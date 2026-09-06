Μουσική 06.09.2026

5 τραγούδια που θα σε βάλουν αμέσως σε φθινοπωρινή διάθεση

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Αν ο Σεπτέμβριος είχε τη δική του μουσική υπόκρουση, αυτά τα 5 τραγούδια θα ήταν σίγουρα στη λίστα
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Το τραγούδι "cardigan" της Taylor Swift ταιριάζει σε φθινοπωρινά απογεύματα με νοσταλγική διάθεση.
  • Το "Sweater Weather" των The Neighbourhood συνδέεται αυτόματα με την εποχή μετά το καλοκαίρι και τις cozy στιγμές.
  • Η Adele με το "When We Were Young" φέρνει νοσταλγία και γλυκόπικρη διάθεση, ιδανική για φθινοπωρινές μέρες.
  • Τα τραγούδια "The Scientist" (Coldplay) και "Video Games" (Lana Del Rey) ταιριάζουν με τη μελαγχολική ατμόσφαιρα του φθινοπώρου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν τραγούδια που δεν χρειάζονται ημερολόγιο για να σου θυμίσουν ότι μπήκε ο Σεπτέμβριος. Αρκούν οι πρώτες δροσερές μέρες, ένα απόγευμα με συννεφιά και εκείνη η διάθεση για περισσότερη ζεστασιά και νοσταλγία. Από αγαπημένες μελωδίες που συνδέθηκαν με εποχές και αναμνήσεις μέχρι κομμάτια που ταιριάζουν ιδανικά σε ένα βροχερό απόγευμα, αυτά τα 5 τραγούδια έχουν κάτι από τη μαγεία του φθινοπώρου.

1. Taylor Swift – «cardigan»

Η ατμόσφαιρα του «cardigan» μοιάζει σχεδόν φτιαγμένη για φθινοπωρινά απογεύματα. Η μελωδία, οι στίχοι και η νοσταλγική διάθεση του τραγουδιού δημιουργούν εκείνο το συναίσθημα που θέλεις όταν έξω αρχίζει να δροσίζει και εσύ ψάχνεις την αγαπημένη σου ζακέτα.

Διάβασε επίσης: «Dai Dai»: Shakira και Burna Boy γράφουν ιστορία με 10 εβδομάδες στην κορυφή

2. The Neighbourhood – «Sweater Weather»

Από τον τίτλο και μόνο καταλαβαίνεις γιατί βρίσκεται στη λίστα. Το «Sweater Weather» έχει γίνει ένα από τα τραγούδια που συνδέονται σχεδόν αυτόματα με την εποχή που αφήνεις πίσω σου το καλοκαίρι και αρχίζεις να αναζητάς πιο cozy στιγμές.

3. Adele – «When We Were Young»

Υπάρχει κάτι ιδιαίτερα κινηματογραφικό στη φωνή της Adele που ταιριάζει στις φθινοπωρινές μέρες. Το «When We Were Young» φέρνει μαζί του νοσταλγία, αναμνήσεις και εκείνη τη γλυκόπικρη διάθεση που πολλές φορές συνοδεύει την αλλαγή της εποχής.

Η Adele με κομψό μαύρο φόρεμα κάνει σήμα με το χέρι, αποθεώνοντας τον Bad Bunny.
https://www.instagram.com/adele

4. Coldplay – «The Scientist»

Αν θέλεις ένα τραγούδι που να ταιριάζει με τη μελαγχολική και νοσταλγική ατμόσφαιρα του φθινοπώρου, το «The Scientist» των Coldplay είναι μια διαχρονική επιλογή. Η χαρακτηριστική μελωδία και οι συναισθηματικοί στίχοι του το κάνουν ιδανικό για βροχερά απογεύματα, ήσυχες διαδρομές και εκείνες τις στιγμές που αφήνεσαι λίγο περισσότερο στις σκέψεις σου.

5. Lana Del Rey – «Video Games»

Η Lana Del Rey έχει έναν μοναδικό τρόπο να κάνει ακόμη και την πιο απλή στιγμή να μοιάζει κινηματογραφική. Το «Video Games» με τη μελαγχολική και ονειρική του ατμόσφαιρα είναι ιδανικό για εκείνες τις μέρες που θέλεις απλώς να μείνεις σπίτι, να ακούσεις μουσική και να χαζεύεις τη βροχή από το παράθυρο.

Lana Del Rey
https://www.instagram.com/honeymoon/

Γιατί τελικά το φθινόπωρο δεν είναι μόνο μια αλλαγή στον καιρό. Είναι και η εποχή που αλλάζει η διάθεσή σου, επιστρέφεις σε αγαπημένες συνήθειες και ξαναβρίσκεις τραγούδια που ταιριάζουν περισσότερο από ποτέ με τη συγκεκριμένη εποχή. Και κάπως έτσι, ένα playlist μπορεί να γίνει το τέλειο soundtrack για τον Σεπτέμβριο.

