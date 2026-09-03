Μουσική 03.09.2026

Η Ariana Grande κάνει μια εξαίρεση στο διάλειμμά της για το «Focker-in-Law» – Όλα όσα ετοιμάζει

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Η Ariana Grande θα κάνει promo για το «Focker-in-Law» το φθινόπωρο, πριν απολαύσει το διάλειμμα που έχει προγραμματίσει
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Ariana Grande θα συμμετάσχει στην προώθηση της ταινίας «Focker-in-Law» παρά το προγραμματισμένο διάλειμμά της.
  • Η ταινία «Focker-in-Law» θα κάνει πρεμιέρα στις 25 Νοεμβρίου, στο Thanksgiving weekend.
  • Η Grande ολοκλήρωσε την επιτυχημένη Eternal Sunshine Tour στις 1 Σεπτεμβρίου.
  • Μετά την προώθηση της ταινίας, η τραγουδίστρια θα κάνει ένα διάλειμμα από τα φώτα της δημοσιότητας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ariana Grande ετοιμάζεται να κάνει ένα μικρό… διάλειμμα από το προσκήνιο, όμως πριν απομακρυνθεί από τη δημοσιότητα έχει μία σημαντική υποχρέωση που δεν θέλει να αφήσει στην άκρη. Η pop star πρόκειται να συμμετάσχει κανονικά στην προώθηση της νέας ταινίας «Focker-in-Law», παρά την πρόσφατη απόφασή της να μειώσει για ένα διάστημα τις δημόσιες εμφανίσεις και τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις που απαιτούν έντονη έκθεση.

Η Ariana Grande με εντυπωσιακό φόρεμα εξηγεί την αλλαγή στο σκηνικό της look και τις επιλογές της.
https://www.instagram.com/arianagrande/

Η Ariana έχει δηλώσει ότι μετά την ολοκλήρωση του Eternal Sunshine Tour θέλει να κάνει ένα απαραίτητο βήμα πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας. Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό, το συγκεκριμένο διάλειμμα δεν πρόκειται να επηρεάσει τη συμμετοχή της στην καμπάνια προώθησης της ταινίας, καθώς η ίδια αισθάνεται ιδιαίτερα περήφανη για το project. Έτσι, μέσα στο φθινόπωρο αναμένεται να τη δούμε ξανά σε interviews και press appearances, αυτή τη φορά για την πολυαναμενόμενη οικογενειακή κωμωδία.

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Το «Focker-in-Law» θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 25 Νοεμβρίου, μέσα στο Thanksgiving weekend, και φέρνει ξανά στο προσκήνιο γνώριμα πρόσωπα του franchise, μεταξύ των οποίων οι Ben Stiller και Robert De Niro. Για την Ariana, λοιπόν, η ταινία αποτελεί μία από τις τελευταίες μεγάλες promo υποχρεώσεις πριν απολαύσει το διάλειμμα που είχε προαναγγείλει, έχοντας ήδη ολοκληρώσει έναν ιδιαίτερα απαιτητικό κύκλο με την περιοδεία της.

Ο Robert De Niro, σε ηλικία 82 ετών, ποζάρει χαμογελαστός μπροστά σε πλήθος φωτογράφων, δείχνοντας την καθημερινότητα ενός «girl dad».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η απόφαση της Ariana Grande να απομακρυνθεί προσωρινά από τη δημόσια ζωή είχε γίνει γνωστή στις αρχές Αυγούστου. Τότε, εκπρόσωπός της είχε αναφέρει ότι η τραγουδίστρια ήθελε να ολοκληρώσει την περιοδεία της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και στη συνέχεια να κάνει ένα διάλειμμα που είχε ανάγκη.

Η ίδια είχε φροντίσει να ξεκαθαρίσει στους fans της πως η συγκεκριμένη απόφαση δεν ήταν αποτέλεσμα κάποιας στιγμιαίας αντίδρασης. Κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο Chicago, εξήγησε πως είχε πάρει την απόφαση αρκετό καιρό πριν και πως προέκυψε μέσα από μια συνειδητή και καλά μελετημένη διαδικασία.

Η Ariana Grande τραγουδάει στη σκηνή με κλειστά μάτια, φορώντας μαύρα γάντια και ένα μωβ φόρεμα δαντέλας.
https://www.instagram.com/arianagrande/

Και μπορεί η Ariana να θέλει να περιορίσει την έκθεσή της, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα εξαφανιστεί εντελώς από το επαγγελματικό προσκήνιο. Εκτός από το «Focker-in-Law», η τραγουδίστρια αναμένεται να συνεχίσει να ασχολείται και με τα επιχειρηματικά της projects, ανάμεσά τους και το R.E.M. Beauty.

Τι συμβαίνει με το «Focker-in-Law»

Η νέα ταινία αποτελεί συνέχεια του γνωστού franchise και αναμένεται να φέρει ξανά στις οθόνες τον κόσμο της οικογένειας Focker. Η Ariana Grande συμμετέχει στο cast και, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, θέλει να στηρίξει την ταινία ενεργά κατά τη διάρκεια της promo περιόδου.

Η Ariana Grande και ο Ben Stiller σε σκηνή από το "Focker-in-Law" με θέμα την πτήση και όσα ετοιμάζει.
https://www.instagram.com/fockerinlaw/

Το press tour αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στο φθινόπωρο, λίγο πριν από την κινηματογραφική κυκλοφορία της ταινίας. Αυτό σημαίνει ότι οι fans της Ariana πιθανότατα θα έχουν την ευκαιρία να τη δουν σε interviews και promotional appearances, πριν εκείνη επιστρέψει στο πιο ήσυχο πρόγραμμα που έχει επιλέξει για το επόμενο διάστημα.

Η Ariana Grande τραβάει selfie στον καθρέφτη φορώντας μαύρο έξωμο φόρεμα.
https://www.instagram.com/arianagrande/

Η συγκεκριμένη απόφαση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον μετά την αποχώρησή της από την πολυαναμενόμενη αναβίωση του «Sunday in the Park With George» στο West End, όπου επρόκειτο να εμφανιστεί μαζί με τον Jonathan Bailey. Και ο Bailey αποχώρησε τελικά από την παραγωγή, με αποτέλεσμα η Ariana να μην επιστρέψει στη συγκεκριμένη θεατρική σκηνή το καλοκαίρι του 2027.

Το Eternal Sunshine Tour ολοκληρώθηκε με τεράστια επιτυχία

Πριν κάνει το πολυπόθητο break της, η Ariana ολοκλήρωσε την Eternal Sunshine Tour, η οποία βασίστηκε στο album Eternal Sunshine του 2024, που είχε βρεθεί στην κορυφή του Billboard 200.

Η Ariana Grande με μαύρο κορσέ και χορευτές σε θεατρικό σκηνικό
https://www.instagram.com/arianagrande/

Η περιοδεία ολοκληρώθηκε στις 1 Σεπτεμβρίου, μετά από συνολικά 10 εμφανίσεις στο O2 Arena του Λονδίνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Billboard Boxscore, το tour συγκέντρωσε περίπου 107,9 εκατομμύρια δολάρια από 638.000 εισιτήρια, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την τεράστια δυναμική της Ariana ως live performer.

Τώρα, λοιπόν, η Ariana Grande ετοιμάζεται για την επόμενη φάση: λίγες ακόμη δημόσιες εμφανίσεις για την προώθηση του «Focker-in-Law» και στη συνέχεια ένα διάλειμμα από τα φώτα. Μετά από μια τόσο έντονη περίοδο, το νέο της era φαίνεται πως θα είναι λίγο πιο… low-key.

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Ariana Grande Focker In-Law
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