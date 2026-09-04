Σίσσυ Χρηστίσου: Έχει το ιδανικό outfit για την επιστροφή στο γραφείο

Με μια ματιά Η Σίσσυ Χρηστίδου παρουσίασε ένα κομψό και πρακτικό outfit για την επιστροφή στο γραφείο.

Το σύνολο περιλάμβανε κρεμ pinstripe παντελόνι και navy blue ριμπ μπλουζάκι.

Η εμφάνιση ολοκληρώθηκε με navy blue ζώνη, τσάντα φάκελο και χρυσά κοσμήματα.

Το outfit είναι ιδανικό για μετακίνηση από πρωινά meetings σε επαγγελματικά ραντεβού. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι μπορεί να φτάνει σταδιακά στο τέλος του, όμως η νέα σεζόν φέρνει μαζί της την ανανέωση που χρειαζόμαστε, ειδικά στον τομέα της γκαρνταρόμπας μας. Η Σίσσυ Χρηστίδου, με αφορμή την επίσημη υπογραφή της με το Mega για τη νέα της τηλεοπτική στέγη και την καθημερινή πρωινή ζώνη της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι», έκανε μια εμφάνιση που συνδυάζει ιδανικά την κομψότητα με την πρακτικότητα, δίνοντας μας το τέλειο back to office look.

Για τη σημαντική αυτή μέρα, η παρουσιάστρια επέλεξε έναν συνδυασμό που αποπνέει διαχρονική φινέτσα και επαγγελμασιοσύνη. Στο επίκεντρο του outfit βρέθηκε ένα pinstripe παντελόνι γραφείου σε κρεμ απόχρωση, το οποίο κολακεύει τη σιλουέτα και προσδίδει μια αβίαστη chic αύρα. Την κλασική αυτή επιλογή εξισορρόπησε ιδανικά με ένα αμάνικο ριμπ μπλουζάκι σε βαθιά navy blue απόχρωση, αποδεικνύοντας ότι τα basic κομμάτια μπορούν να δείξουν εξαιρετικά πολυτελή όταν συνδυάζονται σωστά.

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Οι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά

Το σύνολο απογειώθηκε χάρη στα προσεγμένα αξεσουάρ που επέλεξε η Σίσσυ Χρηστίδου. Μια λεπτή ζώνη σε navy blue τόνο με εντυπωσιακή χρυσή αγκράφα τόνισε διακριτικά τη μέση, ενώ μια κομψή τσάντα φάκελος με αλυσίδα σε σκούρο μπλε χρώμα πρόσθεσε την απαραίτητη βραδινή πινελιά ακόμα και για τις πρωινές ώρες. Το look ολοκληρώθηκε άψογα με διακριτικά χρυσά κοσμήματα, τα οποία φώτισαν το πρόσωπο και έδεσαν αρμονικά με τις μεταλλικές λεπτομέρειες της ζώνης και της τσάντας.

Πώς να υιοθετήσετε το trend στο δικό σας γραφείο

Αυτό το outfit αποτελεί την ιδανική στολή για τις πρώτες μέρες επιστροφής στο γραφείο, καθώς μεταφέρεται αβίαστα από το πρωινό meeting μέχρι τα επαγγελματικά ραντεβού της ημέρας. Μπορείτε εύκολα να το αναδημιουργήσετε συνδυάζοντας ένα ριμπ τοπ ή t-shirt με το αγαπημένο σας ριγέ παντελόνι γραφείου, επενδύοντας σε χρυσά αξεσουάρ που χαρίζουν άμεση πολυτέλεια σε κάθε επαγγελματικό σύνολο.

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