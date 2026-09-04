Μουσική 04.09.2026

H Antigoni έρχεται στο Φεστιβάλ Γλυφάδας στις 17 Σεπτεμβρίου και σίγουρα θα μας ξεσηκώσει!

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Η Antigoni έρχεται στη Γ’ Μαρίνα Γλυφάδας στις 17 Σεπτεμβρίου για μία ξεχωριστή συναυλία γεμάτη μουσική, χορό και αγαπημένες επιτυχίες
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η Antigoni θα εμφανιστεί στο Φεστιβάλ Γλυφάδας στις 17 Σεπτεμβρίου.
  • Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στη Γ' Μαρίνα Γλυφάδας.
  • Η Antigoni θα παρουσιάσει τις επιτυχίες της, όπως το «Jalla» και το «Oud».
  • Η βραδιά αναμένεται να είναι γεμάτη ενέργεια, χορό και αγαπημένα τραγούδια.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Antigoni υποδέχεται τη νέα σεζόν με μία συναυλία γεμάτη ενέργεια, χορό και αγαπημένες επιτυχίες, την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, στην Γ’ Μαρινα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Γλυφάδας.

Η Αντιγόνη εμφανίζεται στο Φεστιβάλ Γλυφάδας, προσκαλώντας το κοινό σε μια μοναδική βραδιά.

Μετά την τεράστια επιτυχία του «Jalla», με το οποίο εκπροσώπησε την Κύπρο στον 70ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, η Antigoni έχει καταφέρει να κερδίσει την αγάπη του κοινού και να καθιερωθεί ως μία από τις πιο πολυσυζητημένες νέες pop καλλιτέχνιδες.

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Τα «Jalla» Remixes (Arabic και House), καθώς και η ελληνική εκδοχή του τραγουδιού με την Αναστασία, διατήρησαν το «Jalla» στις κορυφαίες θέσεις των streaming platforms, ενώ το «Oud» αγαπήθηκε από το κοινό ήδη από τις πρώτες ημέρες της κυκλοφορίας του.

Το φετινό καλοκαίρι ήρθε μαζί με τη συνεργασία που όλοι περίμεναν με τον Sal da Vinci, με το «Για Πάντα Ναι / Per Sempre Sì» να εξελίσσεται σε ένα από τα απόλυτα summer hits της χρονιάς. Το πρωτότυπο τραγούδι, με τον μοναδικό συνδυασμό ελληνικού και ιταλικού στίχου, ξεχώρισε και αγαπήθηκε από την πρώτη στιγμή.

Στις 17 Σεπτεμβρίου, η Antigoni ανεβαίνει στη σκηνή της Γ’ Μαρίνας Γλυφάδας για μια ξεχωριστή συναυλία γεμάτη ρυθμό, εκπλήξεις, όλες τις μεγάλες της επιτυχίες και πολλά αγαπημενα της τραγούδια.

Μια βραδιά που υπόσχεται να ξεσηκώσει το κοινό και να χαρίσει μοναδικές στιγμές σε μικρούς και μεγάλους.

https://glyfada.gr/events/synavlia-antigoni/

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Antigoni Buxton Φεστιβάλ Γλυφάδας
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