Σταμάτης Γονίδης και Λένα Ζευγαρά: Η συνεργασία που έρχεται να φωτίσει τη νυχτερινή Αθήνα

Ο Σταμάτης Γονίδης και η Λένα Ζευγαρά ενώνουν τις φωνές τους σε μια απρόσμενη συνεργασία που φωτίζει τη νυχτερινή Αθήνα

Με μια ματιά Σταμάτης Γονίδης και Λένα Ζευγαρά συνεργάζονται για πρώτη φορά στη νυχτερινή Αθήνα.

Το σχήμα συμπληρώνει ο ανερχόμενος Λευτέρης Κρίκης.

Η συνεργασία τους ξεκινά στις 4 Σεπτεμβρίου στο VOGCLUB Athens.

Το πρόγραμμα συνδυάζει κλασικό λαϊκό ρεπερτόριο με σύγχρονες επιρροές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η νέα σεζόν στη νυχτερινή Αθήνα ξεκινά δυναμικά και ένα από τα σχήματα που αναμένεται να τραβήξει τα βλέμματα είναι αυτό του Σταμάτη Γονίδη και της Λένας Ζευγαρά. Οι δύο καλλιτέχνες ενώνουν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους επί σκηνής και ετοιμάζονται να χαρίσουν στο κοινό βραδιές γεμάτες λαϊκές επιτυχίες, έντονο συναίσθημα και φυσικά πολύ τραγούδι.

Ο Σταμάτης Γονίδης, με μια πορεία που έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι, επιστρέφει στη νυχτερινή Αθήνα με ένα πρόγραμμα γεμάτο από τα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί μέσα στις δεκαετίες. Η χαρακτηριστική φωνή και το προσωπικό του ύφος αποτελούν σταθερή αξία για το κοινό του, το οποίο τον ακολουθεί πιστά στις εμφανίσεις του.

Διάβασε επίσης: Ο Σταμάτης Γονίδης σε μια εξομολόγηση καρδιάς για τη ζωή, την πίστη και την πατρότητα

Στο πλευρό του βρίσκεται η Λένα Ζευγαρά, μία από τις πιο δυναμικές παρουσίες της νεότερης λαϊκής σκηνής. Με τη δική της χαρακτηριστική χροιά, ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες, η τραγουδίστρια αναμένεται να δώσει έναν πιο σύγχρονο αέρα στο πρόγραμμα, δημιουργώντας ένα ενδιαφέρον μουσικό mix με τον Σταμάτη Γονίδη.

Το σχήμα συμπληρώνει ο Λευτέρης Κρίκης, ένας καλλιτέχνης που βρίσκεται σε ανοδική πορεία και έχει ήδη αρχίσει να ξεχωρίζει στη νέα γενιά του ελληνικού τραγουδιού. Μαζί, οι τρεις καλλιτέχνες θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα με γνωστά τραγούδια, δυνατές ερμηνείες και αρκετές στιγμές που υπόσχονται να κρατήσουν το κέφι μέχρι αργά.

Η συνεργασία τους θα ξεκινήσει την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στο VOGCLUB Athens, με το πρόγραμμα να συνεχίζεται κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πρόκειται για ένα από τα σχήματα που έρχονται να δώσουν τον δικό τους τόνο στη νέα νυχτερινή σεζόν, συνδυάζοντας το κλασικό λαϊκό ρεπερτόριο με πιο σύγχρονες μουσικές επιρροές.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει αγαπημένες επιτυχίες του Σταμάτη Γονίδη και της Λένας Ζευγαρά, αλλά και να γνωρίσει καλύτερα τον Λευτέρη Κρίκη μέσα από ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο για πολύ τραγούδι και διασκέδαση. Από τις 4 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, το VOGCLUB Athens γίνεται ένα από τα σημεία της Αθήνας όπου το λαϊκό τραγούδι συναντά τη νυχτερινή έξοδο και η νέα σεζόν ξεκινά… δυνατά.

Διάβασε επίσης: