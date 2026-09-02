Πρίγκιπας Harry-Meghan Markle: Η επιστροφή στη Βρετανία και η στάση του William και της Kate Middleton

Πώς αντιμετωπίζουν ο πρίγκιπας William και η Kate Middleton τη μόνιμη επιστροφή του πρίγκιπα Harry και της Meghan Markle στη Βρετανία

Με μια ματιά Ο πρίγκιπας Harry και η Meghan Markle επέστρεψαν μόνιμα στη Βρετανία με τα παιδιά τους.

Ο William και η Kate Middleton διαχειρίζονται την κατάσταση με διακριτικότητα, παρακολουθώντας τις εξελίξεις.

Η πιθανή συμφιλίωση απαιτεί χρόνο λόγω βαθιάς αίσθησης προδοσίας.

Ο Harry έχει κάνει βήματα προσέγγισης με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια νέα σελίδα φαίνεται πως ανοίγει στη βρετανική βασιλική οικογένεια, καθώς ο πρίγκιπας Harry και η Meghan Markle επέστρεψαν μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, έπειτα από περισσότερα από 6 χρόνια ζωής στην Καλιφόρνια. Με τα παιδιά τους, τον 7χρονο πρίγκιπα Archie και την 5χρονη πριγκίπισσα Lilibet, να ετοιμάζονται να ξεκινήσουν το σχολείο τους στη χώρα αυτόν τον μήνα, η οικογένεια προσπαθεί να προσαρμοστεί στους νέους ρυθμούς της. Ωστόσο, τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στο πώς θα διαχειριστούν το κεφάλαιο αυτό ο πρίγκιπας William και η Kate Middleton.

Παρά το γεγονός ότι η επιστροφή του 41χρονου Harry θεωρείται από πολλούς ως η χρυσή ευκαιρία για να γεφυρωθεί το χάσμα των τελευταίων ετών ανάμεσα στα δύο αδέλφια, το βασιλικό ζευγάρι της Ουαλίας ακολουθεί μια εντελώς διαφορετική γραμμή. Σύμφωνα με πηγές από το στενό τους περιβάλλον, ο William και η Kate επιλέγουν να διαχειριστούν την κατάσταση με απόλυτη διακριτικότητα, αποφεύγοντας κάθε βιαστική κίνηση.

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«Παρακολουθούν τις εξελίξεις», ανέφερε χαρακτηριστικά πηγή στο PEOPLE. «Είναι κάτι ιδιωτικό, δεν αισθάνονται την ανάγκη να πουν κάτι ή να αποδείξουν κάτι δημοσιως». Όπως επισημαίνεται, μια πιθανή συμφιλίωση δεν πρόκειται να γίνει επιφανειακά, καθώς «υπάρχει μια βαθιά αίσθηση προδοσίας» που απαιτεί χρόνο για να γιατρευτεί.

Χαμηλοί τόνοι και τα επόμενα βήματα

Από την άφιξή τους στη Βρετανία στις 26 Αυγούστου, ο Harry και η Meghan έχουν επιλέξει να κρατήσουν πολύ χαμηλό προφίλ, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, χωρίς να υπάρξει κάποια επίσημη ή δημόσια συνάντηση με την ευρύτερη οικογένεια.

Παρόλα αυτά, οι βάσεις για έναν δίαυλο επικοινωνίας έχουν αρχίσει να μπαίνουν σε άλλα επίπεδα. Ο Δούκας του Σάσσεξ, ο οποίος είχε δηλώσει χαρακτηριστικά τον Μάιο του 2025 στο BBC ότι «δεν έχει κανένα νόημα να συνεχίσουμε να μαλώνουμε άλλο», έχει ήδη κάνει τα πρώτα βήματα προσέγγισης με τον πατέρα του. Τον περασμένο Ιούλιο, ο Harry, η Meghan και τα παιδιά τους είχαν μια κλειστή συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Camilla στο Highgrove House, η πρώτη φορά που ο μονάρχης έβλεπε την οικογένεια μετά από τέσσερα χρόνια.

Το αν η γεωγραφική εγγύτητα θα είναι αρκετή για να φέρει κοντά τα δύο αδέλφια, μένει να αποδειχθεί, με τον χρόνο και την ειλικρινή πρόθεση να είναι οι μοναδικοί σύμμαχοι σε αυτή τη δύσκολη επανένωση.

Κεντρική Εικόνα: @sussexroya

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