Διάβασε επίσης: «MILEY»: Η μεγάλη αλλαγή της Miley Cyrus που φουντώνει τις φήμες για νέο album

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Back to base τραγούδια φθινόπωρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
RAYE: 15 viral τραγούδια έχει γράψει για άλλους καλλιτέχνες

RAYE: 15 viral τραγούδια έχει γράψει για άλλους καλλιτέχνες

06.09.2026
Επόμενο
Αν ψάχνεις νέο βιβλίο, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έχει μια πρόταση που αξίζει να τσεκάρεις

Αν ψάχνεις νέο βιβλίο, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έχει μια πρόταση που αξίζει να τσεκάρεις

06.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Μπουζούκια 2026-2027: Τα νέα σχήματα που θα ταράξουν τη νυχτερινή ζωή της Αθήνας
Μουσικά Νέα

Μπουζούκια 2026-2027: Τα νέα σχήματα που θα ταράξουν τη νυχτερινή ζωή της Αθήνας

06.09.2026
RAYE: 15 viral τραγούδια έχει γράψει για άλλους καλλιτέχνες
Μουσικά Νέα

RAYE: 15 viral τραγούδια έχει γράψει για άλλους καλλιτέχνες

06.09.2026
Taylor Swift: Η στιλιστική λεπτομέρεια που «πρόδωσε» τα μουσικά της σχέδια
Μουσικά Νέα

Taylor Swift: Η στιλιστική λεπτομέρεια που «πρόδωσε» τα μουσικά της σχέδια

05.09.2026
Ο Bloody Hawk βγαίνει εκτός συνόρων – Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της ευρωπαϊκής του περιοδείας
Μουσικά Νέα

Ο Bloody Hawk βγαίνει εκτός συνόρων – Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της ευρωπαϊκής του περιοδείας

04.09.2026
George Michael: Η κιθάρα από το «Faith» βγαίνει σε δημοπρασία – Ποια τιμή αναμένεται να πιάσει
Μουσικά Νέα

George Michael: Η κιθάρα από το «Faith» βγαίνει σε δημοπρασία – Ποια τιμή αναμένεται να πιάσει

04.09.2026
Τι ετοιμάζει για τις 15 Σεπτεμβρίου ο Drake; Το νέο project που όλοι περιμένουν
Μουσικά Νέα

Τι ετοιμάζει για τις 15 Σεπτεμβρίου ο Drake; Το νέο project που όλοι περιμένουν

04.09.2026
Beyoncé: Το «B’Day» επιστρέφει 20 χρόνια μετά – Η έκπληξη που δεν περίμενε κανείς
Μουσικά Νέα

Beyoncé: Το «B’Day» επιστρέφει 20 χρόνια μετά – Η έκπληξη που δεν περίμενε κανείς

04.09.2026
Dove Cameron: Ανακοίνωσε το νέο single «When In Rome» εμπνευσμένο από τον Damiano David
Μουσικά Νέα

Dove Cameron: Ανακοίνωσε το νέο single «When In Rome» εμπνευσμένο από τον Damiano David

04.09.2026
Η Εvangelia ανακοινώνει το «The PARÉA Tour» και έρχεται στην Αθήνα για μια μοναδική εμφάνιση
Μουσικά Νέα

Η Εvangelia ανακοινώνει το «The PARÉA Tour» και έρχεται στην Αθήνα για μια μοναδική εμφάνιση

04.09.2026
Πριν κλειδώσεις το εξοχικό για τον χειμώνα, κάνε αυτά τα 6 πράγματα

Πριν κλειδώσεις το εξοχικό για τον χειμώνα, κάνε αυτά τα 6 πράγματα

Νομίζεις ότι τα κάνεις όλα σωστά στο fitness; Αυτά τα 6 λάθη μπορεί να σε κρατούν πίσω

Νομίζεις ότι τα κάνεις όλα σωστά στο fitness; Αυτά τα 6 λάθη μπορεί να σε κρατούν πίσω

Οι πετσέτες σου έχασαν το «λευκό» τους; Το κόλπο για να τις επαναφέρεις είναι ήδη στην κουζίνα σου

Οι πετσέτες σου έχασαν το «λευκό» τους; Το κόλπο για να τις επαναφέρεις είναι ήδη στην κουζίνα σου

September fruit list: 7 φρούτα που αξίζει να βάλεις στη διατροφή σου

September fruit list: 7 φρούτα που αξίζει να βάλεις στη διατροφή σου

Το μπαλκόνι αλλάζει όψη τον Σεπτέμβριο: 7 φυτά που αγαπούν αυτή την εποχή

Το μπαλκόνι αλλάζει όψη τον Σεπτέμβριο: 7 φυτά που αγαπούν αυτή την εποχή

5 χειροποίητες μάσκες που θα λατρέψουν τα ταλαιπωρημένα μαλλιά σου μετά το καλοκαίρι

5 χειροποίητες μάσκες που θα λατρέψουν τα ταλαιπωρημένα μαλλιά σου μετά το καλοκαίρι