16 χρόνια μετά, το «The One That Got Away» της Katy Perry επιστρέφει δυναμικά

Με μια ματιά Το τραγούδι «The One That Got Away» της Katy Perry, 16 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, γνωρίζει νέα επιτυχία μέσω του TikTok.

Το τραγούδι, αν και δεν έφτασε ποτέ στο Νο. 1 του Billboard Hot 100, αναδείχθηκε Νο. 1 «Song of the Summer» παγκοσμίως στο TikTok.

Η Katy Perry αποδίδει τη νέα δημοτικότητα στη νοσταλγία και στην ικανότητα του τραγουδιού να αγγίζει διαχρονικά θέματα σχέσεων.

Η περιοδεία «Lifetimes Tour» και η συναυλιακή ταινία ενίσχυσαν την επανεμφάνιση του τραγουδιού, επανασυστήνοντάς το σε νέο κοινό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν τραγούδια που γίνονται επιτυχίες, τραγούδια που συνδέονται με μια ολόκληρη εποχή και τραγούδια που, όσο κι αν περνούν τα χρόνια, καταφέρνουν με έναν σχεδόν μαγικό τρόπο να επιστρέφουν εκεί όπου δεν τα περιμένεις. Το «The One That Got Away» της Katy Perry ανήκει πλέον ξεκάθαρα στην τρίτη κατηγορία. Δεκαέξι χρόνια μετά την κυκλοφορία του «Teenage Dream», το τραγούδι που μιλά για έναν έρωτα που χάθηκε και για όλα εκείνα τα «τι θα γινόταν αν» που μένουν πίσω, γνωρίζει μια δεύτερη ζωή χάρη στο TikTok. Και αυτή τη φορά δεν πρόκειται απλώς για ένα ακόμη viral trend, αλλά για μια επιστροφή που έρχεται να θυμίσει πόσο ανθεκτικά μπορούν να αποδειχθούν ορισμένα pop τραγούδια στον χρόνο.

Τη 1η Σεπτεμβρίου, το TikTok ανέδειξε το «The One That Got Away» ως το Νο. 1 «Song of the Summer» τόσο στις ΗΠΑ όσο και παγκοσμίως. Ναι, σωστά διάβασες – το τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν από 16 χρόνια βρίσκεται ξανά στην κορυφή της επικαιρότητας και συστήνεται σε μια νέα γενιά ακροατών που μπορεί να μην το είχε γνωρίσει όταν κυκλοφόρησε. Και η Katy Perry φαίνεται πως απολαμβάνει ιδιαίτερα αυτή τη δεύτερη ευκαιρία.

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Ένα τραγούδι από το «Teenage Dream» που δεν έφτασε ποτέ στο Νο. 1

Το «The One That Got Away» κυκλοφόρησε αρχικά μέσα από το εμβληματικό άλμπουμ «Teenage Dream» της Katy Perry, το οποίο έγινε ένα από τα σημαντικότερα pop albums της εποχής του. Το τραγούδι αποτέλεσε το έκτο single του δίσκου, ακολουθώντας μια σειρά από τεράστιες επιτυχίες που είχαν ήδη κατακτήσει το κοινό. Ανάμεσά τους βρίσκονταν τα «California Gurls» και «Firework», τραγούδια που έγιναν παγκόσμια pop φαινόμενα και συνδέθηκαν άμεσα με την εικόνα της Perry εκείνης της περιόδου. Το «The One That Got Away», ωστόσο, είχε μια διαφορετική διαδρομή.

Παρά την τεράστια απήχησή του, δεν κατάφερε να ανέβει στην κορυφή του Billboard Hot 100. Σταμάτησε στο Νο. 3 – κάτι που, δεδομένης της εμπορικής επιτυχίας της Katy Perry εκείνη την εποχή, θα μπορούσε να θεωρηθεί μια μικρή «αδικία» στην ιστορία του τραγουδιού. Και η ίδια φαίνεται να το θυμάται με χιούμορ. «Ας μην κάνουμε το ίδιο λάθος δύο φορές – αλλά είναι αυτό που είναι», σχολίασε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια σε νέα συνέντευξή της στο PEOPLE. Μερικές φορές, βέβαια, η ιστορία βρίσκει μόνη της τον τρόπο να διορθώσει όσα δεν έγιναν τότε.

