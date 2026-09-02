Μουσική 02.09.2026

Καίτη Γαρμπή: Πού θα βρίσκεται φέτος τον χειμώνα

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Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιστρέφει στη νυχτερινή Αθήνα για τη χειμερινή σεζόν 2026-2027 στο «Άνοδος Live Stage»
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Καίτη Γαρμπή θα εμφανιστεί στο «Άνοδος Live Stage» τον Οκτώβριο.
  • Θα συνεργαστεί με τον Νικηφόρο για τη χειμερινή σεζόν 2026-2027.
  • Η συνεργασία αναμένεται να προσελκύσει διαφορετικές ηλικίες και μουσικές προτιμήσεις.
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Μια διαφορετική σελίδα φαίνεται πως ανοίγει από τον ερχόμενο Οκτώβριο για την Καίτη Γαρμπή, καθώς η αγαπημένη τραγουδίστρια ετοιμάζεται να επιστρέψει στη νυχτερινή Αθήνα με ένα σχήμα που σίγουρα δεν περνά απαρατήρητο. Αν έχεις συνηθίσει να τη βλέπεις τα τελευταία χρόνια στο πλευρό του Διονύση Σχοινά, αυτή τη φορά τα δεδομένα στην πίστα αλλάζουν και η ίδια φαίνεται πως επιλέγει μια νέα καλλιτεχνική συνύπαρξη. Μετά την επιτυχημένη περίοδο συνεργασίας τους στο «Αυτοκίνηση», η Καίτη Γαρμπή κάνει ένα διαφορετικό βήμα για τη χειμερινή σεζόν 2026-2027 και ετοιμάζεται να βρεθεί στο «Άνοδος Live Stage», έχοντας αυτή τη φορά στο πλευρό της τον Νικηφόρο.

Η Καίτη Γαρμπή στην πρώτη της εμφάνιση μετά την περιπέτεια υγείας, φορώντας εντυπωσιακό κοστούμι με παγιέτες.
https://www.instagram.com/kaitigarbi/

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Καίτη Γαρμπή θα εμφανίζεται στο «Άνοδος Live Stage» μαζί με τον Νικηφόρο, σε μια συνεργασία που αναμένεται να δώσει διαφορετικό αέρα στις νυχτερινές εξόδους της Αθήνας. Πρόκειται για δύο καλλιτέχνες με διαφορετικές μουσικές διαδρομές, οι οποίοι όμως μπορούν να συναντηθούν επί σκηνής με έναν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα τρόπο. Από τη μία έχεις την Καίτη Γαρμπή, μια τραγουδίστρια με πολυετή παρουσία και ένα ρεπερτόριο γεμάτο τραγούδια που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα. Από την άλλη, ο Νικηφόρος φέρνει μια πιο σύγχρονη προσέγγιση, τη δική του σκηνική ενέργεια και ένα κοινό που τον ακολουθεί σταθερά. Μαζί τους θα εμφανίζεται και ο Αναστάσιος Ράμμος, σε ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένες επιτυχίες και δυνατές μουσικές στιγμές.

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Η νέα συνεργασία της Καίτης Γαρμπή αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς έρχεται μετά από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη περίοδο εμφανίσεων με τον σύζυγό της, Διονύση Σχοινά, στο «Αυτοκίνηση». Αυτή τη φορά, λοιπόν, οι δυο τους δεν θα μοιραστούν την ίδια πίστα, τουλάχιστον με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα. Η Καίτη Γαρμπή επιλέγει διαφορετική καλλιτεχνική κατεύθυνση για τον φετινό χειμώνα και το επόμενο κεφάλαιο της νυχτερινής της παρουσίας φαίνεται πως θα γραφτεί στο «Άνοδος Live Stage».

Η Καίτη Γαρμπή χαμογελάει φορώντας λεοπάρ φόρεμα μπροστά από μπλε φόντο.
https://www.instagram.com/kaitigarbi/

Ο Νικηφόρος έχει ήδη αφήσει το δικό του στίγμα στη νυχτερινή διασκέδαση, έχοντας προηγουμένως γνωρίσει επιτυχία με τις εμφανίσεις του στο «Romeo». Η παρουσία του στο νέο σχήμα αναμένεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς την Καίτη Γαρμπή, δημιουργώντας ένα πρόγραμμα που θα απευθύνεται σε διαφορετικές ηλικίες και μουσικές προτιμήσεις.

nikoforos
https://www.instagram.com/nikiforos_vithoulkas/

Η χειμερινή σεζόν 2026-2027 φαίνεται πως θα έχει αρκετές αλλαγές στις πίστες και η συγκεκριμένη συνεργασία είναι από εκείνες που ήδη τραβούν το ενδιαφέρον. Η Καίτη Γαρμπή αφήνει πίσω ένα γνώριμο καλλιτεχνικό δίδυμο και δοκιμάζει μια νέα συνταγή, αυτή τη φορά δίπλα στον Νικηφόρο.

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ΚΑΙΤΗ ΓΑΡΜΠΗ Νικηφόρος
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