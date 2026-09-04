Apon: Η sold-out συναυλία στη Λάρνακα και το απρόοπτο γλέντι με νησιώτικα

Αποθεώθηκε ο Apon στη Λάρνακα στην πρώτη του συναυλία στην Κύπρο, με το κοινό να τον περικυκλώνει χορεύοντας νησιώτικα

Με μια ματιά Ο Apon πραγματοποίησε την πρώτη του μεγάλη συναυλία στην Κύπρο, στη Λάρνακα.

Η συναυλία στο Παττίχειο Αμφιθέατρο ήταν sold-out, με πάνω από 2.000 θεατές.

Ο καλλιτέχνης κατέβηκε στο κοινό, τραγουδώντας μαζί με τους θαυμαστές του.

Ο Apon ερμήνευσε νησιώτικα τραγούδια, προκαλώντας αυθόρμητο χορό στο πλήθος. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ανεπανάληπτη βραδιά χάρισε στους χιλιάδες θαυμαστές του ο Apon, πραγματοποιώντας την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου την πρώτη του μεγάλη ζωντανή εμφάνιση στην Κύπρο. Στο κατάμεστο Παττίχειο Αμφιθέατρο Λάρνακας, περισσότεροι από 2.000 θεατές έδωσαν το «παρών», δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό sold-out σκηνικό που απέδειξε τη μεγάλη απήχηση του δημοφιλούς καλλιτέχνη στο νησί.

Η ενέργεια στην ατμόσφαιρα ήταν διάχυτη από την πρώτη κιόλας στιγμή, με το κοινό να περιμένει με ανυπομονησία να ακούσει ζωντανά τις μεγαλύτερες επιτυχίες του σε μια βραδιά που υποσχόταν να μείνει αξέχαστη.

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Το απρόσμενο γλέντι και οι χοροί μέσα στο πλήθος

Η ατμόσφαιρα απογειώθηκε όταν ο τραγουδιστής αποφάσισε να σπάσει την απόσταση από τη σκηνή, κατεβαίνοντας ανάμεσα στους θεατές για να γίνει ένα μαζί τους. Πέρα από τα δικά του γνωστά κομμάτια που τραγούδησε αγκαλιά με το κοινό, η βραδιά επεφύλασσε μια ξεχωριστή μουσική ανατροπή.

Πιάνοντας το μικρόφωνο, ο Apon ερμήνευσε το κλασικό «Έλα να πάμε σ’ ένα μέρος» του Γιάννη Πάριου. Το κοινό δεν αντιστάθηκε στον ρυθμό, με τους θαυμαστές να τον περικυκλώνουν ενθουσιασμένοι και να στήνουν έναν αυτοσχέδιο νησιώτικο χορό γύρω του, χαρίζοντας στιγμές που κατέκλυσαν αμέσως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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