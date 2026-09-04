Ποια ηθοποιό θέλει η Olivia Rodrigo να την υποδυθεί σε ταινία για τη ζωή της

Η Olivia Rodrigo αποκάλυψε ποια ηθοποιό θα ήθελε να δει στον ρόλο της αν η ζωή της γινόταν ταινία

Με μια ματιά Η Olivia Rodrigo θα ήθελε τη Monica Barbaro να την υποδυθεί σε ταινία για τη ζωή της.

Η Rodrigo πιστεύει ότι η Barbaro της μοιάζει και είναι φανταστική ηθοποιός.

Η ίδια η Rodrigo δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να υποδυθεί τον εαυτό της στην ταινία.

Η Monica Barbaro έχει ήδη υποδυθεί επιτυχώς τη Joan Baez σε μουσική ταινία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Olivia Rodrigo έχει ήδη καταφέρει μέσα σε λίγα χρόνια να δημιουργήσει μια καριέρα που μοιάζει έτοιμη για τη μεγάλη οθόνη. Η μουσική της, η εκρηκτική άνοδός της, οι επιτυχίες της και η σχέση που έχει αναπτύξει με το κοινό έχουν όλα τα στοιχεία μιας ιστορίας που κάποια στιγμή θα μπορούσε να μεταφερθεί σε μια βιογραφική ταινία. Και αν ποτέ γίνει αυτό, η ίδια φαίνεται πως έχει ήδη μια πολύ συγκεκριμένη ιδέα για το ποια θα ήθελε να την υποδυθεί. Σε συζήτησή της με τον σκηνοθέτη Cameron Crowe στο Grammy Museum, η Olivia Rodrigo ρωτήθηκε ποια ηθοποιός θα μπορούσε να παίξει τον ρόλο της σε μια ταινία για τη ζωή της και η απάντησή της ήταν η Monica Barbaro. Μάλιστα, ο τρόπος με τον οποίο εξήγησε την επιλογή της έκανε την ιστορία ακόμη πιο ενδιαφέρουσα.

«Μερικές φορές βλέπω μια φωτογραφία της Monica Barbaro και λέω: “Ω, αυτή είναι μια φωτογραφία μου. Α, όχι, είναι η Monica”», ανέφερε χαρακτηριστικά η Olivia Rodrigo, εξηγώντας ότι η ομοιότητα μεταξύ τους είναι τέτοια που κάποιες φορές ακόμη και η ίδια κάνει διπλή σκέψη όταν βλέπει φωτογραφίες της ηθοποιού. Και σαν να μην έφτανε αυτό, πρόσθεσε πως η Barbaro είναι και «φανταστική ηθοποιός».

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Ο Cameron Crowe συμφώνησε αμέσως με την επιλογή της, όμως της υπενθύμισε ότι υπάρχει και μια ακόμη πιθανότητα – να υποδυθεί η ίδια τον εαυτό της. Η Olivia Rodrigo δεν απέρριψε καθόλου την ιδέα. Αντίθετα, απάντησε πως θα μπορούσε να το κάνει, προσθέτοντας με χιούμορ ότι από τη στιγμή που ο Crowe θα σκηνοθετούσε την ταινία, θα έπρεπε εκείνος να αποφασίσει το καστ. Η συζήτηση έκλεισε με την τραγουδίστρια να λέει «Θα το συζητήσουμε ιδιωτικά», αφήνοντας ουσιαστικά ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής συνεργασίας.

Η επιλογή της Monica Barbaro, πάντως, δεν είναι καθόλου τυχαία. Η ηθοποιός έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη την παρουσία μιας πραγματικής μουσικής προσωπικότητας. Στην ταινία «A Complete Unknown» του 2024, η Barbaro υποδύθηκε την Joan Baez απέναντι στον Timothée Chalamet, ο οποίος ενσάρκωσε τον Bob Dylan.

Ο ρόλος απαιτούσε όχι μόνο υποκριτική προσέγγιση, αλλά και σημαντική μουσική προετοιμασία. Η Barbaro είχε περίπου πέντε μήνες για να προετοιμαστεί και μέσα σε αυτό το διάστημα έκανε εκτενή έρευνα, συνεργάστηκε με vocal coach και έμαθε κιθάρα. Όπως είχε εξηγήσει, πριν από τον ρόλο δεν ήταν τραγουδίστρια και δεν έπαιζε κιθάρα, ενώ ιδιαίτερη δυσκολία είχε το χαρακτηριστικό fingerpicking της Joan Baez.

Η ίδια η Baez είχε μάλιστα μιλήσει θετικά για την ερμηνεία της Barbaro, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια που έκανε για να αποδώσει τόσο την εμφάνιση όσο και τις κινήσεις της. Για την Olivia Rodrigo, λοιπόν, η επιλογή μιας ηθοποιού που έχει ήδη περάσει με επιτυχία τη δοκιμασία ενός μουσικού biopic μοιάζει απολύτως λογική.

Η συζήτηση στο Grammy Museum δεν περιορίστηκε, βέβαια, στο υποθετικό biopic. Η Olivia Rodrigo μίλησε και για τη μουσική της, ενώ παρουσίασε ζωντανά αρκετά τραγούδια. Ανάμεσα στις ιστορίες που μοιράστηκε ήταν και εκείνη πίσω από το «Stupid Song», το οποίο, όπως αποκάλυψε, έγραψε έπειτα από μια πρωινή βόλτα στη Νέα Υόρκη, όταν ένας άγνωστος άνδρας της ζήτησε να βγουν.

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