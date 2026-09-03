Ποια είναι η ADELA για την οποία μιλάνε όλοι

Από το viral φαινόμενο του «Ain't In LA» που σαρώνει τα streams μέχρι το πολυαναμενόμενο album release, η ADÉLA γίνεται επίσημα το νέο μας μουσικό κόλλημα

Με μια ματιά Η ADÉLA, 22 ετών, Σλοβάκα τραγουδίστρια, κυκλοφορεί το ντεμπούτο άλμπουμ της "Prima".

Το single "Ain't In LA" έγινε viral, με πάνω από 72 εκατομμύρια streams, και την έφερε στο Billboard Hot 100.

Ξεκίνησε από το ριάλιτι "Dream Academy" και αφού απέτυχε, υπέγραψε με μεγάλες δισκογραφικές.

Το άλμπουμ "Prima" περιλαμβάνει 11 κομμάτια, με επιρροές από Beyoncé και Lady Gaga, και focus track το "Nicole Kidman". Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Καθώς μετράμε αντίστροφα, με την καρδιά μας να χτυπάει επικίνδυνα γρήγορα, για την αυριανή κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου ντεμπούτου άλμπουμ «Prima» της ADÉLA, ας μιλήσουμε ανοιχτά: η πορεία της μέχρι εδώ είναι το απόλυτο pop-star success story. Αν δεν έχεις κολλήσει ακόμα με το breakout single «Ain’t In LA», τότε σε ποιο παράλληλο σύμπαν ζεις;

Μιλάμε για το κομμάτι-σταθμό που χάρισε στη 22χρονη Σλοβάκα τραγουδίστρια και τραγουδοποιό το παρθενικό της ντεμπούτο στο Billboard Hot 100 και σάρωσε τα κοντέρ με περισσότερα από 42 εκατομμύρια global streams στις πρώτες μόλις 3 εβδομάδες, ένας αριθμός που σήμερα έχει εκτοξευτεί στα 72.000.000 streams! Ναι, καλά διάβασες. Το κορίτσι αυτό δεν κάνει απλώς επιτυχία, γράφει ποπ ιστορία.

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Από το «Dream Academy» και το Netflix, στην κορυφή

Για να καταλάβεις το μέγεθος του θριάμβου, η διαδρομή της δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα. Το 2022 μετακόμισε από τη Μπρατισλάβα στο Λος Άντζελες για να κυνηγήσει το όνειρό της, ενώ το 2023 βρέθηκε αντιμέτωπη με 19 διαγωνιζόμενες στο εξοντωτικό ριάλιτι επιβίωσης Dream Academy των Hybe Corporation και Geffen Records. Μάλιστα, ήταν η πρώτη διαγωνιζόμενη που αποκλείστηκε μετά την εκτέλεση του «Pink Venom» των Blackpink, περιγράφοντας αργότερα εκείνη τη χρονιά ως «το χειρότερο έτος της ζωής της».

Όμως, οι στροφές της μοίρας ήταν θεαματικές. Αφού κυκλοφόρησε ανεξάρτητα το πρώτο της single «Homewrecked» το 2024 και έγινε viral στο TikTok με το «Superscar», η ADÉLA υπέγραψε το 2025 με τις Capitol Records και Polydor Records. Μετά το EP της The Provocateur (με cameo από την Christina Aguilera), τις συνεργασίες-φωτιά και την πρώτη της περιοδεία, ετοιμάζεται να ανοίξει την περιοδεία της Demi Lovato. Όπως λέει η ίδια, με το καυστικό της χιούμορ και την «bitchy» αύρα, προτιμά να είναι αληθινή παρά αδιάφορη.

Τι περιμένουμε από το «Prima»;

Το άλμπουμ που σκάει αύριο αυτούσιο στα ηχεία μας περιλαμβάνει συνολικά 11 μοναδικά tracks, ανάμεσα στα οποία φυσικά βρίσκονται και τα προ-κυκλοφορημένα hits «KGB» και «Red Bottoms». Το «Prima» είναι μια ωδή στη διχοτομία των συναισθημάτων μας: κινείται με άνεση ανάμεσα σε δυναμικά dance-pop anthems που ζητούν χορό μέχρι τελικής πτώσης και πιο ευάλωτες, συναισθηματικές μπαλάντες για τις μέρες που θέλουμε απλώς να κλαίμε στο πάτωμα του δωματίου μας. Με επιρροές από την αγαπημένη της Beyoncé και τη Lady Gaga, η ADÉLA συνδυάζει νοσταλγικές pop αναφορές με έναν ολόφρεσκο, φουτουριστικό ήχο, ξεδιπλώνοντας όλη της την καλλιτεχνική ταυτότητα σε ένα τολμηρό και ολοκληρωμένο ντεμπούτο.

Το focus track «Nicole Kidman»

Και επειδή ξέρουμε ακριβώς τι ψάχνεις, σημείωσε από τώρα ποιο κομμάτι θα βάλεις στο απόλυτο repeat: το επίσημο focus track του άλμπουμ δεν είναι άλλο από το τιτλοφορούμενο «Nicole Kidman». Μια ωδή στην pop κουλτούρα και στο απόλυτο star power, έτοιμη να γίνει viral σε TikTok και reels από το πρώτο δευτερόλεπτο της κυκλοφορίας της.

Get your headphones ready, γιατί η ADÉLA παίρνει τα ηνία της μουσικής μας πραγματικότητας και δεν πρόκειται να κάνει βήμα πίσω!

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