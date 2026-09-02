Cinema 02.09.2026

GTA 6: Στην κορυφή του Netflix το extended look με 31,1 εκατ. views

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Το GTA 6 συνεχίζει να σπάει τα κοντέρ πριν καν κυκλοφορήσει, με νέο 27λεπτο extended look σάρωσε στο Netflix με 31,1 εκατ. views
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το extended look του GTA 6 έφτασε στην κορυφή του Netflix με 31,1 εκατ. views σε τέσσερις ημέρες.
  • Το βίντεο διάρκειας 27 λεπτών ήταν αρχικά αποκλειστικότητα του Netflix για έξι ώρες.
  • Στο YouTube, το ίδιο βίντεο ξεπέρασε τα 17 εκατομμύρια views από το κανάλι της Rockstar Games.
  • Το extended look, που δείχνει gameplay από PS5, παρουσιάζει τους Jason και Lucia στη Vice City.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το GTA 6 συνεχίζει να αποδεικνύει ότι δεν είναι απλώς ένα videogame, αλλά ένα από τα μεγαλύτερα entertainment events της εποχής. Αυτή τη φορά, το Grand Theft Auto VI: An Extended Look έκανε το ντεμπούτο του στο Netflix και μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες κατάφερε να βρεθεί στην κορυφή των charts της πλατφόρμας, συγκεντρώνοντας 31,1 εκατομμύρια views.

Δύο σκηνές από το GTA 6: ένα ζευγάρι αγκαλιασμένο και μια γυναίκα με όπλο πίσω από έναν άντρα σε μηχανή.
https://www.instagram.com/gtacommunity

Το ειδικό βίντεο διάρκειας 27 λεπτών κυκλοφόρησε στο Netflix την Πέμπτη 27 Αυγούστου, στις 3 μ.μ. ET, και παρέμεινε αποκλειστικά στην πλατφόρμα για περίπου έξι ώρες, πριν γίνει διαθέσιμο και στο YouTube μέσω του επίσημου καναλιού της Rockstar Games. Παρά το σύντομο παράθυρο αποκλειστικότητας, το ενδιαφέρον των fans ήταν τεράστιο και το extended look έγινε το δημοφιλέστερο title του Netflix για την εβδομάδα.

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Στο YouTube, το ίδιο βίντεο έχει ήδη ξεπεράσει τα 17 εκατομμύρια views μόνο από το κανάλι της Rockstar Games. Ωστόσο, τα δύο νούμερα δεν μπορούν να συγκριθούν απόλυτα, καθώς Netflix και YouTube χρησιμοποιούν διαφορετικό τρόπο υπολογισμού των views. Στο Netflix, το view προκύπτει με βάση τον συνολικό χρόνο παρακολούθησης σε σχέση με τη διάρκεια του τίτλου, ενώ στο YouTube αρκεί η έναρξη αναπαραγωγής ενός βίντεο.

Το GTA 6 trailer, με 31,1 εκατ. views στο Netflix, παρουσιάζει εντυπωσιακά αστικά τοπία και κτίρια.
https://www.instagram.com/gtacommunity

Το Grand Theft Auto VI: An Extended Look αποτελεί μέχρι στιγμής την πιο εκτενή ματιά που έχουν πάρει οι fans στο πολυαναμενόμενο GTA 6. Το υλικό προέρχεται εξ ολοκλήρου από gameplay που καταγράφηκε σε PlayStation 5 και παρουσιάζει τόσο κινηματογραφικές σκηνές όσο και πραγματικό gameplay.

Το extended look του GTA 6 στο Netflix παρουσιάζει τους δύο πρωταγωνιστές, Lucia και Jason, σε μια σκηνή από το παιχνίδι.
https://www.instagram.com/gtacommunity/

Στο επίκεντρο βρίσκονται φυσικά οι δύο πρωταγωνιστές του παιχνιδιού, Jason και Lucia, οι οποίοι εμφανίζονται να κινούνται στη φανταστική Vice City. Το extended look δίνει παράλληλα περισσότερες πληροφορίες για τον κόσμο του παιχνιδιού και αφήνει νέες υποσχέσεις για την ιστορία που θα ξεδιπλωθεί όταν το GTA 6 κυκλοφορήσει.

Και το hype δεν σταματά εδώ. Το GTA 6 αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 19 Νοεμβρίου για PlayStation 5 και Xbox Series X|S, ενώ μέχρι σήμερα η Rockstar είχε δώσει στους fans δύο βασικά trailers. Η συνεργασία με το Netflix, μάλιστα, σηματοδοτεί μια διαφορετική προσέγγιση για την πλατφόρμα, αφού πρόκειται για ένα videogame project που κατάφερε να κατακτήσει την κορυφή της λίστας των αγγλόφωνων ταινιών.

Η επίδοση ήταν εντυπωσιακή και σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς το extended look βρέθηκε στο No. 1 σε 87 από τις 93 χώρες που παρακολουθεί το Netflix. Για σύγκριση, δεύτερο στην κατηγορία των αγγλόφωνων ταινιών βρέθηκε το The Whisper Man με 23,2 εκατομμύρια views, γεγονός που δείχνει πόσο τεράστιο παραμένει το hype γύρω από το επόμενο κεφάλαιο του GTA.

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GTA 6 netflix
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