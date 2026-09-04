Μουσική 04.09.2026

Ποια ηθοποιό θέλει η Olivia Rodrigo να την υποδυθεί σε ταινία για τη ζωή της

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Olivia Rodrigo αποκάλυψε ποια ηθοποιό θα ήθελε να δει στον ρόλο της αν η ζωή της γινόταν ταινία
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Olivia Rodrigo θα ήθελε τη Monica Barbaro να την υποδυθεί σε ταινία για τη ζωή της.
  • Η Rodrigo πιστεύει ότι η Barbaro της μοιάζει και είναι φανταστική ηθοποιός.
  • Η ίδια η Rodrigo δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να υποδυθεί τον εαυτό της στην ταινία.
  • Η Monica Barbaro έχει ήδη υποδυθεί επιτυχώς τη Joan Baez σε μουσική ταινία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Olivia Rodrigo έχει ήδη καταφέρει μέσα σε λίγα χρόνια να δημιουργήσει μια καριέρα που μοιάζει έτοιμη για τη μεγάλη οθόνη. Η μουσική της, η εκρηκτική άνοδός της, οι επιτυχίες της και η σχέση που έχει αναπτύξει με το κοινό έχουν όλα τα στοιχεία μιας ιστορίας που κάποια στιγμή θα μπορούσε να μεταφερθεί σε μια βιογραφική ταινία. Και αν ποτέ γίνει αυτό, η ίδια φαίνεται πως έχει ήδη μια πολύ συγκεκριμένη ιδέα για το ποια θα ήθελε να την υποδυθεί. Σε συζήτησή της με τον σκηνοθέτη Cameron Crowe στο Grammy Museum, η Olivia Rodrigo ρωτήθηκε ποια ηθοποιός θα μπορούσε να παίξει τον ρόλο της σε μια ταινία για τη ζωή της και η απάντησή της ήταν η Monica Barbaro. Μάλιστα, ο τρόπος με τον οποίο εξήγησε την επιλογή της έκανε την ιστορία ακόμη πιο ενδιαφέρουσα.

Η Olivia Rodrigo με γυαλιά ηλίου και πουά μπλούζα γιορτάζει τα 400 εκατομμύρια streams του τραγουδιού της στο Spotify.
https://www.instagram.com/oliviarodrigo/

«Μερικές φορές βλέπω μια φωτογραφία της Monica Barbaro και λέω: “Ω, αυτή είναι μια φωτογραφία μου. Α, όχι, είναι η Monica”», ανέφερε χαρακτηριστικά η Olivia Rodrigo, εξηγώντας ότι η ομοιότητα μεταξύ τους είναι τέτοια που κάποιες φορές ακόμη και η ίδια κάνει διπλή σκέψη όταν βλέπει φωτογραφίες της ηθοποιού. Και σαν να μην έφτανε αυτό, πρόσθεσε πως η Barbaro είναι και «φανταστική ηθοποιός».

Διάβασε επίσης: Ο George Michael επιστρέφει σχεδόν 40 χρόνια μετά – Δες το trailer του «Faith Tour»

Ο Cameron Crowe συμφώνησε αμέσως με την επιλογή της, όμως της υπενθύμισε ότι υπάρχει και μια ακόμη πιθανότητα – να υποδυθεί η ίδια τον εαυτό της. Η Olivia Rodrigo δεν απέρριψε καθόλου την ιδέα. Αντίθετα, απάντησε πως θα μπορούσε να το κάνει, προσθέτοντας με χιούμορ ότι από τη στιγμή που ο Crowe θα σκηνοθετούσε την ταινία, θα έπρεπε εκείνος να αποφασίσει το καστ. Η συζήτηση έκλεισε με την τραγουδίστρια να λέει «Θα το συζητήσουμε ιδιωτικά», αφήνοντας ουσιαστικά ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής συνεργασίας.

Η Olivia Rodrigo με το t-shirt "I was dancing when I was twelve" γιορτάζει την επιτυχία του τραγουδιού "drop dead" στο Spotify.
https://www.instagram.com/oliviarodrigo/

Η επιλογή της Monica Barbaro, πάντως, δεν είναι καθόλου τυχαία. Η ηθοποιός έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη την παρουσία μιας πραγματικής μουσικής προσωπικότητας. Στην ταινία «A Complete Unknown» του 2024, η Barbaro υποδύθηκε την Joan Baez απέναντι στον Timothée Chalamet, ο οποίος ενσάρκωσε τον Bob Dylan.

Ο ρόλος απαιτούσε όχι μόνο υποκριτική προσέγγιση, αλλά και σημαντική μουσική προετοιμασία. Η Barbaro είχε περίπου πέντε μήνες για να προετοιμαστεί και μέσα σε αυτό το διάστημα έκανε εκτενή έρευνα, συνεργάστηκε με vocal coach και έμαθε κιθάρα. Όπως είχε εξηγήσει, πριν από τον ρόλο δεν ήταν τραγουδίστρια και δεν έπαιζε κιθάρα, ενώ ιδιαίτερη δυσκολία είχε το χαρακτηριστικό fingerpicking της Joan Baez.

Η Monica Barbaro με μπεζ βελούδινο κορσέ μπροστά από ξύλινη επένδυση
https://www.instagram.com/monicabarbaro/

Η ίδια η Baez είχε μάλιστα μιλήσει θετικά για την ερμηνεία της Barbaro, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια που έκανε για να αποδώσει τόσο την εμφάνιση όσο και τις κινήσεις της. Για την Olivia Rodrigo, λοιπόν, η επιλογή μιας ηθοποιού που έχει ήδη περάσει με επιτυχία τη δοκιμασία ενός μουσικού biopic μοιάζει απολύτως λογική.

