Μουσική 07.09.2026

Η Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ: Αυτός είναι ο special guest της μεγάλης συναυλίας

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Η Άννα Βίσση ετοιμάζεται για τη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ και αποκάλυψε τον special guest της βραδιάς που θα αναλάβει το opening act
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο ARGY, Έλληνας DJ και producer, θα ανοίξει τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ.
  • Η συναυλία της Άννας Βίσσης στο ΟΑΚΑ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου.
  • Ο ARGY είναι γνωστός διεθνώς στη melodic techno σκηνή, με συνεργασίες και επιτυχίες.
  • Η συναυλία αναμένεται να έχει εντυπωσιακή παραγωγή και πλούσιο setlist.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ έχει ξεκινήσει και πλέον έχουμε ένα ακόμη στοιχείο που κάνει τη βραδιά ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Η απόλυτη Ελληνίδα star ετοιμάζεται να ανέβει στη σκηνή του Ολυμπιακού Σταδίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και αποκάλυψε ποιος θα είναι ο καλλιτέχνης που θα δώσει το opening act.

Η Άννα Βίσση με υψωμένο μικρόφωνο σε μια από τις συναυλίες του Σεπτεμβρίου που αναμένονται αυτό το φθινόπωρο.
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Ο λόγος για τον ARGY, έναν από τους πιο γνωστούς Έλληνες DJs και producers της διεθνούς ηλεκτρονικής σκηνής. Η ανακοίνωση έγινε μέσα από τα social media της Άννας Βίσση, με τον ARGY να αναλαμβάνει να βάλει το κοινό στο κατάλληλο mood πριν από την πολυαναμενόμενη εμφάνιση της τραγουδίστριας.

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Η επιλογή του μόνο τυχαία δεν είναι, αφού ο ARGY έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να κάνει δυναμικό όνομα εκτός Ελλάδας, ιδιαίτερα στον χώρο της melodic techno. Έτσι, η βραδιά στο ΟΑΚΑ αποκτά από νωρίς ηλεκτρονικό ρυθμό, πριν η σκηνή περάσει στα χέρια της Άννας Βίσση για ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά shows του φετινού καλοκαιριού.

https://www.instagram.com/annavissiofficial/
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Ο Αργύρης Θεοφίλης, γνωστός επαγγελματικά ως ARGY, γεννήθηκε το 1985 στη Ρόδο και ασχολήθηκε από μικρή ηλικία με τη μουσική παραγωγή. Αργότερα μετακόμισε στο Λονδίνο, όπου σπούδασε Music Technology, και άρχισε να χτίζει σταδιακά την πορεία του στη διεθνή ηλεκτρονική μουσική.

https://www.instagram.com/annavissiofficial/
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Το πρώτο σημαντικό βήμα στην καριέρα του ήρθε το 2005 με το «Love Dose», ενώ τα επόμενα χρόνια ακολούθησαν συνεργασίες και κυκλοφορίες που τον έφεραν ακόμη πιο κοντά στην κορυφή της melodic techno. Ιδιαίτερα σημαντική περίοδος ήταν αυτή μετά το 2021, όταν η μουσική του άρχισε να αποκτά ακόμη μεγαλύτερη διεθνή απήχηση.

Ανάμεσα στα tracks που ξεχώρισαν είναι το «Ketuvim», αλλά και το «Tataki», το οποίο γνώρισε μεγάλη επιτυχία στα clubs. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με σημαντικά ονόματα της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής, όπως οι Anyma, Adriatique, Swedish House Mafia, MEDUZA και Lost Frequencies, ενώ η δισκογραφία του περιλαμβάνει τα albums «New World» και «NEWORLD II».

ARGY & MEDUZA FEAT. POLLYANNA
Ο DJ ARGY ποζάρει με φουτουριστικά γυαλιά ηλίου.

Με εμφανίσεις σε μεγάλα clubs και φεστιβάλ του εξωτερικού, ο ARGY έχει πλέον καθιερωθεί ως ένα από τα ελληνικά ονόματα που ξεχωρίζουν διεθνώς στην ηλεκτρονική μουσική. Και τώρα ετοιμάζεται να βρεθεί μπροστά σε ένα τεράστιο ελληνικό κοινό, ανοίγοντας τη συναυλία της Άννας Βίσση.

Άννα Βίσση: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Η Άννα Βίσση δίνει ραντεβού με το κοινό της το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 στο ΟΑΚΑ, σε ένα show που αναμένεται να συνδυάσει τις μεγάλες επιτυχίες της με ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό θέαμα.

Η Άννα Βίσση αποχαιρετά το καλοκαίρι τρώγοντας, φορώντας ψάθινο καπέλο και απολαμβάνοντας το γεύμα της.
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Μετά τις sold out και πολυσυζητημένες εμφανίσεις της στο Καλλιμάρμαρο, η τραγουδίστρια μεταφέρει το μουσικό της υπερθέαμα σε έναν ακόμη μεγαλύτερο χώρο. Η συναυλία αναμένεται να έχει εντυπωσιακή παραγωγή, special συνεργασίες και φυσικά ένα setlist γεμάτο τραγούδια που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Η ΔΕΗ στηρίζει για ακόμη μία φορά το μεγάλο μουσικό project, συνεχίζοντας τη συνεργασία που είχε ξεκινήσει με τις συναυλίες της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο.

Η Άννα Βίσση ποζάρει με το νέο της κοστούμι, προετοιμάζοντας την επιστροφή της με το τραγούδι «Όχι γιατί».
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Οι πόρτες ανοίγουν στις 16:00, το pre-show ξεκινά στις 20:00, ενώ η μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 21:00. Και με τον ARGY να αναλαμβάνει το opening, όλα δείχνουν πως το πάρτι στο ΟΑΚΑ θα ξεκινήσει αρκετά πριν η Άννα Βίσση ανέβει στη σκηνή.

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ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ ΟΑΚΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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