορφη. Fine, ωραίο όνομα. Θα σου πω το καινούριο μου τραγούδι, εντάξει; Θέλεις;…», ακούγεται να λέει η Άννα Βίσση στη μικρή της φίλη πριν αρχίσει να ερμηνεύει το «Όχι, γιατί».

Το βίντεο ήταν αρκετό για να κλέψει τις εντυπώσεις, με τη Fine να έχει φυσικά τον δικό της πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι δυο τους φαίνονται να απολαμβάνουν τη στιγμή, ενώ το συγκεκριμένο teaser δίνει και μια πρώτη γεύση από όσα ετοιμάζει μουσικά η τραγουδίστρια.

Αντίστροφη μέτρηση για το νέο τραγούδι και το ΟΑΚΑ

Το «Όχι, γιατί» αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα, ενώ η Άννα Βίσση βρίσκεται παράλληλα σε πυρετό προετοιμασιών για ένα από τα μεγαλύτερα live ραντεβού της χρονιάς. Η μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου πλησιάζει και η ίδια φαίνεται πως βρίσκεται σε full δημιουργικό mood.

Μέχρι τότε, η Fine μπορεί δικαιωματικά να καμαρώνει ότι άκουσε το νέο τραγούδι πριν από όλους! Και αν αυτό το μικρό teaser είναι μια πρώτη γεύση από τη νέα εποχή της Άννας Βίσση, τότε το «Όχι, γιατί» αναμένεται να μας απασχολήσει αρκετά.

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