Drake: Το «ICEMAN» σπάει το ρεκόρ του «Take care» και γράφει ιστορία στα charts

Ο Drake έκανε νέο προσωπικό ρεκόρ με το «ICEMAN», που έφτασε τις 13 εβδομάδες στο Νο1 του Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums

Με μια ματιά Το "ICEMAN" του Drake παραμένει 13 εβδομάδες στην κορυφή του Top R&B/Hip-Hop Albums, σπάζοντας το ρεκόρ του "Take Care".

Το album συγκέντρωσε 41.000 equivalent album units στις ΗΠΑ την εβδομάδα 21-27 Αυγούστου.

Το "ICEMAN" είναι το 17ο Νο. 1 album του Drake στο Top R&B/Hip-Hop Albums, ισοφαρίζοντας The Temptations και Future.

Δύο τραγούδια από το "ICEMAN" έγιναν Νο. 1 στο Hot R&B/Hip-Hop Songs, ανεβάζοντας τον Drake σε 31 και 32 πρωτιές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Drake συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία στη μουσική και αυτή τη φορά το κάνει με ένα ρεκόρ που αφορά ένα από τα σημαντικότερα R&B/hip-hop charts. Το «ICEMAN» παρέμεινε για 13η εβδομάδα στην κορυφή του Top R&B/Hip-Hop Albums του Billboard, ξεπερνώντας έτσι το προηγούμενο προσωπικό του ρεκόρ με το «Take Care».

Το album, που κυκλοφόρησε από τις OVO Sound/Republic, συγκέντρωσε 41.000 equivalent album units στις ΗΠΑ για την εβδομάδα 21-27 Αυγούστου. Παρά τη μικρή πτώση 6% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, το «ICEMAN» κράτησε με άνεση την πρώτη θέση, έχοντας διαφορά 10.000 μονάδων από το «Thriller» του Michael Jackson, που βρέθηκε στη δεύτερη θέση.

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Με αυτό το αποτέλεσμα, το «ICEMAN» γίνεται το album του Drake με τις περισσότερες εβδομάδες στο Νο. 1 του συγκεκριμένου chart. Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε στο «Take Care», το album του 2011 που είχε παραμείνει στην κορυφή για 12 εβδομάδες. Πίσω τους ακολουθούν το «For All the Dogs» με 11 εβδομάδες και το «Certified Lover Boy» με 10.

Η επιτυχία του «ICEMAN» έρχεται να προσθέσει ακόμη ένα σημαντικό achievement στην ήδη τεράστια καριέρα του Drake. Το album αποτελεί το 17ο Νο. 1 του στο Top R&B/Hip-Hop Albums, επίδοση που τον φέρνει στην κορυφή της ιστορικής λίστας μαζί με τους The Temptations και τον Future.

Παράλληλα, το project περιλαμβάνει και δύο τραγούδια που έγραψαν τη δική τους ιστορία στο Hot R&B/Hip-Hop Songs. Τα «What Did I Miss?» και «Janice STFU» έγιναν το 31ο και το 32ο Νο. 1 του Drake στο συγκεκριμένο chart, αντίστοιχα. Το «Janice STFU», μάλιστα, έμεινε στην κορυφή για επτά εβδομάδες.

Το «ICEMAN» συνεχίζει να έχει δυνατή παρουσία και εκτός R&B/hip-hop charts, αφού βρίσκεται για 13η εβδομάδα στην κορυφή του Top Rap Albums, ενώ στο all-genre Billboard 200 παραμένει στο Νο. 9. Για τον Drake, λοιπόν, το νέο album δεν είναι απλώς ακόμη μία κυκλοφορία, αλλά ένα ακόμη κεφάλαιο σε μια καριέρα γεμάτη αριθμούς και ρεκόρ.

Και κάπως έτσι, το «ICEMAN» κατάφερε να ξεπεράσει ακόμη και το «Take Care», ένα από τα albums που έχουν καθορίσει την πορεία του Drake. Με 13 εβδομάδες στην κορυφή, ο rapper αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι, ακόμη και μετά από τόσα χρόνια στην κορυφή, συνεχίζει να βρίσκει τρόπους να ανεβάζει τον πήχη.

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