Η νέα γενιά ανακαλύπτει την Katy Perry μέσα από το TikTok

Αυτό ακριβώς φαίνεται να συμβαίνει τώρα. Η viral δυναμική του TikTok έφερε το «The One That Got Away» ξανά στο προσκήνιο και η επιτυχία του καλοκαιριού του 2026 δείχνει πως ένα τραγούδι δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι καινούργιο για να γίνει ξανά relevant. «Είναι εκπληκτικό να βλέπω μια νέα γενιά να κάνει TikTok με το τραγούδι», δήλωσε η Katy Perry.

Και ίσως εδώ βρίσκεται ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της συγκεκριμένης επιστροφής. Αν έχεις μεγαλώσει ακούγοντας την Katy Perry, πιθανότατα γνωρίζεις ήδη τα μεγαλύτερα hits της. Αν όμως τη συναντάς για πρώτη φορά μέσα από το TikTok, μπορεί να ξεκινήσεις από ένα τραγούδι του 2010 και να καταλήξεις να ακούς ολόκληρο το «Teenage Dream». Αυτό ακριβώς περιγράφει και η ίδια όταν μιλά για τη νέα ζωή του τραγουδιού. Σύμφωνα με την τραγουδίστρια, το κοινό γνωρίζει ήδη τραγούδια όπως το «California Gurls» και το «Teenage Dream» και, μέσα από αυτά, μπορεί να φτάσει τελικά στο «The One That Got Away». Εκεί, όπως εξηγεί, υπάρχει μια διαφορετική πλευρά της μουσικής της. Και κάπως έτσι, ένα viral τραγούδι γίνεται αφορμή για ένα ολόκληρο μουσικό ταξίδι.

«Υπάρχει περισσότερη προοπτική εδώ» – Η Katy Perry βλέπει τη νοσταλγία να επιστρέφει

Η Katy Perry αποδίδει σημαντικό μέρος της νέας δημοτικότητας του «The One That Got Away» στη νοσταλγία. Και δύσκολα θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Το τραγούδι κουβαλάει έντονα την αισθητική και τον ήχο της pop των αρχών της δεκαετίας του 2010, μιας περιόδου που σήμερα επιστρέφει διαρκώς στη μόδα, στη μουσική και στα social media. Για αρκετούς ακροατές, επομένως, το «The One That Got Away» δεν είναι απλώς ένα παλιό τραγούδι – είναι ένα κομμάτι μιας εποχής. Για άλλους, όμως, είναι κάτι εντελώς καινούργιο.

«Νομίζω ότι για μένα, αν κοιτάξω την επιστροφή του “The One That Got Away”, είναι ο κόσμος που ενδιαφέρεται για τη νοσταλγία», ανέφερε η Perry. Η τραγουδίστρια πρόσθεσε πως οι ακροατές μπορεί να ξεκινούν από τις πιο γνωστές επιτυχίες της και στη συνέχεια να φτάνουν στο συγκεκριμένο τραγούδι, ανακαλύπτοντας μια πιο βαθιά πλευρά της δισκογραφίας της. Και υπάρχει κάτι πολύ ανθρώπινο σε αυτή την εξήγηση. Γιατί το «The One That Got Away» δεν μιλά απλώς για έναν πρώην έρωτα. Μιλά για την ανάμνηση ενός ανθρώπου που κάποτε ήταν σημαντικός, για μια σχέση που τελείωσε και για την υποθετική ζωή που θα μπορούσε να έχει υπάρξει αν τα πράγματα είχαν εξελιχθεί διαφορετικά. Είναι, ουσιαστικά, το τραγούδι του «τι θα γινόταν αν».

