Celeb News 02.09.2026

Πρίγκιπας Harry-Meghan Markle: Η επιστροφή στη Βρετανία και η στάση του William και της Kate Middleton

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Πώς αντιμετωπίζουν ο πρίγκιπας William και η Kate Middleton τη μόνιμη επιστροφή του πρίγκιπα Harry και της Meghan Markle στη Βρετανία
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο πρίγκιπας Harry και η Meghan Markle επέστρεψαν μόνιμα στη Βρετανία με τα παιδιά τους.
  • Ο William και η Kate Middleton διαχειρίζονται την κατάσταση με διακριτικότητα, παρακολουθώντας τις εξελίξεις.
  • Η πιθανή συμφιλίωση απαιτεί χρόνο λόγω βαθιάς αίσθησης προδοσίας.
  • Ο Harry έχει κάνει βήματα προσέγγισης με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια νέα σελίδα φαίνεται πως ανοίγει στη βρετανική βασιλική οικογένεια, καθώς ο πρίγκιπας Harry και η Meghan Markle επέστρεψαν μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, έπειτα από περισσότερα από 6 χρόνια ζωής στην Καλιφόρνια. Με τα παιδιά τους, τον 7χρονο πρίγκιπα Archie και την 5χρονη πριγκίπισσα Lilibet, να ετοιμάζονται να ξεκινήσουν το σχολείο τους στη χώρα αυτόν τον μήνα, η οικογένεια προσπαθεί να προσαρμοστεί στους νέους ρυθμούς της. Ωστόσο, τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στο πώς θα διαχειριστούν το κεφάλαιο αυτό ο πρίγκιπας William και η Kate Middleton.

Η Meghan Markle και ο Πρίγκιπας Harry χορεύουν στην 8η επέτειο του γάμου τους, γιορτάζοντας την ξεχωριστή τους ημέρα.
https://www.instagram.com/meghan/

Παρά το γεγονός ότι η επιστροφή του 41χρονου Harry θεωρείται από πολλούς ως η χρυσή ευκαιρία για να γεφυρωθεί το χάσμα των τελευταίων ετών ανάμεσα στα δύο αδέλφια, το βασιλικό ζευγάρι της Ουαλίας ακολουθεί μια εντελώς διαφορετική γραμμή. Σύμφωνα με πηγές από το στενό τους περιβάλλον, ο William και η Kate επιλέγουν να διαχειριστούν την κατάσταση με απόλυτη διακριτικότητα, αποφεύγοντας κάθε βιαστική κίνηση.

Διάβασε επίσης: Christina Aguilera: Η σπάνια και τρυφερή φωτογραφία με την 12χρονη κόρη της

«Παρακολουθούν τις εξελίξεις», ανέφερε χαρακτηριστικά πηγή στο PEOPLE. «Είναι κάτι ιδιωτικό, δεν αισθάνονται την ανάγκη να πουν κάτι ή να αποδείξουν κάτι δημοσιως». Όπως επισημαίνεται, μια πιθανή συμφιλίωση δεν πρόκειται να γίνει επιφανειακά, καθώς «υπάρχει μια βαθιά αίσθηση προδοσίας» που απαιτεί χρόνο για να γιατρευτεί.

kate_middleton
https://www.instagram.com/princeandprincessofwales/

Χαμηλοί τόνοι και τα επόμενα βήματα

Από την άφιξή τους στη Βρετανία στις 26 Αυγούστου, ο Harry και η Meghan έχουν επιλέξει να κρατήσουν πολύ χαμηλό προφίλ, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, χωρίς να υπάρξει κάποια επίσημη ή δημόσια συνάντηση με την ευρύτερη οικογένεια.

Παρόλα αυτά, οι βάσεις για έναν δίαυλο επικοινωνίας έχουν αρχίσει να μπαίνουν σε άλλα επίπεδα. Ο Δούκας του Σάσσεξ, ο οποίος είχε δηλώσει χαρακτηριστικά τον Μάιο του 2025 στο BBC ότι «δεν έχει κανένα νόημα να συνεχίσουμε να μαλώνουμε άλλο», έχει ήδη κάνει τα πρώτα βήματα προσέγγισης με τον πατέρα του. Τον περασμένο Ιούλιο, ο Harry, η Meghan και τα παιδιά τους είχαν μια κλειστή συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Camilla στο Highgrove House, η πρώτη φορά που ο μονάρχης έβλεπε την οικογένεια μετά από τέσσερα χρόνια.

william_kate_middleton
https://www.instagram.com/princeandprincessofwales/?hl=el

Το αν η γεωγραφική εγγύτητα θα είναι αρκετή για να φέρει κοντά τα δύο αδέλφια, μένει να αποδειχθεί, με τον χρόνο και την ειλικρινή πρόθεση να είναι οι μοναδικοί σύμμαχοι σε αυτή τη δύσκολη επανένωση.