Η Monica Barbaro με σκούρο κοστούμι και χρυσό κολιέ μπροστά από πράσινη κουρτίνα.
https://www.instagram.com/monicabarbaro/

Η συζήτηση στο Grammy Museum δεν περιορίστηκε, βέβαια, στο υποθετικό biopic. Η Olivia Rodrigo μίλησε και για τη μουσική της, ενώ παρουσίασε ζωντανά αρκετά τραγούδια. Ανάμεσα στις ιστορίες που μοιράστηκε ήταν και εκείνη πίσω από το «Stupid Song», το οποίο, όπως αποκάλυψε, έγραψε έπειτα από μια πρωινή βόλτα στη Νέα Υόρκη, όταν ένας άγνωστος άνδρας της ζήτησε να βγουν.

Διάβασε επίσης: Η Dua Lipa ετοιμάζει το 4o album της; Οι νέες φωτογραφίες από το στούντιο

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Monica Barbaro Olivia Rodrigo
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Bedhead hair: Πώς να υιοθετήσεις το ατημέλητο look που λατρεύουν οι πασαρέλες

Bedhead hair: Πώς να υιοθετήσεις το ατημέλητο look που λατρεύουν οι πασαρέλες

04.09.2026
Επόμενο
Τι να πάρεις στο γραφείο; 5 εύκολα και υγιεινά lunchbox ideas

Τι να πάρεις στο γραφείο; 5 εύκολα και υγιεινά lunchbox ideas

04.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Miley Cyrus: Κυκλοφόρησε το «Bass persuades» – Δες το νέο video clip
Μουσικά Νέα

Miley Cyrus: Κυκλοφόρησε το «Bass persuades» – Δες το νέο video clip

04.09.2026
Οι συναυλίες του Σεπτεμβρίου: Τα live που δεν θέλουμε να χάσουμε αυτό το φθινόπωρο
Μουσικά Νέα

Οι συναυλίες του Σεπτεμβρίου: Τα live που δεν θέλουμε να χάσουμε αυτό το φθινόπωρο

04.09.2026
Ariana Grande: Πώς το «Eternal Sunshine Tour» έγινε η πιο επιτυχημένη περιοδεία της
Μουσικά Νέα

Ariana Grande: Πώς το «Eternal Sunshine Tour» έγινε η πιο επιτυχημένη περιοδεία της

04.09.2026
16 χρόνια μετά, το «The One That Got Away» της Katy Perry επιστρέφει δυναμικά
Μουσικά Νέα

16 χρόνια μετά, το «The One That Got Away» της Katy Perry επιστρέφει δυναμικά

04.09.2026
Britney Spears: Η ζωή της γίνεται ταινία – Η ιστορία που θα δούμε στη μεγάλη οθόνη
Μουσικά Νέα

Britney Spears: Η ζωή της γίνεται ταινία – Η ιστορία που θα δούμε στη μεγάλη οθόνη

03.09.2026
Πώς βρέθηκε ο Ed Sheeran στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Pokémon
Μουσικά Νέα

Πώς βρέθηκε ο Ed Sheeran στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Pokémon

03.09.2026
Ποια είναι η ADELA για την οποία μιλάνε όλοι
Μουσικά Νέα

Ποια είναι η ADELA για την οποία μιλάνε όλοι

03.09.2026
Ο Charles Leclerc έγινε DJ για ένα δευτερόλεπτο και έφερε την καταστροφή!
Μουσικά Νέα

Ο Charles Leclerc έγινε DJ για ένα δευτερόλεπτο και έφερε την καταστροφή!

03.09.2026
Η Ariana Grande κάνει μια εξαίρεση στο διάλειμμά της για το «Focker-in-Law» – Όλα όσα ετοιμάζει
Μουσικά Νέα

Η Ariana Grande κάνει μια εξαίρεση στο διάλειμμά της για το «Focker-in-Law» – Όλα όσα ετοιμάζει

03.09.2026
Τι να πάρεις στο γραφείο; 5 εύκολα και υγιεινά lunchbox ideas

Τι να πάρεις στο γραφείο; 5 εύκολα και υγιεινά lunchbox ideas

Αυτά είναι τα 5 ζώδια που λατρεύουν το ατελείωτο scrolling

Αυτά είναι τα 5 ζώδια που λατρεύουν το ατελείωτο scrolling

Bedhead hair: Πώς να υιοθετήσεις το ατημέλητο look που λατρεύουν οι πασαρέλες

Bedhead hair: Πώς να υιοθετήσεις το ατημέλητο look που λατρεύουν οι πασαρέλες

4 ασκήσεις για δυνατούς γλουτούς (και όχι δεν είναι τα squats)

4 ασκήσεις για δυνατούς γλουτούς (και όχι δεν είναι τα squats)

Τέλος το delivery: Φτιάξε την πιο γρήγορη πίτσα σε μόλις 10 λεπτά!

Τέλος το delivery: Φτιάξε την πιο γρήγορη πίτσα σε μόλις 10 λεπτά!

Sportif chic: Η φθινοπωρινή τάση που αποδεικνύει ότι η άνεση είναι πιο stylish από ποτέ

Sportif chic: Η φθινοπωρινή τάση που αποδεικνύει ότι η άνεση είναι πιο stylish από ποτέ

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ η ακυβερνησία

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ η ακυβερνησία

ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Η ΕΕ βάζει «λουκέτο» στις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία – Στο στόχαστρο τα επικίνδυνα αντιβιοτικά

ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Η ΕΕ βάζει «λουκέτο» στις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία – Στο στόχαστρο τα επικίνδυνα αντιβιοτικά

Δεν… τσιμπάει στο δόλωμα Μητσοτάκη ο Σαμαράς

Δεν… τσιμπάει στο δόλωμα Μητσοτάκη ο Σαμαράς