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Γιατί το «The One That Got Away» παραμένει τόσο επίκαιρο

Αν αναρωτιέσαι γιατί ένα τραγούδι του 2010 μπορεί να αγγίξει τόσο εύκολα ένα κοινό του 2026, η απάντηση ίσως είναι πολύ πιο απλή από όσο νομίζεις. Οι ανθρώπινες σχέσεις δεν αλλάζουν τόσο γρήγορα όσο αλλάζει η μουσική. Ερωτεύεσαι, χωρίζεις, προχωράς, παντρεύεσαι, παίρνεις διαζύγιο, γνωρίζεις κάποιον καινούργιο και κάποια στιγμή μπορεί να σκεφτείς εκείνον τον άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή σου και να αναρωτηθείς πού θα ήσουν σήμερα αν δεν είχε φύγει. Αυτό ακριβώς είναι που κάνει το τραγούδι διαχρονικό.

Η ίδια η Perry το αναγνωρίζει, σημειώνοντας πως «όλοι μπορούν να ταυτιστούν» με αυτό, ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι που βρίσκονται στη μέση της ζωής τους και βιώνουν σχέσεις, χωρισμούς, γάμους και διαζύγια. Και κάπως έτσι εξηγείται γιατί το TikTok μπορεί να μετατρέψει ένα τραγούδι 16 ετών σε ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια του καλοκαιριού. Δεν χρειάζεται να έχεις ζήσει την εποχή του «Teenage Dream» για να καταλάβεις τι σημαίνει να σκέφτεσαι «εκείνον που ξέφυγε».

Η «δεύτερη ζωή» του τραγουδιού ήρθε την κατάλληλη στιγμή

Η νέα viral πορεία του «The One That Got Away» δεν ήρθε από το πουθενά. Σημαντικό ρόλο στην επιστροφή του έπαιξε και το «Lifetimes Tour» της Katy Perry. Το τραγούδι έγινε ένα από τα κεντρικά σημεία του setlist της περιοδείας της το 2025, δίνοντάς του μια νέα σκηνική ζωή και φέρνοντάς το ξανά μπροστά σε χιλιάδες θεατές. Τώρα, η συγκεκριμένη εμφάνιση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη προβολή μέσα από τη νέα συναυλιακή ταινία «Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris».

Η ταινία προβάλλεται σε κινηματογράφους και IMAX από την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, δίνοντας στους fans την ευκαιρία να παρακολουθήσουν στη μεγάλη οθόνη τη συναυλία από το Παρίσι. Και δεν είναι τυχαίο ότι το «The One That Got Away» αποτελεί ένα από τα highlights της ταινίας. Η χρονική συγκυρία μοιάζει σχεδόν ιδανική – ένα τραγούδι που επιστρέφει στο TikTok, μια μεγάλη περιοδεία που το επαναφέρει στη σκηνή και μια νέα συναυλιακή ταινία που το παρουσιάζει σε ένα ακόμη μεγαλύτερο κοινό.

Από το «Teenage Dream» στο TikTok του 2026

Ίσως το πιο όμορφο στοιχείο αυτής της ιστορίας είναι ότι η επιστροφή του «The One That Got Away» δεν αφορά μόνο την Katy Perry. Αφορά και τη σχέση που έχουμε όλοι μας με τη μουσική. Ένα τραγούδι μπορεί να σημαίνει κάτι εντελώς διαφορετικό όταν το ακούς στα 20 και κάτι άλλο όταν το ξανακούς στα 30 ή στα 40. Μπορεί να θυμίζει μια σχέση, έναν άνθρωπο, μια πόλη, ένα καλοκαίρι ή μια περίοδο της ζωής σου που νόμιζες ότι είχες ξεχάσει. Γι’ αυτό και η νοσταλγία έχει γίνει τόσο ισχυρή δύναμη στα social media. Το TikTok δεν ξαναφέρνει απλώς παλιά τραγούδια στη μόδα. Τα επανασυστήνει σε ανθρώπους που δεν είχαν καν γεννηθεί ή δεν είχαν την ηλικία για να τα ακούσουν όταν κυκλοφόρησαν. Και το «The One That Got Away» είναι ίσως η τέλεια περίπτωση. Το 2010 ήταν ένα τραγούδι της Katy Perry. Το 2026 είναι ένα τραγούδι που μπορεί να γίνει δικό σου. Και τελικά, αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο επίτευγμα μιας πραγματικά καλής pop επιτυχίας – να μπορεί να περιμένει 16 χρόνια και, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, να σε κάνει να νιώσεις ότι γράφτηκε μόλις χθες.

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