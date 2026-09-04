Μουσική 04.09.2026

Κατερίνα Λιόλιου: Tο «Παγκόσμια μέρα του ψεύτη» που έγινε viral μέσα σε μία νύχτα, κυκλοφορεί!

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Η Κατερίνα Λιόλιου επιστρέφει με το «Παγκόσμια μέρα του ψεύτη», το τραγούδι που έγινε viral μέσα σε μία νύχτα και τώρα κυκλοφορεί επίσημα
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η Κατερίνα Λιόλιου κυκλοφόρησε το νέο της τραγούδι «Παγκόσμια μέρα του ψεύτη».
  • Το τραγούδι έγινε viral στα social media μετά από απόσπασμα που ακούστηκε σε συναυλία.
  • Η «Παγκόσμια μέρα του ψεύτη» είναι το πρώτο τραγούδι από το νέο album της Λιόλιου.
  • Το τραγούδι είναι διαθέσιμο σε streaming υπηρεσίες και σύντομα θα κυκλοφορήσει και σε music video.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Κατερίνα Λιόλιου κάνει πραγματικότητα την επιθυμία του κοινού και κυκλοφορεί την πολυαναμενόμενη «Παγκόσμια μέρα του ψεύτη», το νέο της τραγούδι που έγινε αμέσως το απόλυτο μουσικό talk of the town.

Η Κατερίνα Λιόλιου παρουσιάζει το νέο της τραγούδι «Παγκόσμια μέρα του ψεύτη» με εντυπωσιακό εξώφυλλο.

Η «Παγκόσμια μέρα του ψεύτη» αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά από την Κατερίνα Λιόλιου κατά τη διάρκεια της sold out καλοκαιρινής περιοδείας της. Σε μια αυθόρμητη στιγμή, η Κατερίνα Λιόλιου έβαλε να ακουστεί από το κινητό της ένα απόσπασμα του τραγουδιού, το οποίο τότε βρισκόταν ακόμη σε διαδικασία ολοκλήρωσης, και η αντίδραση των θεατών ήταν άμεση και ενθουσιώδης.

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Το κοινό άρχισε αμέσως να ζητά την επίσημη κυκλοφορία του τραγουδιού, ενώ το απόσπασμα έγινε viral στα social media, δημιουργώντας μεγάλο κύμα προσμονής για ακόμα μία επιτυχία της δημοφιλούς καλλιτέχνιδας.

Μέσα από την «Παγκόσμια μέρα του ψεύτη», που διατίθεται στις streaming υπηρεσίες από την Panik Platinum, η πολυεπιτυχημένη ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού δίνει φωνή σε μια ιστορία γεμάτη συναίσθημα, αλήθειες και… ψέματα που κάποια στιγμή αποκαλύπτονται. Τη μουσική έγραψε ο Γιάννης Φακίνος και τους στίχους ο Θοδωρής Μάκρας.

Η «Παγκόσμια μέρα του ψεύτη» είναι το πρώτο τραγούδι από το νέο album που ετοιμάζει η Κατερίνα Λιόλιου, μετά τα πλατινένια «Το Δικό μου DNA» και «1994», ενώ σε λίγες ημέρες θα κυκλοφορήσει και στο YouTube μέσα από ένα εντυπωσιακό music video με άρτια κινηματογραφική παραγωγή.

Βρείτε την «Παγκόσμια μέρα του ψεύτη» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/pagkosmia-mera-tou-psefti

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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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