Μουσική 02.09.2026

Θοδωρής Φέρρης: Το τρυφερό ντουέτο με τη μητέρα του για τη γιορτή της

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Ο Θοδωρής Φέρρης τραγούδησε μαζί με τη μητέρα του, Αθηνά, με αφορμή την ονομαστική της γιορτή
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Θοδωρής Φέρρης μοιράστηκε βίντεο με τη μητέρα του για την ονομαστική της γιορτή.
  • Τραγούδησαν μαζί το "Μαργαρίτα Μαγιοπούλα", δείχνοντας τρυφερότητα.
  • Η ανάρτηση αφιερώθηκε στη μητέρα του, Αθηνά, με μουσικό τρόπο.
  • Οι followers του σχολίασαν θετικά τη γλυκιά στιγμή μητέρας και γιου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ιδιαίτερα γλυκιά στιγμή από την προσωπική του ζωή μοιράστηκε με τους followers του ο Θοδωρής Φέρρης, με αφορμή μια ξεχωριστή ημέρα για την οικογένειά του. Ο αγαπημένος τραγουδιστής θέλησε να ευχηθεί δημόσια «χρόνια πολλά» στη μητέρα του, Αθηνά, για την ονομαστική της γιορτή, επιλέγοντας έναν τρόπο που του ταιριάζει απόλυτα: μέσα από τη μουσική.

Ο Θοδωρής Φέρρης απογειώνει το κέφι στο live του στα Χανιά κρατώντας ένα κασκόλ με το όνομά του.
https://www.instagram.com/thodorisferris/

Ο Θοδωρής Φέρρης δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται μαζί με τη μητέρα του και οι δυο τους τραγουδούν το «Μαργαρίτα Μαγιοπούλα». Η αυθόρμητη μουσική τους στιγμή ήταν αρκετή για να ξεχωρίσει στα social media, αφού πέρα από τη μουσική, αυτό που κέρδισε τις εντυπώσεις ήταν η τρυφερότητα ανάμεσα σε μητέρα και γιο.

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Πάνω από το βίντεο ο τραγουδιστής έγραψε απλώς «Αθηνά», κάνοντας ξεκάθαρο πως ολόκληρη η ανάρτηση ήταν αφιερωμένη στη μητέρα του. Χωρίς μεγάλα λόγια, ο Θοδωρής Φέρρης επέλεξε ένα τραγούδι και μια κοινή τους ερμηνεία για να της δείξει την αγάπη του, δημιουργώντας ένα από εκείνα τα οικογενειακά στιγμιότυπα που δεν χρειάζονται πολλά για να σε κάνουν να χαμογελάσεις.

Ο Θοδωρής Φέρρης τραγουδάει σε συναυλία, με το χέρι υψωμένο, ενώ στο βάθος διακρίνονται μουσικοί.
https://www.instagram.com/thodorisferris/

Η επιλογή του «Μαργαρίτα Μαγιοπούλα» έδωσε ακόμη περισσότερο συναίσθημα στη συγκεκριμένη στιγμή, με τους δύο τους να απολαμβάνουν το τραγούδι μαζί. Άλλωστε, για έναν καλλιτέχνη που έχει συνδέσει μεγάλο μέρος της ζωής του με τη μουσική, δεν θα μπορούσε να υπάρξει πιο προσωπικός τρόπος για να ευχηθεί στη μητέρα του.

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https://www.instagram.com/thodorisferris

Η ανάρτηση δεν πέρασε απαρατήρητη από τους διαδικτυακούς φίλους του Θοδωρή Φέρρη. Οι followers του έσπευσαν να στείλουν τις δικές τους ευχές στην Αθηνά, ενώ αρκετοί σχολίασαν τη γλυκιά εικόνα μητέρας και γιου που μοιράστηκε μαζί τους.

Μέσα από ένα απλό βίντεο, ο Θοδωρής Φέρρης έδειξε για ακόμη μία φορά μια πιο προσωπική πλευρά του, μακριά από τη σκηνή και τα φώτα. Η μουσική έγινε η αφορμή για ένα μικρό οικογενειακό στιγμιότυπο και η ευχή του προς τη μητέρα του απέκτησε έναν ιδιαίτερα όμορφο και συναισθηματικό χαρακτήρα.

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Θοδωρής Φέρρης μαμά
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