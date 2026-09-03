Μουσική 03.09.2026

Ο David Byrne έγραψε τραγούδι για τον Elon Musk και τώρα «κυνηγά» τα Όσκαρ

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Ο David Byrne και ο Elon Musk συναντιούνται κινηματογραφικά μέσω του νέου τραγουδιού «Let me sell you a dream»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο David Byrne έγραψε και ερμήνευσε τραγούδι για το ντοκιμαντέρ «Musk».
  • Το τραγούδι «Let me sell you a dream» διεκδικεί Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού.
  • Συνεργάστηκε με τον συνθέτη Daniel Pemberton για το τραγούδι.
  • Το ντοκιμαντέρ, σκηνοθετημένο από τον Alex Gibney, εξετάζει τη ζωή του Elon Musk.
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Ο David Byrne ετοιμάζεται να διεκδικήσει μία θέση στην επόμενη κούρσα των Όσκαρ, αλλά αυτή τη φορά όχι με κάτι που θα περίμενε κανείς από τον frontman των Talking Heads. Ο εμβληματικός μουσικός έγραψε και ερμήνευσε ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι για το ντοκιμαντέρ «Musk», το οποίο εξετάζει τη ζωή και την πορεία του Elon Musk.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το τραγούδι έχει τίτλο «Let me sell you a dream» και αποτελεί μέρος του ντοκιμαντέρ του βραβευμένου σκηνοθέτη Alex Gibney. Σύμφωνα με το Variety, το κομμάτι μπαίνει στην κούρσα για το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού, βάζοντας έτσι το όνομα του David Byrne ανάμεσα στους πιθανούς διεκδικητές ενός από τα σημαντικότερα κινηματογραφικά βραβεία.

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Και ναι, το γεγονός ότι ο David Byrne έγραψε τραγούδι για μια ταινία αφιερωμένη στον Elon Musk είναι από μόνο του ένα αρκετά unexpected collaboration. Το «Let Me Sell You a Dream» ακούγεται μέσα στο 235 λεπτών ντοκιμαντέρ, το οποίο επιχειρεί να φωτίσει διαφορετικές πλευρές της ζωής και της δημόσιας εικόνας του Musk, με τη μουσική του Byrne να προσθέτει τη δική της ξεχωριστή διάσταση στην ταινία.

Ο Elon Musk σε επίσημη εμφάνιση, στο πλαίσιο συζήτησης για την τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον της εργασίας.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Byrne δεν δημιούργησε το τραγούδι μόνος του. Συνεργάστηκε με τον Daniel Pemberton, τον συνθέτη που έχει αναλάβει τη μουσική του ντοκιμαντέρ και έχει βρεθεί στο παρελθόν στην οσκαρική κούρσα για τη δουλειά του σε ταινίες όπως τα «Spider-Man: Into the Spider-Verse» και «The Trial of the Chicago 7».

Το «Musk» έχει σκηνοθετήσει ο Alex Gibney, δημιουργός γνωστός για τα μεγάλης διάρκειας και ερευνητικά ντοκιμαντέρ του. Η ταινία επικεντρώνεται στον Elon Musk και στην πολυσυζητημένη πορεία του, παρουσιάζοντας μια διαφορετική κινηματογραφική ματιά γύρω από ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και αμφιλεγόμενα πρόσωπα της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Για τον David Byrne, η συγκεκριμένη συμμετοχή αποτελεί ακόμη ένα ενδιαφέρον κεφάλαιο σε μια καριέρα που έχει κινηθεί πολύ πέρα από τα όρια της μουσικής. Ο frontman των Talking Heads έχει ασχοληθεί εδώ και δεκαετίες με διαφορετικές μορφές τέχνης, ενώ τώρα βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της κινηματογραφικής συζήτησης, αυτή τη φορά με ένα τραγούδι που μπορεί να τον οδηγήσει μέχρι τα Όσκαρ.

Το αν το «Let me sell you a dream» θα καταφέρει τελικά να βρεθεί ανάμεσα στις τελικές υποψηφιότητες για το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού θα φανεί στην πορεία. Προς το παρόν, πάντως, το unexpected pairing του David Byrne και του Elon Musk έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα και προσθέτει ακόμη ένα ενδιαφέρον στοιχείο σε μια από τις πιο ιδιαίτερες κινηματογραφικές κυκλοφορίες.

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David Byrne Musk Οσκαρ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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