Κεντρική Εικόνα: @sussexroya

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Kate Middleton Meghan Markle βασιλική οικογένεια πρίγκιπας Harry Πρίγκιπας William
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Σταμάτης Γονίδης και Λένα Ζευγαρά: Η συνεργασία που έρχεται να φωτίσει τη νυχτερινή Αθήνα

Σταμάτης Γονίδης και Λένα Ζευγαρά: Η συνεργασία που έρχεται να φωτίσει τη νυχτερινή Αθήνα

02.09.2026
Επόμενο
Από την «καρτ-ποστάλ» στο μετρό του Παρισιού: Η Σαντορίνη σε νέα καμπάνια στη Γαλλία

Από την «καρτ-ποστάλ» στο μετρό του Παρισιού: Η Σαντορίνη σε νέα καμπάνια στη Γαλλία

02.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Ευχάριστα νέα για τον Lionel Richie: Πήρε εξιτήριο και επέστρεψε σπίτι
Celeb News

Ευχάριστα νέα για τον Lionel Richie: Πήρε εξιτήριο και επέστρεψε σπίτι

03.09.2026
12 χρόνια χωρίς τον Αντώνη Βαρδή: Το συγκινητικό μήνυμα του Γιάννη Βαρδή για τον πατέρα του
Celeb News

12 χρόνια χωρίς τον Αντώνη Βαρδή: Το συγκινητικό μήνυμα του Γιάννη Βαρδή για τον πατέρα του

03.09.2026
Michael Douglas: Η βόλτα στο Central Park λίγο πριν τα 82α γενέθλιά του που έγινε viral
Celeb News

Michael Douglas: Η βόλτα στο Central Park λίγο πριν τα 82α γενέθλιά του που έγινε viral

02.09.2026
Θυμάσαι τον Zack από το Disney Channel; Ο Dylan Sprouse αποκαλύπτει τι συνέβαινε πίσω από τις κάμερες
Celeb News

Θυμάσαι τον Zack από το Disney Channel; Ο Dylan Sprouse αποκαλύπτει τι συνέβαινε πίσω από τις κάμερες

02.09.2026
«Πάλεψα με τα ναρκωτικά»: Η αποκαλυπτική και άνευ φίλτρων εξομολόγηση της Doja Cat
Celeb News

«Πάλεψα με τα ναρκωτικά»: Η αποκαλυπτική και άνευ φίλτρων εξομολόγηση της Doja Cat

02.09.2026
Jonathan Bailey: Γιατί αποχώρησε από το «Sunday in the Park with George» μετά την Ariana Grande
Celeb News

Jonathan Bailey: Γιατί αποχώρησε από το «Sunday in the Park with George» μετά την Ariana Grande

02.09.2026
Ο μεγαλύτερος θαυμαστής της Taylor Swift είναι ο Travis Kelce – Τι είπε για το στυλ της
Celeb News

Ο μεγαλύτερος θαυμαστής της Taylor Swift είναι ο Travis Kelce – Τι είπε για το στυλ της

02.09.2026
Ο Harry Styles και η Zoë Kravitz ετοιμάζονται για γάμο και το party θα είναι… iconic
Celeb News

Ο Harry Styles και η Zoë Kravitz ετοιμάζονται για γάμο και το party θα είναι… iconic

02.09.2026
Μαρία Σολωμού: Βρήκε τα ερωτικά σημειώματα του Μάριου Αθανασίου από το 2004
Celeb News

Μαρία Σολωμού: Βρήκε τα ερωτικά σημειώματα του Μάριου Αθανασίου από το 2004

02.09.2026
Το πιο εύκολο πρωινό με πρωτεΐνη – Έτοιμο σε μόλις 2 λεπτά

Το πιο εύκολο πρωινό με πρωτεΐνη – Έτοιμο σε μόλις 2 λεπτά

5 φθηνά city breaks στην Ευρώπη που θα σου δώσουν «ανάσα» το φθινόπωρο

5 φθηνά city breaks στην Ευρώπη που θα σου δώσουν «ανάσα» το φθινόπωρο

Τα 4 outfits που θα σε βγάλουν ασπροπρόσωπη αυτή τη σεζόν

Τα 4 outfits που θα σε βγάλουν ασπροπρόσωπη αυτή τη σεζόν

Πού τρώμε τον Σεπτέμβριο: 5 μέρη που αξίζει να φας στην Αθήνα

Πού τρώμε τον Σεπτέμβριο: 5 μέρη που αξίζει να φας στην Αθήνα

Θέλεις το αποτέλεσμα μεσοθεραπείας χωρίς έξοδα; Η viral DIY μάσκα προσώπου που πρέπει να δοκιμάσεις

Θέλεις το αποτέλεσμα μεσοθεραπείας χωρίς έξοδα; Η viral DIY μάσκα προσώπου που πρέπει να δοκιμάσεις

Eyemaxxing 101: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την τάση που λάτρεψε η Αναστασία

Eyemaxxing 101: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την τάση που λάτρεψε η Αναστασία

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ η ακυβερνησία

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ η ακυβερνησία

ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Η ΕΕ βάζει «λουκέτο» στις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία – Στο στόχαστρο τα επικίνδυνα αντιβιοτικά

ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Η ΕΕ βάζει «λουκέτο» στις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία – Στο στόχαστρο τα επικίνδυνα αντιβιοτικά

Δεν… τσιμπάει στο δόλωμα Μητσοτάκη ο Σαμαράς

Δεν… τσιμπάει στο δόλωμα Μητσοτάκη ο Σαμαράς