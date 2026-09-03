Μουσικά Νέα 03.09.2026

Η Céline Dion δίνει «συναυλία» στον δρόμο για τους φαν της στο Παρίσι

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Έξω από το πολυτελές ξενοδοχείο της στο Παρίσι, η θρυλική τραγουδίστρια δίνει το σύνθημα για τη μεγάλη της επιστροφή
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Céline Dion τραγούδησε και χόρεψε με τους θαυμαστές της έξω από ξενοδοχείο στο Παρίσι.
  • Η εμφάνισή της έγινε λίγο πριν την πολυαναμενόμενη επιστροφή της στα μουσικά δρώμενα μετά από τρία χρόνια.
  • Η τραγουδίστρια μάχεται με το σύνδρομο του δύσκαμπτου ατόμου, το οποίο της προκαλεί μυϊκή δυσκαμψία και σπασμούς.
  • Η ζήτηση για τις 26 συναυλίες της στο Παρίσι οδήγησε στην προσθήκη επιπλέον εμφανίσεων.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Céline Dion χάρισε μοναδικές και συγκινητικές στιγμές στους πολυάριθμους θαυμαστές της που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το πολυτελές ξενοδοχείο Royal Monceau στο Παρίσι, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την αστείρευτη ενέργεια και το μοναδικό της ταπεραμέντο. Η δημοφιλής καλλιτέχνιδα, φορώντας ένα εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα σε ίσια γραμμή με κομψά βολάν στο τελείωμα και ουρά, δεν δίστασε να χορέψει και να τραγουδήσει μαζί τους, τραβώντας όλα τα βλέμματα και τα φλας των φωτογράφων. Τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε έναν προσεγμένο κότσο, το μακιγιάζ της κινήθηκε σε διακριτικούς τόνους, ενώ η εμφάνισή της ολοκληρώθηκε άψογα με κλασικές μαύρες γόβες, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γιορτής λίγα μόλις 24ωρα πριν από την επίσημη και πολυαναμενόμενη επιστροφή της στα μουσικά δρώμενα.

Η Celine Dion ποζάρει με κομψό ροζ σύνολο και γυαλιά ηλίου, καθώς η ζωή της γίνεται σειρά με τη σφραγίδα της οικογένειάς της.
https://www.instagram.com/celinedion/

Αυτή η αυθόρμητη και θερμή εκδήλωση αγάπης προς το κοινό της λαμβάνει χώρα τη στιγμή που η εμβληματική ερμηνεύτρια βρίσκεται στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας, εντατικοποιώντας τις πρόβες και τις προετοιμασίες της για τις επερχόμενες ζωντανές εμφανίσεις της. Η μεγάλη αυτή επιστροφή στη σκηνή αποκτά τεράστια συναισθηματική αξία, καθώς σηματοδοτεί το τέλος μιας δύσκολης τριετίας αποχής, διάστημα κατά το οποίο η τραγουδίστρια αναγκάστηκε να ακυρώσει την παγκόσμια περιοδεία της λόγω της γενναίας μάχης που δίνει με το σύνδρομο του δύσκαμπτου ατόμου.

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Η σπάνια αυτή νευρολογική διαταραχή, η οποία της προκαλεί έντονη μυϊκή δυσκαμψία και επώδυνους σπασμούς, δεν κατάφερε τελικά να κάμψει το ηθικό της, με την ίδια να ετοιμάζεται πλέον να ανέβει ξανά στο σανίδι και να κερδίσει το πιο θερμό χειροκρότημα.

Η δυναμική επαφή της Céline Dion με τους θαυμαστές της στο Παρίσι ήρθε να προστεθεί στη σειρά των εντυπωσιακών εμφανίσεων που πραγματοποιεί από τα τέλη Αυγούστου, όταν και έφτασε στη γαλλική μεγαλούπολη μαγνητίζοντας τα βλέμματα με την κομψή καμηλό καμπαρντίνα και τις ψηλοτάκουσες μπότες της.

Celine Dion
https://www.instagram.com/celinedion/

Η ανταπόκριση του κοινού υπήρξε από την πρώτη στιγμή αποθεωτική και σαρωτική. Μετά την αρχική ανακοίνωση τον περασμένο Μάρτιο για μια σειρά δέκα συναυλιών στο Παρίσι, η τεράστια και αμείωτη ζήτηση των εισιτηρίων οδήγησε την τραγουδίστρια και την ομάδα της στην απόφαση να προσθέσουν ακόμη 16 εμφανίσεις.

celine_dion
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ως αποτέλεσμα, το πρόγραμμά της περιλαμβάνει πλέον συνολικά 26 φαντασμαγορικές συναυλίες, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σταδιακά από τον Σεπτέμβριο του 2026 έως τον Μάιο του 2027, επισφραγίζοντας με τον πιο θριαμβευτικό τρόπο μια νέα, ελπιδοφόρα σελίδα στη λαμπρή καριέρα της.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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Celine Dion μουσική Παρίσι
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